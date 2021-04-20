Очень сложный перекресток. Кто только не ошибается!

Обычно на таких перекрестках устанавливают светофоры. Но этот — нерегулируемый. И потому опасный.

Два трамвая, легковой автомобиль и грузовик! Как им разъехаться на этом перекрестке без нарушений ПДД?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.