Модель под зарплату: сколько вам надо получать, чтобы взять авто в кредит

Мы изучили предложения самых популярных брендов и знаем, что вам подойдет.

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Чтобы рассчитать, потянете ли вы кредит на машину, у банков есть негласная формула: выплаты по кредиту должны составлять определенную долю от общего объема доходов заемщика. По-другому это называется «коэффициент »платеж/доход”». Отталкиваясь от этого параметра, мы изучили самые популярные кредитные предложения и выяснили, на кого они в действительности рассчитаны.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», примерно каждый 15-й заемщик сталкивается с проблемами при выплате автокредита.

В теории коэффициент «платеж/доход» не должен превышать 40–60% от ежемесячных поступлений в бюджет должника. Но мы же с вами аккуратные и ответственные заемщики, у которых помимо кредита есть множество других обязательных платежей, например оплата коммуналки или налогов. Так что в нашем мини-исследовании мы будем использовать значение коэффициента «платеж/доход» на уровне 30% — лучше перестраховаться. А еще, чтобы не усложнять расчеты, «наш заемщик» будет единственным кормильцем в семье.

Предуведомление: в тексте приводятся рекламные ставки по кредитным продуктам. Все расчеты являются предварительными и подлежат уточнению перед заключением договоров кредитования.

Lada

По итогам февраля АВТОВАЗ занимает лидирующую строчку в рейтинге продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. «Высокое положение» в списке производителю обеспечивают, в том числе, гибкие условия автокредитования и сотрудничество по программе Lada Finance со множеством банков.

Lada Granta

Для примера возьмем Lada Granta седан в комплектации Standard (1.6, 87 л.с., 5МТ) с заявленной стоимостью 510 900 рублей. При первоначальном взносе 50% вы можете оформить кредит по программе «АвтоРалли» от ВТБ (ПАО) на 36 месяцев под 6,3% годовых. В этом случае примерный ежемесячный платеж составит 7964 рубля.

Модель: Lada Granta седан, Standard (1.6, 87 л.с., 5МТ)

Lada Granta седан, Standard (1.6, 87 л.с., 5МТ) Программа: «АвтоРалли»

«АвтоРалли» Ежемесячный платеж: 7964 руб.

7964 руб. Предполагаемый уровень дохода заемщика: от 26 547 руб. в месяц

Granta в кузове хэтчбек обойдется чуть дороже — в минимальной комплектации Classic (1.6 л, 87 л.с., 5МТ) цена составляет около 541 500 рублей. Процентная ставка по той же программе «АвтоРалли» вырастет до 6,6%.

Модель: Lada Granta хэтчбек, Classic (1.6, 87 л.с., 5МТ)

Lada Granta хэтчбек, Classic (1.6, 87 л.с., 5МТ) Программа: «АвтоРалли»

«АвтоРалли» Ежемесячный платеж: 8689 руб.

8689 руб. Предполагаемый уровень дохода заемщика: от 28 964 руб. в месяц

При покупке седана Lada Vesta в базовой комплектации, стоимостью 723 900 рублей, на тех же условиях (первоначальный взнос 50% и срок кредитования 36 месяцев) ставка по кредиту составит 7,1%, а ежемесячный платеж будет равняться 11 351 рублю. Естественно, чем больше первый взнос и меньше срок кредитования, тем ниже процентная ставка.

Модель: Lada Vesta, седан, Classic (1.6, 106 л.с., 5МТ)

Lada Vesta, седан, Classic (1.6, 106 л.с., 5МТ) Программа: «АвтоРалли»

«АвтоРалли» Ежемесячный платеж: 11 351 руб.

11 351 руб. Предполагаемый уровень дохода заемщика: от 37 837 руб. в месяц

Renault

Компания Renault предлагает специальные условия при покупке нового Duster в кредит со ставкой 8,9% годовых на срок 36 месяцев. Так, при покупке кроссовера в комплектации Access (4х2, 1.6, 114 л.с., 5MT ) стоимостью 1 054 000 рублей, первоначальным взносом 531 120 руб. и сроком кредита 36 месяцев, ежемесячный платеж составит 17 551 рубль.

Модель: Renault Duster, Access (4х2, 1.6, 114 л.с., 5MT)

Renault Duster, Access (4х2, 1.6, 114 л.с., 5MT) Программа: классический кредит 8,9% на три года

классический кредит 8,9% на три года Ежемесячный платеж: 17 551 руб.

17 551 руб. Предполагаемый уровень дохода заемщика: от 58 504 руб. в месяц

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Намного снизить размер ежемесячных выплат по сравнению с обычным автокредитом позволяет программа «Поехали». Механизм ее действия примерно тот же, что и у любого кредита с остаточным платежом. Допустим, вы хотите взять Renault Arkana в комплектации Life стоимостью 1 211 000 рублей. Вы вносите около 50% стоимости автомобиля и берете кредит сроком на 36 месяцев. В этом случае ежемесячный платеж по кредиту не превысит 10 000 рублей в месяц, но надо понимать, что в день последнего платежа вам нужно будет погасить разом 40% от стоимости машины. Если у вас не будет финансовой возможности выполнить условия договора, дилер предложит вам:

Обменять автомобиль на новый — для этого вы должны продать автомобиль дилеру по программе trade-in для погашения действующего кредита. Продлить кредит еще на 3 года — скорее всего, ставка по кредиту повысится. К тому же банки оставляют за собой право отказать в пролонгации, если сочтут заемщика неплатежеспособным.

