Проверено «За рулем»: огнетушители

Не истек ли срок годности у вашего? Он же должен быть готовым к работе в любой момент!

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При прохождении техосмотра диагностическую карту не получить, если в автомобиле нет огнетушителя емкостью не менее 2 л. На качественных огнетушителях, помимо отметки о сроке годности, часто устанавливают манометр, стрелка которого должна находиться в зеленой зоне.

Если у вашего огнетушителя вышел срок годности или упало давление, стоит приобрести новый за 410 рублей. Огнетушители ярославского производства заняли в тесте, проведенном нашим журналом пару лет назад, первое место.

Для большой машины или для дачи в интернет-магазине «За рулем» имеются четырехлитровые огнетушители «Ярпожинвест» за 725 рублей.

И пусть он вам никогда не пригодится!

Наборы «За рулем» составлены из предметов, которые требуется возить с собой каждому автомобилисту согласно ПДД, и собраны в специальных брендовых сумках. Состав набора может быть укомплектован в зависимости от предпочтений покупателя.

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