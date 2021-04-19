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Кредит сегодня воспринимается как возможность купить то, что нужно, без ожидания — за последние годы мы научились использовать финансовые программы себе на пользу.

Как только во второй половине 2000-х годов появились удобные для людей кредитные программы, продажи машин начали расти с невероятной скоростью.

Сегодня вы, возможно, удивляетесь, почему в сложной экономической ситуации так много людей покупают новые автомобили? В 2020 году таких оказалось почти 1,6 млн человек. Ответ прост — это следствие развития кредитных предложений, и не только по госпрограммам, благодаря которым в 2020 году продали 256 тысяч машин.

Примерно 640 тысяч человек воспользовались другими кредитными предложениями для покупки нового автомобиля. Они явно увидели в них определенные преимущества. И они действительно есть. Кредит — это удобный гибкий инструмент. То есть покупателю банки могут предложить кредитную программу, подходящую именно ему.

Дорога к собственности

Возьмем для примера самое свежее предложение на покупку самого популярного (среди небюджетных) кроссовера Toyota RAV4.

Купить его можно в кредит от АО «Тойота Банк» до конца апреля под 4%1 годовых на срок 12 месяцев, а первоначальный взнос при этом может составлять от 10% от стоимости автомобиля.

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Также, покупая автомобиль в кредит, покупатель получает существенную скидку от официального дилера. И тем более если сдает старый автомобиль в трейд-ин. Например, сдавший в трейд-ин 5-летнюю Toyota Corolla покупатель нового кроссовера сможет оплатить почти половину его стоимости и взять в кредит сумму от 800 тысяч до миллиона рублей. Естественно, сдавая в трейд-ин более дорогой автомобиль или добавив скопленные перед покупкой деньги, мы уменьшаем сумму займа и размер ежемесячных выплат.

Обновленный седан Toyota Camry, который уже начали производить на заводе под Санкт-Петербургом, доступен до конца июня в кредит от АО «Тойота Банк» по ставке в 5,9%2. Договор можно заключить на срок от 12 до 24 месяцев, а первоначальный взнос составит от 20% от стоимости выбранной модификации.

Или возьмем программу «Land Cruiser Prado под 7%»3 от АО «Тойота Банк» на покупку нового Toyota Land Cruiser Prado стоимостью от 2 852 000 рублей, для чего нужно внести первоначальный взнос от 20% от стоимости внедорожника и выплатить кредит за 12 месяцев по ставке 7% годовых.

При увеличении срока кредита по данным кредитным программам увеличивается и процент, но он все равно остается привлекательным.

Новые финансовые инструменты

До сих пор были знакомые и привычные схемы автокредитования. Но появились новые для нашей страны варианты приобретения автомобиля. Они пока непривычны, потому что заставляют по-новому смотреть на свои финансовые возможности. И оказывается, они у нас очень даже ничего!

Наверное, слышали в рекламных роликах фразу «остаточный платеж». Не исключено, что предложение показалось вам необычным. Но давайте рассмотрим этот вариант покупки на примере той же Тойоты RAV4.

Эта кредитная программа называется «Комфорт+» и у вас есть возможность приобрести автомобиль с ежемесячным платежом по кредиту — всего за 9900 рублей в месяц 4, при этом остаточный платеж, установленный в кредитном договоре, необходимо внести в конце срока кредита. По этой программе дилер предоставляет гарантию обратного выкупа5 автомобиля через 3 года при условии соблюдения клиентом условий договора. Первоначальный же взнос для столь невысоких ежемесячных платежей должен составлять 50% от стоимости автомобиля. Он может быть и от 20%, правда тогда ежемесячные платежи окажутся выше. Но как же быть с остаточным платежом, который согласно программе, может составлять от 20% до 60% от стоимости автомобиля. Давайте разберемся.

