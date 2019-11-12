Что водители покупают на Aliexpress: самые популярные заказы

Оказалось, что в 70% случаев российские потребители заказывают различные аксессуары, которые скорее поднимают настроение, нежели приносят пользу. Но есть еще 30%, куда входят довольно любопытные вещицы.

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1. GPS-трекер с подключением по OBD II

Иногда автовладельцам крайне важно знать, где в данный момент находится их автомобиль. Некоторые беспокоятся, не окажется ли рядом эвакуатор, других волнует вопрос, насколько аккуратно пользуются их транспортным средством доверенные лица, да и много иных тревог есть у водителей, особенно если им пришлось припарковаться в непривычном месте. Поэтому для многих из них настоящей находкой стал GPS-трекер, который обеспечивает спутниковое слежение за автомобилем в зоне принятия сигнала GSM, при этом он подключается к бортовой сети авто и запитывается от нее через протокол OBD II (диагностический). Все, что вам нужно для начала пользования трекером, — это SIM-карта. При отправке определенного кода на номер карты вам в ответ придет СМС-оповещение с координатами местонахождения машины. Все просто и эффективно. Стоимость GPS-трекера приравнивается минимум к 1 тысяче рублей.

2. Универсальный подлокотник на переднее кресло

Производители неустанно думают о том, чтобы водительское место было удобным и в какой-то степени даже уютным. Поэтому особую роль отводят такому элементу интерьера, как подлокотник. И если в вашем автомобиле такой «роскоши» нет, то ее можно приобрести отдельно. Подлокотник может крепиться к любому сиденью при том условии, что на его боковой поверхности присутствуют специальные пластиковые накладки (декоративные). На них-то и устанавливается подлокотник. Он может откидываться, поэтому при желании легко убирается назад, обеспечивая освобождение дополнительного пространства близ центрального тоннеля. Стоимость одного такого подлокотника составляет 1700 рублей.

3. Номерная рамка с камерой заднего вида

Уже многие оценили плюсы этого аксессуара. Если говорить о самой камере, то она имеет угол обзора в приемлемые 140 градусов. Для режима ночного видения предусмотрены четыре светодиода, которые обеспечат небольшую подсветку. Цена номерной рамки с интегрированной камерой заднего хода составляет 876 рублей.

4. Пистолет для пескоструйной обработки

Когда на металлических элементах образуется ржавчина, для удаления подобных неприятных явлений требуется специальный инструмент. Воздушный пистолет идет в комплекте со специальным пластиковым резервуаром и несколькими насадками. Стоимость прибора — 3453 рубля.