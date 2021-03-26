Что же взять?.. Трехлетний Prado и 5 крутых альтернатив

Причем две из них будут новыми (и за те же деньги!).

Четвертое поколение Toyota Land Cruiser Prado — долгожитель. Внедорожник в кузове 150-й серии вышел в 2009 году и пережил три рестайлинга: в 2013, 2017 и 2020 годах. Последний принес модели «косметику» во внешности, чуть более умелые системы активной безопасности, осовременившуюся мультимедийную систему (появились Android Auto и Apple CarPlay) и — 200-сильный дизель вместо 177-сильного. Это, в общем, мелочи: снаружи машину последней итерации мало кто с ходу распознает.

Prado, как и все Тойоты, отменно сохраняет стоимость, и потери при перепродаже минимальны. На вторичке трехлетки оцениваются в 3–4,3 млн рублей. Для сравнения: за 4,3 млн купите новый Land Cruiser Prado у дилера в неплохой комплектации «Элеганс Плюс», причем выбор за эти деньги есть: дизель 2.8 или топовый бензиновый 4.0 V6.

Совет: если присматриваете подержанную Тойоту по верхней ценовой границе, есть смысл для начала заглянуть к дилеру за машиной без пробега и в последней версии, но в комплектации попроще.

Toyota Land Cruiser Prado

Большая часть предложений по Prado 2018 года — с дизелем, в средних комплектациях. Машина надежная, а потому для простаивания в гараже ее берут редко. Только половина из продаваемых внедорожников имеют пробег меньше 60 000 км, то есть проезжает в год в пределах среднестатистических 20 000 км. Однако в таком возрасте ухоженный Land Cruiser Prado еще не доставит проблем. Хотя, разумеется, брать его с закрытыми глазами, веря в безграничную надежность марки, не стоит.

Теперь об альтернативах.

1. Toyota Land Cruiser 200

Раз присматриваетесь к Land Cruiser Prado, у вас наверняка в приоритете надежность. Поэтому первой же альтернативой просится другая Toyota. Hilux имеет ограниченное применение — пикап все-таки. Fortuner не слишком удобен в городе из-за полного привода part-time. А вот Land Cruiser 200 — достойная альтернатива. В повседневной эксплуатации будет дороже, но ненамного: есть дизель V8, ужатый до 235/249 л.с. (в зависимости от года выпуска). «Двухсотка» будет просторнее, хотя и Prado в тесноте не упрекнуть, а также может предложить больше опций.

Toyota Land Cruiser 200 (2013–2014)

Если рассматривать машины ближе к нижней границе цен на трехлетние Prado, можете рассчитывать на Land Cruiser 200 первого рестайлинга 2013–2014 года выпуска. По верхнему пределу проходят машины 2015–2016 годов, и это уже второе обновление, которое стоит на конвейере и сейчас. Пробег меньше 100 000 км встречается редко, и это тот самый случай, когда его лучше проверять.

2. Mitsubishi Pajero Sport

Формально к Prado ближе обычный Mitsubishi Pajero. Но последние новые машины распродали осенью 2020-го. Стоит обратить внимание на куда более современный и не менее проходимый Pajero Sport. У него тоже недавно прошел рестайлинг. Полноценный: изменились внешность, комбинация приборов, набор опций. А вот моторы трогать не стали — за исключением того нюанса, что в Калуге отныне собирают версии не только с дизелем на 181 л.с., но и с бензиновым 3.0 V6 мощностью 209 сил.

Mitsubishi Pajero Sport

Самая дорогая комплектация Ultimate у Pajero Sport оценивается в 3,7 млн рублей вне зависимости от мотора. В ней будут, среди прочего, адаптивный круиз-контроль и другие системы активной безопасности, электропривод пятой двери с бесконтактным срабатыванием и мобильное приложение для контроля машины со смартфона. И важно, что Mitsubishi Pajero Sport пользуется куда меньшим вниманием угонщиков, нежели Land Cruiser Prado

3. Land Rover Discovery V

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Чтобы решиться на покупку Land Rover Discovery V, нужно порвать шаблон. Аудитории, лояльной марке, — что теперь «Диско» не тот, что прежде, не брутально-квадратный. Нелояльной — что Land Rover сродни абонементу в сервис. Однако если без шаблонов подходить к выбору, то «британец» будет ровесником Prado за те же деньги, а пробеги у машин в объявлениях окажутся меньше среднестатистических. Основные предложения (3,3–4,3 млн рублей) приходятся на дизельную «шестерку» 3.0 налоговыгодной мощности в 249 сил. Это оптимум по соотношению тяги, расхода топлива, налогов и — шума. По качеству материалов и количеству опций Land Rover Discovery играет в другой лиге: полноценный премиум!

