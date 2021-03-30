Проверено «За рулем»: фильтры масляные и воздушные

Расходники для весеннего ТО — качественные и стоят недорого.

Материалы по теме Промывка двигателя при замене масла: на пользу или во вред?

Весной автолюбители стараются провести техническое обслуживание своего автомобиля, который безотказно трудился всю зиму или, наоборот, коротал холодное время года в гараже.

Интернет-магазин «За рулем» предлагает владельцам автомобилей отечественного производства качественные и недорогие расходники для ТО. Масляные фильтры «на классику» и на переднеприводное вазовское семейство стоят одинаково — по 175 рублей. Например, воздушные фильтры на карбюраторные модели обойдутся в 160 рублей, а «квадратные», на автомобили с системой впрыска топлива, — в 198 рублей.

Как самостоятельно поменять масло и масляный фильтр в двигателе Лады Весты, рассказано и показано тут.

Экспертиза насосов для замены масла — здесь.

Своевременная замена фильтров: топливного, масляного и воздушного — сэкономит ваше время и деньги. А замена салонного фильтра поможет дышать легко.

Цинкор авто — один из самых эффективных методов в борьбе с коррозией.

Фото на заставке: depositphotos