Мы насчитали пять конструкций, которые прикроют припаркованную машину не только от нескромных взглядов, но и от пыли, липких почек, птиц и насекомых, прямых солнечных лучей, дождя, града... — нужное подчеркните.

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На даче, да и просто во время стоянок на природе, автомобили нуждаются в защите. Дело не только в жарком выжигающем солнце или дожде и пыли. Кузов машины желательно оберегать от птичьего помета и липких почек, которые очень сложно отмываются, а в салоне — сохранять прохладу.

Для этого существует немало решений, и у автомобилистов всегда есть выбор. Например, защитить лакокрасочное покрытие можно с помощью специальной обработки воском или другими средствами, в салоне же, чтобы он нагревался не так сильно, можно развернуть шторку, которая будет отражать солнечные лучи. На даче никто не помешает соорудить если не гараж, то добротный стационарный навес — самостоятельно или при помощи профессионалов. Но сегодня мы поговорим о мобильных (и эффективных!) укрытиях для автомобилей: навесах, надувных гаражах, чехлах и так далее.

Чехлы-накидки

Чехол эффективно и недорого защищает кузов и от солнца, и от грязи, и от царапин, и от вездесущей пыли. Лучше всего, если на крыше автомобиля есть рейлинги: благодаря им образуется воздушная прослойка, которая послужит не только термоизоляцией, но и неким подобием буфера — в случае града у ткани будет запас хода, чтобы остановить падающий лед.

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Самые дешевые чехлы мы нашли на Aliexpress — от 624 рублей без учета доставки. В частности, столько хотят за чехол в магазине LUSHQ Motorcycle Accessories Store. Правда, даже на фото их качество не внушает доверия, а отзывы говорят о том, что магазин случаен в этом мире.

Обратимся к российским продавцам, у которых чехлы на квадроцикл или байк стоят более тысячи — это уже более реальные цены. Например, чехол Takara обойдется в 1700 рублей. Но на фото он серый, а в описании — черный. Зачем нам черный чехол от солнца? Да и нестыковки настораживают... Доплатим 50 рублей и получим серый чехол Autoprofi на 4,6-метровый автомобиль. Дешевле реальных вариантов сегодня нет. То есть за 2–2,5 тысячи можно купить самый простой чехол на любой легковой автомобиль.

Но этот способ защиты автомобиля не совсем универсальный: чехлом для седана внедорожник не накроешь. Или накроешь, но не весь. Поэтому важно подобрать чехол под тип кузова своей машины либо выбрать универсальный.

На природе или на даче время от времени нужен доступ в автомобиль: забрать что-то из салона или багажника, а потом положить это обратно. С багажником проблем не возникает: откинул полог — открыл дверь или крышку. А вот с боковыми дверями — проблема: приходится расчехлять чуть ли не всю машину. Поэтому лучше выбрать модель с молнией возле двери водителя. Во время отдыха на природе автомобиль укроется в настоящей палатке — прохладной, уединенной и уютной.

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Таких чехлов гораздо больше, чем без доступа к двери водителя, и стоят они от той же пары тысяч рублей и даже меньше. Например, уже описанный чехол Autoprofi на небольшой автомобиль обойдется в 1750 рублей — молния возле двери водителя у него есть. На автомобили класса D или E чехлы стоят от трех тысяч рублей до шести. Есть варианты и за пару тысяч, как «Автостоп», но у них странное описание, содержащее только размер упаковки и чехла, а также веса изделия. Ни материал, ни наличие молний около дверей не указаны.

Совет: обращайте внимание на подробности, включая наличие резинки или завязок внизу — их могут не указать в описании, но обязательно покажут на фото.

Тканевые тенты на каркасе и гаражи

Сборно-разборный тентовый гараж можно возвести в любом месте за пару часов и за такое же время разобрать и закинуть в багажник. Это более удобное и практичное решение для защиты автомобиля. По сути, к накидке добавляется каркас, на который она вместо автомобиля натягивается. И тут уже нет разницы, какой тип кузова у вашей машины.

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При выборе такой защиты для автомобиля следует обратить внимание на две вещи: материалы накидки и труб каркаса. Ткань лучше предпочесть армированную, чтобы в случае появления дырки она не расползалась дальше. Трубы же должны быть из прочной стали. Важен также их диаметр — ради прочности конструкции не стоит выбирать трубы тоньше 3,5 см, и чем больше конструкция (шире с высокой крышей), тем толще должны быть трубы. Обратите внимание и на покрытие, которое должно защищать каркас от ржавчины. Важно и количество труб на потолке: двух по бокам и одной посередине недостаточно.

Правильный тентовый гараж может выдерживать нагрузку более 100 кг на один квадратный метр, а значит пригоден и для зимнего использования.

К земле гараж крепится с помощью анкеров, длина которых может достигать полуметра и даже более, и (или) с помощью насыпного якоря.

