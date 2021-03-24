14 «фишек» обновленного Jaguar F-Pace

Это красивая машина — видно же на картинках. Но красота должна быть и внутри — в машине масса интересных и элегантных инженерных решений.

Ключ на запястье

Ключ Activity Key второго поколения выполнен в виде браслета с часами. Зарядка ему нужна раз в неделю.

Новые дизельные двигатели

Четырехцилиндровый 2.0 мощностью 199 л.с. и рядный шестицилиндровый 3.0 мощностью 300 л.с. Jaguar F-Pace c таким мотором способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6,4 секунды. При этом расход топлива (понятно, что не на таких разгонах) — от 7,4 л/100 км. По уровню выбросов агрегат соответствует нормам Euro 6d-Final благодаря ряду технологий, среди которых последовательно установленные турбины и система очистки выхлопных газов.

SVR — еще быстрее…

Мощность 5-литрового бензинового V8 F-Pace SVR осталась на прежнем уровне — 550 л.с. Но конструкторы увеличили на 20 Нм максимальный крутящий момент, и теперь он составляет 700 Нм. Разгон до «сотни» у кроссовера занимает теперь 4 секунды (на предыдущей версии было 4,3), а максимальная скорость возросла на 3 км/ч — до 286 км/ч. Усовершенствования силовой установки также повысили экономию топлива до 12,2 л/100 км.

Коробка передач обновленного F-Pасе SVR теперь имеет такой же гидротрансформатор, как у седана Jaguar XE SV Project 8, способного выдерживать повышенные нагрузки.

… и отзывчивее

Работа трансмиссии и систем, влияющих на динамику F-Pace SVR, оптимизирована за счет обновления электронной архитектуры EVA 2.0. Инженеры Jaguar SV откалибровали программное обеспечение, чтобы повысить точность реакции дроссельной заслонки, сделали подвеску жестче, оптимизировали рулевое управление.

Новый режим Dynamic Launch использует инерцию трансмиссии для поддержания потока мощности, идущего к колесам во время переключения передач, что способствует более резкому ускорению с места.

Внедрение новой электронной системы усиления рулевого управления позволило повысить точность реакции на поворот руля и улучшить связь между автомобилем и водителем. Измененные настройки управления работой амортизаторов и установка новых втулок обеспечили более плавное движение на низких скоростях.

Доработки режимов Comfort и Dynamic сделали различие между ними более ощутимыми.

В тормозной системе перекалибровали электроусилитель и повысили эффективность системы охлаждения.

Улучшенная аэродинамика

Jaguar F-Pace получил новые воздухозаборники и вентиляционные отверстия для охлаждения тормозов и трансмиссии, что улучшило аэродинамические характеристики. Подъемная сила была снижена на 35%, а коэффициент аэродинамического сопротивления — с 0,37 C х до 0,36 C х . Увеличенный нижний воздухозаборник способствует более эффективному охлаждению 550-сильного двигателя, а боковые воздухозаборники улучшают охлаждение тормозов.

И новые материалы

Интерьер переработали с применением материалов более высокого качества. Сиденья и дверные панели отделаны алькантарой, элементы центральной части салона обтянуты кожей Windsor. В стандартной комплектации в отделке используются алюминиевые декоративные накладки, в качестве опции доступно углеродное текстурное волокно. Опционально устанавливаемые узкие спортивные сиденья обтянули полуанилиновой кожей. Даже над подрулевыми лепестками из цинкового сплава поработали, чтобы они стали приятнее на ощупь.

Новые системы управления шасси

Новейшая версия JaguarDrive Control включает режимы «Комфорт», «Эко», «Дождь/лед/снег» и «Динамичный», которые могут быть выбраны водителем вручную в зависимости от дорожных условий. Режимы, выбираемые с помощью нового поворотного селектора Drive Selector, изменяют настройки рулевого управления, трансмиссии, дроссельной заслонки и (если входит в комплектацию) системы Adaptive Dynamics.

