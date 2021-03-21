10 самых крутых мотоциклов знаменитой итальянской марки

Компания Moto Guzzi выпускает байки уже 100 лет, и за эти годы она разработала немало интересных моделей.

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15 марта 1921 года Карло Гуцци и Джорджио Пароди основали компанию Società Anonima Moto Guzzi для «производства и продажи мотоциклов и любой другой деятельности, связанной с металлообрабатывающей промышленностью». Позже компания получила название Moto Guzzi.

Сегодня байки компании отличаются ретростилем. Однако когда-то бренд Mandello Del Lario делал ставку на футуристический дизайн. Стремление опередить всех привело к тому, что компания первой разработала и стала применять центральную подставку мотоцикла, двигатель V8, а также она продувала байки в аэродинамической трубе. В честь 100-летнего юбилея вспомнили знаковые модели из истории Moto Guzzi.

Moto Guzzi Normale 500 1921 года

Хотя Moto Guzzi сегодня знаменит своим продольным V-образным твином, первым двигателем компании был горизонтальный одноцилиндровый мотор. Эта конфигурация оставалась основной на протяжении 45 лет, а началось все с Normale 500. Его 4-тактный двигатель объемом 498 «кубиков» с воздушным охлаждением развивал скромную мощность — 8,5 л.с. Жесткие передняя и задняя подвески были типичными для того времени, как и рама с двойной опорой. Трехступенчатая коробка передач переключалась вручную. Байк весил 130 кг и мог разгоняться до скорости 85 км/ч. Оказалось, что это то, что нужно, и мотоцикл стал популярным.

Moto Guzzi Norge GT 500 1928 года

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Байк оснащался тем же двигателем объемом пол-литра, но получил модернизированную барабанную тормозную систему и баллонные шины. Передняя вилка имела три пружины, которые «пришли» из спорта — были позаимствованы у спортивных разработок компании. Самым большим изменением стало появление задней подвески Norge. Но из-за всех этих нововведений журналисты, так же как и другие мотопроизводители, сочли мотоцикл слишком новаторским и решили, что такое продаваться не будет.

Чтобы доказать неправоту критиков, брат основателя Карло Гуцци, Джузеппе Гуцци, отправился на новом мотоцикле в путешествие на 3700 километров, за Полярный круг. Проехав через Германию и Данию, Гуцци живым и невредимым прибыл к норвежскому мысу Нордкап. Этот пробег не только заставил критиков осечься, но и подтвердил выдающуюся надежность Norge GT 500.

Moto Guzzi Airone 250 1939 года

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Этот байк стал для Moto Guzzi чем-то наподобие прорыва. До того времени мотоциклы компании оснащались телескопической вилкой для облегчения маневрирования и тормозами большого диаметра, которые были способны справиться с массой байков. Все это стоило денег. Но с двигателем объемом четверть литра все это можно было упростить, и у компании появился доступный по цене байк. Но это не помешало бренду создать версию Sport.

Степень сжатия 7,0:1, 25-миллиметровый карбюратор Dell'Orto SS 25 мм и более толстые пружины клапанов позволили увеличить мощность мотора Airone Sport до 13,5 л.с. Максимальная же скорость даже выросла до 120 км/ч.

Moto Guzzi Galleto 1950 года

В послевоенной Европе особой популярностью пользовались легкие мотоциклы и скутеры: людям нужен был дешевый и надежный транспорт. Moto Guzzi не растерялась и выпустила линейку скутеров Galleto. Они оснащались моторами объемом от 160 до 192 «кубиков». Версия на 160 куб. см имела 3-ступенчатую коробку передач, модель с 175-кубовым мотором получила 4-ступенчатую коробку, а самый мощный мотор в 1961 году — электростартер.

Moto Guzzi V8 500 GP 1955 года

Но, несмотря на послевоенный кризис, спортивный отдел Moto Guzzi продолжал работать и вскоре представил двигатель V8. Его впоследствии ласково прозвали «Отто». Он развивал мощность 78 лошадиных сил и был способен разогнать байк до 275 км/ч! Четырехтактный двигатель объемом 499 «кубиков» с воздушным охлаждением оснащался 4-, 5- или 6-ступенчатой коробкой, в зависимости от сферы применения.

Moto Guzzi V7 700 1967 года

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К 1961 году на рынке мотоциклов случился кризис — они стали мало кому нужны, так как у людей стало хватать денег на автомобили. Moto Guzzi тоже начала посматривать в эту сторону. Нет, до машин дело не дошло, а вот до двигателей для них — да. Инженер Джулио Чезаре Каркано разработал для компании Fiat 500-кубовый V-образный (90º) 2-цилиндровый двигатель. Но мощности завода Манделло Дель Ларио не могли выпускать необходимое количество моторов. К счастью, итальянская дорожная полиция нуждалась в мощных двухколесных перехватчиках. Победителем тендера полицейские обещали объявить мотоцикл с наименьшими затратами на техническое обслуживание на пробеге 10 000 км.

У Moto Guzzi было все для того, чтобы получить заказ. Следом потянулись и другие полицейские управления. Заказы присылали даже из Лос-Анджелеса (Калифорния, США). Двигатель, объем которого увеличили до 700 «кубов», имел приличные 40 лошадиных сил и был очень надежным. Эта модель первой стала оснащаться V-образным 2-цилиндровым двигателем, расположенным продольно. Теперь это одна из фишек Moto Guzzi.

Moto Guzzi V7 Sport 1971 года

В 1976 году в компанию пришел инженер Лино Тонти и занялся доработкой платформы V7. Версий мотоциклов сразу стало больше, включая V7 Special, Ambassador и California. Однако наиболее интересна версия V7 Sport.

Имея опыт работы в спортивных подразделениях Mondial и Gilera, Тонти знал, что сможет выжать больше из бестселлера Guzzi. Он увеличил объем V-образного 2-цилиндрового двигателя до 748 «кубов», снизил сухой вес до 206 кг и добавил 5-ступенчатую коробку. В результате V7 Sport легко стал самым быстрым серийным байком в истории компании. Пока, конечно же, не появился преемник V7 Sport.

Moto Guzzi Le Mans 850 1975 года

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Названный в честь знаменитых 24-часовых гонок на выносливость, Le Mans 850 сочетал эстетику кафе-рейсеров и неординарные характеристики. Двигатель объемом 844 куб. см развивал мощность 71 л.с. и максимальную скорость 210 км/ч. Выпускался байк с 1976 по 1993 годы и за это время подвергся многочисленным модернизациям. В частности, сначала были увеличены обтекатель и появилась квадратная фара, затем очередь дошла до двигателей и подвесок.

Moto Guzzi Griso 1100 2005 года

В 2005 году компанию «накрыло» безумие нэйкедов. Олдскульный взгляд бренда на классический байк привел к появлению прекрасного мотоцикла, главным конкурентом которого считается не менее именитый Ducati Monster. Изначально модель оснащалась 1064-кубовым V-образным 2-цилиндровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил. В России она мало известна, так как официально к нам не поставляется.

Moto Guzzi V85TT 2019 года

Это байк для бездорожья, занявший место туристического эндуро Stelvio, компания позиционирует как классический эндуро. Не будем спорить — дело маркетологов. По результатам многих тестов в разных изданиях этот байк для приключений в ретростиле был признан универсальным и подходящим как новичкам, так и опытным райдерам. Стоит он в России, кстати, всего от 1 025 000 рублей. На фото выше представлена версия V85 TT Evocative (Premium) за 1 060 000 рублей.

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Фото: Moto Guzzi, Austin Park / Unsplash