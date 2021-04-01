«За рулем» в апреле: тест шин для кроссоверов, техосмотр по-новому, Renault Duster 2021

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«За рулем» №4/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

Статистика ГИБДД и аварии из-за неисправностей автомобилей

Техосмотр по-новому: теперь дороже

ЗР ПРЕМЬЕРА

Лада Ларгус 2021 — с новым мотором и без автомата

Genesis GV80 как альтернатива премиальным кроссоверам

Новый Renault Duster: брать бензин или дизель?

Hyundai Palisade — кроссовер или минивэн?

Peugeot 2008: три цилиндра, передний привод и цена 1,77 млн рублей

ЗР АКТИВ

Honda и ее автопилот третьего уровня. Водитель уже не нужен?

Автомагистраль М12 Москва-Казань: когда и почем

ЗР ТЕСТ

Mazda CX‑30, Skoda Karoq и Subaru XV — полный привод за 2 млн рублей

Шины для кроссоверов: испытываем дешевые и дорогие

ЗР ЭКСПЕРТ

Выбираем эндоскоп для мотора: не гонитесь за дешевизной

Чем наш бензин хуже американского?

10 важных вопросов про АКБ: зарядка, емкость, пусковой ток

Моторное масло: раннее зажигание, зольность и промывка

Чем страшна детонация и как ее избежать

Вода в тормозах! Испытываем тестеры для тормозных жидкостей

ЗР РЕСУРС

Новая Renault Arkana и бэушный Infiniti QX50 — что взять, если цены близки?

Подержанные премиум-седаны за миллион рублей — можно брать?

Выбираем б/у: Mazda 6; Лада XRAY; Honda CR-V; Daewoo Nexia

Вторые руки: Renault Fluence

Парк ЗР: новый Volkswagen Polo после 15 000 км

А также:

Легендарный грузовик ГАЗ-51: что в нем от иномарок?

Автобусы и грузовики из капстран, которые строили социализм в СССР

По Кольскому полуострову — на обновленном кроссовере Nissan X‑Trail

Грузовые Гранта, Ларгус и Нива с пневмоподвеской и полной массой за две тонны

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».



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