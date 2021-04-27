Почему на новые автомобили не ставят гидроусилители руля? Ответ эксперта

Электрические усилители лучше вписываются в современную электронную начинку машин. Да и в производстве они дешевле. Но гидроусилители еще долго будут востребованы — по крайней мере, на грузовиках и спецтехнике.

Вопрос с форума «За рулем» (мы на них отвечаем периодически:

— Почему на новых автомобилях электроусилители рулевого управления вытесняют гидроусилители?

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— Электроусилители рулевого управления на современных легковых автомобилях стали выгоднее гидравлических аналогов благодаря меньшей массе, сниженному потреблению энергии, удобной компоновке и отсутствию регламентных работ по обслуживанию. Они отлично сочетаются с различными системами «автопилотирования» — взять хотя бы автопарковку и удержание полосы. А в последнее время они становятся еще и дешевле в производстве по сравнению со сложной гидравликой.

Приверженцы старой школы критикуют электроусилители за неточную, искусственную обратную связь, но самые новые разработки преодолели эту проблему. Гидроусилители остаются востребованными на грузовых автомобилях и спецтехнике благодаря высокой ­мощности.

Если вам важно всегда получать удовольствие от управления машиной и обратная связь на руле для вас не последнее дело, то лучше классический гидроусилитель. От вас потребуется лишь контролировать уровень и состояние масла в расширительном бачке, а в случае каких-либо поломок стоимость ремонта будет вменяемой. Если же в приоритете беззаботные перемещения из пункта А в Б, то выбирайте ЭУР, встроенный в рулевую колонку. Такой усилитель требует меньше всего внимания.

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Подробный гид по усилителям рулевого управления — тут.

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