Тест-драйв Geely Tugella: вы приглашены!

«За рулем» любит проводить тесты для вас. Вот и снова: 4–6 человек, которые первыми откликнутся, получат приглашение опробовать новую модную модель в эти выходные. Поспешите — нас читают 9 миллионов в месяц.

Интерес к машине, возникший еще до старта продаж в декабре, не ослабевает до сих пор. Многим же будет интересно посмотреть собственными глазами и пощупать своими руками новейшую китайскую модель, проверить, действительно ли она достойна звания самого быстрого компактного кроссовера. Впрочем, предупредим: тест будет проходить в городе (причем в Москве — это в общем важно) и строго в рамках ПДД. Так что если превысите — оплата штрафа с вас!

Как вы​ попадете на​ тест? Все просто! Присылайте заявку на​ электронный адрес​ pimenov@zr.ru. Мы​ свяжемся с​ вами и расскажем, когда и куда приходить. Но​ при нескольких условиях:

вы​ сказали в​ письме пару слов о​ себе (возраст, чем занимаетесь, где живете, на​ чем сейчас ездите)

вы​ указали в письме не только электронную почту, но​ и​ телефон

вы​ живете в​ Москве или относительно рядом, чтобы вовремя доехать до места проведения теста.

Встретимся на тесте и обсудим машину!