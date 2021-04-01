«За рулем» в апреле: тест шин для кроссоверов, техосмотр по-новому, Renault Duster 2021 — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

«За рулем» в апреле: тест шин для кроссоверов, техосмотр по-новому, Renault Duster 2021

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №4/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Статистика ГИБДД и аварии из-за неисправностей автомобилей
  • Техосмотр по-новому: теперь дороже

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лада Ларгус 2021 — с новым мотором и без автомата
  • Genesis GV80 как альтернатива премиальным кроссоверам
  • Новый Renault Duster: брать бензин или дизель?
  • Hyundai Palisade — кроссовер или минивэн?
  • Peugeot 2008: три цилиндра, передний привод и цена 1,77 млн рублей

ЗР АКТИВ

  • Honda и ее автопилот третьего уровня. Водитель уже не нужен?
  • Автомагистраль М12 Москва-Казань: когда и почем

ЗР ТЕСТ

  • Mazda CX‑30, Skoda Karoq и Subaru XV — полный привод за 2 млн рублей
  • Шины для кроссоверов: испытываем дешевые и дорогие

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Выбираем эндоскоп для мотора: не гонитесь за дешевизной
  • Чем наш бензин хуже американского?
  • 10 важных вопросов про АКБ: зарядка, емкость, пусковой ток
  • Моторное масло: раннее зажигание, зольность и промывка
  • Чем страшна детонация и как ее избежать
  • Вода в тормозах! Испытываем тестеры для тормозных жидкостей

ЗР РЕСУРС

  • Новая Renault Arkana и бэушный Infiniti QX50 — что взять, если цены близки?
  • Подержанные премиум-седаны за миллион рублей — можно брать?
  • Выбираем б/у: Mazda 6; Лада XRAY; Honda CR-V; Daewoo Nexia
  • Вторые руки: Renault Fluence
  • Парк ЗР: новый Volkswagen Polo после 15 000 км

А также:

  • Легендарный грузовик ГАЗ-51: что в нем от иномарок?
  • Автобусы и грузовики из капстран, которые строили социализм в СССР
  • По Кольскому полуострову — на обновленном кроссовере Nissan X‑Trail
  • Грузовые Гранта, Ларгус и Нива с пневмоподвеской и полной массой за две тонны

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

Фото:
391
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...