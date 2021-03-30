Проверено «За рулем»: фильтры масляные и воздушные

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Весной автолюбители стараются провести техническое обслуживание своего автомобиля, который безотказно трудился всю зиму или, наоборот, коротал холодное время года в гараже.
Интернет-магазин «За рулем» предлагает владельцам автомобилей отечественного производства качественные и недорогие расходники для ТО. Масляные фильтры «на классику» и на переднеприводное вазовское семейство стоят одинаково — по 175 рублей. Например, воздушные фильтры на карбюраторные модели обойдутся в 160 рублей, а «квадратные», на автомобили с системой впрыска топлива, — в 198 рублей.
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- Своевременная замена фильтров: топливного, масляного и воздушного — сэкономит ваше время и деньги. А замена салонного фильтра поможет дышать легко.
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