Сервис предлагает почистить дроссельную заслонку. Разводят?

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Часто при проведении ТО мастера предлагают почистить дроссельную заслонку. Разбираемся, нужно ли вам это на самом деле.

Окей, что вообще такое дроссельная заслонка?

Давайте вспомним принципы работы камеры сгорания в двигателе. В камеру поступает топливо, которое нужно поджечь, а чтобы оно начало гореть, ему нужно смешаться с воздухом. И вот тут и нужна дроссельная заслонка: она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и позволяет на малых оборотах потреблять небольшое количество энергии. Если нажать на педаль газа, то количество поступающего топлива увеличится, и, соответственно, нужно увеличить количество воздуха, чтобы топливо эффективнее сгорало. Тогда заслонка открывается, и из атмосферы воздух засасывается в двигатель.

В идеальном мире, где нет некачественного бензина, отсутствует пыль и соблюдаются все технические регламенты, к дроссельной заслонке вообще не нужно было бы прикасаться. Но мы живем в довольно суровых для двигателей условиях, поэтому из-за отсутствия герметичности в воздушной системе автомобиля и слабом топливном фильтре на дросселе может оседать нагар и грязь, которые иногда нужно счищать. Если этого не делать, то заслонка начнет залипать, а из-за этого запуск двигателя может оказаться затруднен, а обороты станут плавать.

Поэтому если вы уже проехали не один десяток тысяч километров, то стоит хотя бы ради интереса довериться мастеру и прочистить дроссель. В большинстве случаев эффект от чистки сразу чувствуется.

Как самому понять, что пора чистить дроссель?

Можно самому визуально оценить состояние дросселя, переведя заслонку в вертикальное положение нажатием на педаль акселератора, при этом понадобится помощь друга. Либо снять дроссель и изучить его состояние, но об этом мы поговорим через несколько абзацев. Многие автолюбители опираются на косвенные признаки — двигатель запускается не так резво, как раньше, обороты на холостом ходу плавают или вообще пропадает динамика и обороты «зависают» на одном уровне. Если вы собрали хотя бы два пункта, лучше заняться этим вопросом. Иначе может аукнуться в будущем.

Как обычно чистят дроссельную заслонку?

Если пойти по более кропотливому и тщательному пути, то нам понадобится отвертка, набор гаечных ключей, очиститель карбюратора и ветошь. Да-да, очиститель карбюратора, даже если у вас инжекторный автомобиль. Исторически так сложилось, что сначала были изобретены карбюраторные автомобили, которые также требовали своевременной чистки. Поэтому химики придумали очиститель карбюратора, который отлично растворяет весь тот шлак, который скапливался в нем. Так как природа происхождения налета одинакова как у карбюраторных, так и у инжекторных автомобилей, то название «очиститель карбюратора» задержалось.

Возвращаемся к истории с чисткой заслонки

Снимайте патрубок воздушной системы, ведущий от воздушного фильтра к дросселю. Выкручивайте болты крепления дроссельной заслонки. Отсоединяйте датчики положения дроссельной заслонки. Все, дроссельная заслонка у вас в руках. Не забудьте заткнуть впускной коллектор ветошью, чтобы туда не попала грязь.

Дело за малым: распылите очиститель карбюратора на заслонку. Например, мы использовали средство от Astrohim. Он не имеет резкого запаха и неплохо растворяет отложения на заслонке. Дайте составу немного впитаться и начинайте оттирать налет.

Но! Не используйте никаких абразивных материалов при чистке заслонки и вообще не переусердствуйте с силой трения. Так вы рискуете удалить полезное напыление и потерять герметичность системы или нарушить плавность хода, из-за чего заслонка будет двигаться рывками.

После того, как процедуры проведены, устанавливайте все в обратном порядке.

А как все же понять, не обманывают ли меня?

Если вы проехали на автомобили несколько десятков тысяч километров и ни разу не чистили дроссель, то стоит прислушаться к мастеру. В любом случае, все эксперты советуют для профилактики раз в 40 тысяч километров заняться этим делом.