Очень сложный перекресток. Кто только не ошибается! — журнал За рулем

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Очень сложный перекресток. Кто только не ошибается!

Обычно на таких перекрестках устанавливают светофоры. Но этот — нерегулируемый. И потому опасный.

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Два трамвая, легковой автомобиль и грузовик! Как им разъехаться на этом перекрестке без нарушений ПДД?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.

Кто за кем проедет перекресток?

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