Land Rover Discovery V

Система внедорожных режимов Terrain Response, пневмоподвеска с регулировкой высоты кузова и компетенции марки делают машину очень серьезным внедорожником.

4. Mercedes-Benz G-Class

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Гелендваген даже в рамках марки Mercedes-Benz обладает особым статусом. Недаром же «кирпич» столько лет держится на конвейере и не теряет небольшой, зато стабильной популярности во всем мире. Присматриваясь с бюджетом 3–4,3 млн рублей к этой модели, можете рассчитывать максимум на 2013–2014 год выпуска. Это будет модификация G 350 CDI с дизелем мощностью 211 сил. Обычно «доналоговые» версии дороже мощных, но в случае с G-классом всё наоборот. Этот внедорожник в цене как минимум с шильдиком G 500, а лучше — в исполнении от AMG. Поэтому примерно за те же деньги, в основном, предлагаются куда более возрастные (2005–2010 годы выпуска) бензиновые «Гелики» отдачей от 388 л.с. и выше. Налог и расход бензина на фоне других моделей из нашей выборки сильно ударят по карману. Тот случай, когда понты дороже денег.

Mercedes G-Class

Делая выбор в пользу Мерседеса, помните о массе подводных камней. Он легко может оказаться с «мутным» прошлым. Он отнюдь не неубиваемый. Ремонт обходится дорого. Он, мягко говоря, специфичен по повадкам на асфальте. И возраст в нем чувствуется сильнее, чем в Prado родом из 2009 года: G-класс был рожден в 70-е, и некоторые черты эргономики, обзорности, посадки и прочего невозможно было убрать многочисленными модернизациями.

5. Haval H9

«Китаец» как альтернатива Тойоте? Да, мы серьезно. Haval один из лучших производителей из Поднебесной, и его автомобили находятся на достойном техническом уровне. Н9 — рамная модель с несколькими режимами работы полного привода, внушительным клиренсом, просторным салоном (есть комплектации с третьим рядом сидений). Есть выбор между двумя «турбочетверками» объемом два литра. Бензиновая развивает 218 л.с., дизельная — 190. Второй вариант экономичнее по расходу и налогам, но стоит на 70 тысяч рублей больше. И к тому же дизель недоступен для топовой комплектации Хавейла Н9.

Haval H9

Местами модель кажется устаревшей. У нее ксенон вместо вошедших в обиход светодиодов, весьма ограниченные возможности мультимедиасистемы. Зато даже упакованная по максимуму машина обойдется дешевле, чем трехлетний Prado, — 2,99 млн рублей. А базовое исполнение оценили в 2,62 млн. И это за новый автомобиль с гарантией.

Мнение эксперта

Виктор Потапов, джипер с многолетним стажем и организатор внедорожных мероприятий:

— Внедорожные покатушки требуют серьезной подготовки машин и водителей. И даже в таком специфическом хобби вы не найдете единообразия автомобилей. Кто-то предпочитает УАЗ, кто-то — возрастные иномарки, кому-то не жалко и новый дорогой полноприводник. И страны производства самые разные. Поэтому, выбирая машину даже под суровые условия эксплуатации, не считайте, что подходящая всего одна. Я отдаю должное надежности Prado, но готов рассмотреть и другие кандидатуры. Другое дело, что нужно принимать во внимание долю тяжелых условий езды. И если они преобладают, конечно, стоит отдать предпочтение модели с доказанной надежностью.

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Toyota Land Cruiser Prado — автомобиль почитаемый. Но не стоит загонять себя в рамки и смотреть только на одну машину. Land Cruiser 200 и Mercedes G-Class сомнительны с точки зрения возраста. Land Rover Discovery V тех же лет, возможно, не столь надежен, зато однозначно премиальнее. Ну а Mitsubishi Pajero Sport и Haval H9 можно купить без пробега, и это сам по себе весомый аргумент.