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Среди удобств, которыми не стоит пренебрегать, — рольставни ворот. Они быстро скручиваются и фиксируются. Также важны компактные размеры упаковки, помещающейся в багажник вашей машины. Но будьте готовы, что весить она будет килограммов 50–60.

Самый дешевый вариант обойдется в 12,5 тыс. рублей, а длина будет составлять чуть более шести метров. Это, например, SheltLogic, минусом которого являются «ворота». Их нужно закидывать на крышу, как полог тента ГАЗелей, — с помощью припрятанного рядом шеста или палки. Более удобная конструкция с рольставней CoverlT обойдется в 14,2 тыс. рублей. Большинство подобных конструкций и вовсе дороже 20 тысяч рублей.

Если стены и ворота вам не нужны, берите тентовый навес. С ним доступ к автомобилю гораздо проще, а сборка займет меньше времени.

Но такие навесы не дешевле тентовых гаражей: примерно от 15 тыс. рублей (Max AR Canopy, «Лайт»), так как основная составляющая стоимости — не свисающие по бокам полотнища, а стальной каркас.

Надувной гараж

Нет желания или сил возиться с 60-килограммовой коробкой и каркасом? Тогда вот — надувной гараж. Он и весит меньше, и устанавливать его несложно — достаточно запустить насос.

Но с ним нужно быть аккуратнее: даже самые прочные виниловые баллоны можно случайно повредить.

Ворота у таких гаражей бывают двух типов: распашные и подъемные. Особой разницы между ними нет — все зависит от ваших предпочтений.

Даже на Aliexpress такие гаражи стоят от 40 тысяч рублей без учета доставки, которая может быть и бесплатной. Только самые дешевые модели тесны и сделаны полностью или частично из прозрачной пленки: теплицы, а не укрытия. Либо это небольшие надувные навесы. Есть хороший вариант Qinda за 61 тыс. рублей, но за доставку хотят почти 200 тысяч рублей (он не сдувается?!). Хотя постойте — в России такие гаражи стоят не меньше 150 тысяч рублей. Но при этом у компании KubAero можно купить надувной шатер, под которым поместится автомобиль, всего за 50 тысяч рублей, а 8-метровый шатер обойдется в 80 тысяч.

Ракушка или автопалатка

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Этот вариант может показаться прекрасным компромиссом между тентовым гаражом и надувным. Легкую конструкцию несложно собрать за 5–10 минут. При этом не нужно следить за целостностью баллонов и лепить заплатки. В сложенном же виде автопалатка занимает очень мало места. По сути, это тентовый чехол, но на каркасе. И он раз в 10 дороже — из-за каркаса.

Самая доступная по цене конструкция обойдется в 20 тысяч рублей минимум — столько хотят безымянные производители с почтовыми ящиками на Яндексе. Средняя же цена предложения — 23 тысячи рублей. Как правило, такие тенты рассчитаны на небольшие машины — до 5 метров длиной.

Автокапсула

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На природу такой гараж брать не стоит — толку от него в путешествиях ноль. Но мы все же решили рассказать и об этом «пенале», так как он хорош при относительно долгих стоянках. Главная его задача — хранение автомобиля, мотоцикла или другой техники как в помещениях, так и на улице. Пользуются им чаще по принципу «поставил и забыл». До поры, конечно. Но ничто не мешает поставить машину в такой пенал на день или два — правда, легкого доступа к ней не будет.

Надувная капсула придется кстати, если вашему байку или автомобилю нужно перезимовать, либо необходимо сохранить раритетное транспортное средство. Это гораздо лучше, чем просто оставить автомобиль в гараже или за баней на даче.

Капсула оснащается насосами и фильтрами, поэтому она, будучи подключенной к сети питания (проще говоря, в розетку), всегда остается в надутом состоянии. Внутри же воздух всегда чист и не содержит пыли и влаги.

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Это настоящая консервация, на которую нужно всего 10 минут. Капсула раскладывается на полу или на асфальте, после чего на нее заезжает автомобиль или мотоцикл. Затем объект столь бережного хранения накрывается куполом и пенал застегивается. В конце процедуры запускаете насос — и автокапсула, надуваясь, начинает жить своей жизнью.

Заплатите 50 тысяч рублей, и «капсула времени» ваша, обещает российская компания «Тайм Триал». На Aliexpress подобные «пеналы» предлагают по цене от 26,5 тыс. рублей с бесплатной доставкой. Капсула для мотоцикла там обойдется в 15 тысяч рублей.

Выбор

Какой защитой лучше воспользоваться? Судя по количеству предложений, самым популярным вариантом остается обычный чехол, но с молнией возле двери водителя. Это недорого, долговечно и практично. На втором месте — тентовые гаражи. Остальные варианты не могут похвастать разнообразием моделей, что говорит о невысоком спросе на них. Видимо, дело в цене, так как все эти изделия рассчитаны на десятилетия службы, и вряд ли на спрос влияет опыт использования предыдущего гаража, палатки или капсулы.

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Фото: depositphotos.com и фирмы-производители