Подобные программы работают следующим образом: к сроку внесения остаточного платежа клиент сможет выбрать одну из трех опций. В первом случае он сможет погасить кредит самостоятельно и продолжать владеть автомобилем. Во втором случае ему будет доступна возможность выбрать другую модель Toyota. Для этого официальный дилер выкупит его автомобиль по гарантированной выкупной стоимости, установленной при заключении клиентом с официальным дилером соглашения о выкупе автомобиля. Полученная сумма будет использована для погашения задолженности клиента перед банком, а разницу можно будет использовать для первоначального взноса за новую покупку. В третьем случае клиент может отказаться от дальнейшего владения автомобилем, и он будет выкуплен официальным дилером по гарантированной выкупной стоимости, установленной в соглашении о выкупе, а полученная сумма будет использована для погашения кредита. Клиент заключает с дилером соглашение о выкупе автомобиля, в котором предусмотрены требования и условия выкупа, в том числе по обязательному обслуживанию автомобиля у официального дилера и ограничение по пробегу не более 80 тысяч километров.

Размер гарантированной минимальной выкупной стоимости автомобиля в рамках «Комфорт +» составляет 70% от стоимости автомобиля, что выше максимального размера остаточного платежа, таким образом владельцу не нужно беспокоиться о том, что он не сможет погасить свой кредит или тратить время на процесс продажи автомобиля.

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Вот почему в ряде стран, с более стабильной обстановкой и возможностью прогнозировать свое будущее на десяток лет, люди так часто и легко меняют весьма дорогостоящие автомобили, не особо беспокоясь о платежах и не видя в них угрозы для семейного бюджета. Для нас эта практика пока не очень привычна, но мы ее распробуем.

Фото: depositphotos.com, Toyota





1. Процентная ставка указана по кредитной программе « RAV 4 под 4». Условия кредитной программы « RAV 4 под 4»: первоначальный взнос (ПВ) от 10% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) 12 мес., ставка 4% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого а/м в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк», лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota RAV 4 с 01.04.2021 по 30.04.2021. Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 30.04.2021.





2. Процентная ставка указана по кредитной программе « Camry под 5,9%». Условия кредитной программы « Camry под 5,9%»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) от 12 до 24 мес. (с шагом в 1 месяц), ставка 5,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого а/м в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк», лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota Camry с 01.04.2021 по 30.06.2021. Срок действия положительного решения по кредиту 3 месяца, кредит может быть выдан не позднее 30.06.2021.





3. Процентная ставка указана по кредитной программе « Land Cruiser Prado под 7%». Условия кредитной программы « Land Cruiser Prado под 7%»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) 12 мес., ставка 7% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого а/м в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк», лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota Land Cruiser Prado с 01.04.2021 по 30.04.2021. Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 30.04.2021.





4. Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной программы «Комфорт+ R A V 4» при приобретении автомобиля марки Toyota модели RAV 4, исходя из максимально возможной стоимости (далее — «МЦП») в размере 1 970 000 руб., при условии: внесения первоначального взноса (далее — «ПВ») в размере 985 000 руб., остаточный платеж (далее — «ОП») в размере 985 000 руб.; сумма кредита 985 000 руб; срок кредита 36 месяцев; процентная ставка 12% годовых. Сумма ежемесячного платежа указана с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена в расчетных целях. Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера «T oyota », из числа, указанных на сайте www. toyota .ru . (далее — «Дилер»).

Предоставление кредита по кредитной программе «Комфорт+ RAV 4» осуществляется на следующих условиях: ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля (далее — «а/м»), срок кредита — 36 месяцев, процентная ставка 12% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 60% от стоимости а/м. Валюта кредита — российские рубли. Минимальная сумма кредита составляет 20% от стоимости а/м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого автомобиля в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк».

Кредит предоставляется АО «Тойота Банк», лицензия Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota RAV 4 с 01.04.2021 г.

Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробные условия кредитования, требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40; подробные условия предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www. toyota .ru.





5. Гарантия обратного выкуп а — услуга, предоставляемая Дилером клиенту, который заключил с Дилером соглашение о выкупе автомобиля. В соглашении, заключаемом между клиентом и Дилером, устанавливаются требования к а/м, в том числе, требования к пробегу, сервисному обслуживанию а/м и иные условия выкупа а/м. Гарантия выкупа а/м по окончании срока кредита предоставляется при условии соблюдения клиентом условий соглашения о выкупе. Клиент может ознакомиться с условиями обратного выкупа у Дилера.