Программа «Поехали» дает шанс приобрести машину более высокого класса или в более дорогой комплектации. Но прежде чем подписывать договор, нужно ответить себе на вопрос: «Будет ли у меня через три года возможность отдать банку 484 400 рублей?» или «Хочу ли я, чтобы моим следующим автомобилем тоже стал Renault?».

Модель: Renault Arkana, Life (4х2, 1.6, 114 л.с., 5MT)

Renault Arkana, Life (4х2, 1.6, 114 л.с., 5MT) Программа: «Поехали»

«Поехали» Ежемесячный платеж: 9500 руб.

9500 руб. Предполагаемый уровень дохода заемщика: от 31 667 руб. в месяц

Hyundai

Программы с низкими ежемесячными платежами и гарантией обратного выкупа есть у большинства автопроизводителей. Hyundai — не исключение. Программа «Старт» позволяет приобрести автомобиль с первоначальным взносом от 0% по двум документам (понадобятся паспорт и водительское удостоверение). Ежемесячный платеж по этой программе за новый Solaris в комплектации Active (1.4, 100 л.с., 6МТ) составит 6476 рублей. Сумма указана с учетом срока кредита 36 месяцев, остаточного платежа в размере 50% стоимости автомобиля (410 000 руб.) и первоначального взноса 50%. Можно попробовать взять кредит без первоначального взноса, но тогда ежемесячная плата взлетит до 21 867. Кроме того, при таких исходных данных банк вряд ли пойдет заемщику навстречу.

Модель: Hyundai Solaris, Active (1.4, 100 л.с., 6МТ)

Hyundai Solaris, Active (1.4, 100 л.с., 6МТ) Программа: «Старт»

«Старт» Ежемесячный платеж: 6476 руб.

6476 руб. Предполагаемый уровень дохода заемщика: от 21 567 руб. в месяц

Hyundai Solaris

Для клиентов Hyundai также доступна расширенная версия указанной программы, «Старт Плюс». В ежемесячный платеж по кредиту уже включены полис каско и техобслуживание, на которые не начисляются проценты. Алгоритм следующий: сумма трехлетнего полиса каско и прохождения трех ТО делится на срок кредита 36 месяцев, и полученная цифра прибавляется к стандартному ежемесячному платежу по программе «Старт». Если вы планируете купить Hyundai Creta в комплектации Active (1.6, 123 л.с., 6МТ 2WD) с заявленной стоимостью 1 162 000 рубл., то нужно будет ежемесячно отдавать банку 13 047 рублей. А по истечение трех лет сумма остаточного платежа по кредиту составит 581 000 рублей.

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Модель: Hyundai Creta, Active (1.6, 123 л.с., 6МТ 2WD)

Hyundai Creta, Active (1.6, 123 л.с., 6МТ 2WD) Программа: «Старт Плюс»

«Старт Плюс» Ежемесячный платеж: 13 047 руб.

13 047 руб. Предполагаемый уровень дохода заемщика: от 43 490 руб. в месяц

Не забывайте, что в стране действуют государственные программы льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для покупки машин российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. По программам льготного автокредитования доступны не только автомобили бренда Hyundai, но также отдельные модели Lada, Kia, Renault и т.д.

Kia

Kia предлагает кредитную программу «Kia Легко! PLUS» с каско и включенной платой за ТО, которая по структуре очень напоминает ту, что мы уже рассматривали у Hyundai. Понятно, сказывается тот факт, что два бренда представляют собой один концерн. Либо на рынке автокредитования не так уж много пространства для маневра маркетологов. Как бы там ни было, сейчас есть возможность оформить кредит на новый Kia Rio в комплектации Classic стоимостью 869 900 руб. с ежемесячным платежом 10 829 руб. (9,8% годовых). Минимальный первоначальный взнос в этом случае составит 50% стоимости автомобиля (можно и 0%, но перспективы мы обсуждали выше). Остаточный платеж будет равняться 434 950 рублям. Прибавьте сюда еще 148 852 руб. за каско и техобслуживание сроком на три года. И учтите: если откажетесь от добровольного страхования жизни, ставка по кредиту вырастет до 11,8% годовых.

Nissan

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«Максимально доступный способ стать обладателем Nissan Terrano», — так японский автопроизводитель позиционирует свою кредитную программу «Простые правила» от «РН Банка». Звучит многообещающе, не так ли? На самом деле мы вновь имеем дело с кредитом с остаточным платежом. Ежемесячный платеж по кредиту от 5500 руб. будет при условии, что вы приобретаете Nissan Terrano с заявленной стоимостью 1 075 000 рублей. Срок кредитования — 48 месяцев, аванс — 648 355 руб. (60% стоимости), процентная ставка — 7% годовых, сумма последнего платежа — 30% стоимости автомобиля

Модель: Nissan Terrano, Comfort (1.6, 114 л.с. 2WD MT5)

Nissan Terrano, Comfort (1.6, 114 л.с. 2WD MT5) Программа: «Простые правила»

«Простые правила» Ежемесячный платеж: 5500 рублей

5500 рублей Предполагаемый уровень дохода заемщика: от 18 334 руб.

Nissan Terrano

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