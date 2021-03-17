Тест-драйв Geely Tugella: вы приглашены!

Интерес к машине, возникший еще до старта продаж в декабре, не ослабевает до сих пор. Многим же будет интересно посмотреть собственными глазами и пощупать своими руками новейшую китайскую модель, проверить, действительно ли она достойна звания самого быстрого компактного кроссовера. Впрочем, предупредим: тест будет проходить в городе (причем в Москве — это в общем важно) и строго в рамках ПДД. Так что если превысите — оплата штрафа с вас!
Как вы попадете на тест? Все просто! Присылайте заявку на электронный адрес pimenov@zr.ru. Мы свяжемся с вами и расскажем, когда и куда приходить. Но при нескольких условиях:
- вы сказали в письме пару слов о себе (возраст, чем занимаетесь, где живете, на чем сейчас ездите)
- вы указали в письме не только электронную почту, но и телефон
- вы живете в Москве или относительно рядом, чтобы вовремя доехать до места проведения теста.
Встретимся на тесте и обсудим машину!