Очень сложный перекресток. Кто только не ошибается!

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Два трамвая, легковой автомобиль и грузовик! Как им разъехаться на этом перекрестке без нарушений ПДД?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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Два трамвая, легковой автомобиль и грузовик! Как им разъехаться на этом перекрестке без нарушений ПДД?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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