Система автоматического удержания автомобиля (Auto Vehicle Hold) обеспечивает более уверенное и плавное движение по сравнению с традиционной системой Automatic Hill Hold. Новая технология способна удерживать автомобиль на уклоне в неподвижном состоянии неограниченное времени и плавно отпускает тормоза только тогда, когда водитель нажимает на педаль акселератора, чтобы продолжить движение.

Безопасный выход

В F-Pace есть система Clear Exit Monitor. Она предупреждает пассажиров переднего и заднего ряда, собирающихся выйти из салона, о приближении автомобиля или велосипеда. Да, мы помним, что Jaguar английский автомобиль, но и «правостороннюю» систему в F-Pace не забыли, а поставили специально — для нашего удобства и безопасности.

Умный свет

Здесь две важные технологии.

Adaptive Driving Beam автоматически адаптирует дальний свет. Система способна создавать различные конфигурации лучей, используя разные световые секции фар, чтобы оптимизировать видимость и минимизировать риск ослепления водителей встречного транспорта. Для распознавания встречных машин используется камера переднего вида. А технология Pixel LED обеспечивает повышенные четкость и яркость картинки.

Ну и у машины теперь полностью светодиодные фары. В качестве дополнительной опции для всех версий также доступны анимированные указатели поворота.

Чистый воздух

В Jaguar F-Pace можно дышать глубоко и спокойно благодаря системе ионизации воздуха с технологией Nanoe, которая устраняет аллергены и неприятные запахи. У системы теперь есть функция фильтрации PM2.5, которая улавливает сверхмелкие частицы, включая частицы менее 2,5 микрон. Активируется нажатием кнопки «Очистить» на дисплее информационно-развлекательной системы.

Против шума

Технология активного подавления дорожного шума (Active Road Noise Cancellation) непрерывно отслеживает вибрации от дорожного покрытия и вычисляет противофазу звуковой волны, необходимую для устранения шума, слышимого пассажирами. А система подавления шума двигателя (Engine Noise Cancellation) изолирует салон от шума мотора.

Всегда онлайн

Обновленный F-Pace построен на базе архитектуры Electronic Vehicle Architecture (EVA 2.0). Автомобиль всегда подключен к интернету и скачивает обновления, как только они появляются. Система подключается к интернету с помощью двух LTE-модемов (с двумя SIM-картами), которые позволяют системе, не снижая производительность, выполнять одновременно несколько функций: скажем, передавать медиаданные потоком и загружать обновления. Технология также минимизирует возможные сбои при передаче данных. А технология беспроводного обновления ПО (SOTA) гарантирует, что в автомобиле всегда будет новейшее программное обеспечение — меньше понадобится ездить в дилерский центр.

Информационно-развлекательная система Pivi Pro получила резервный источник питания, поэтому она готова к работе уже к тому моменту, когда водитель садится за руль.

Дисплеи больше, четче, ярче

Управляется система Pivi Pro с нового 11,4-дюймового сенсорного HD-экрана из изогнутого стекла в корпусе из магниевого сплава. У дисплея повышена четкость и втрое увеличена яркость. Упрощенная структура меню позволяет добраться до 90% задач в одно-два касания.

В оснащение F-Pace также входит 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель высокого разрешения с усовершенствованной графикой и настраиваемой конфигурацией меню. Панель способна отображать полноэкранные навигационные карты с пошаговыми инструкциями, циферблаты спидометра и тахометра, список контактов или детали информационно-развлекательной системы.

В трех измерениях

Маневрировать на автомобиле стало еще проще, удобнее и безопаснее благодаря новейшей системе 3D-камер кругового обзора. Выбор настроек включает общий вид (Junction View), вид в трехмерной перспективе (3D Perspective View) и вид сверху (ClearSight Plan View).

Пол Барритт, главный программный инженер F-PACE SVR, говорит о тысячах внесенных изменений. Ни вы, ни автожурналисты о 99% из них даже не узнают. Мы их просто почувствуем в движении.

Фото: Jaguar