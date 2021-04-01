«За рулем» в апреле: тест шин для кроссоверов, техосмотр по-новому, Renault Duster 2021

«За рулем» №4/2021 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Статистика ГИБДД и аварии из-за неисправностей автомобилей
- Техосмотр по-новому: теперь дороже
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Ларгус 2021 — с новым мотором и без автомата
- Genesis GV80 как альтернатива премиальным кроссоверам
- Новый Renault Duster: брать бензин или дизель?
- Hyundai Palisade — кроссовер или минивэн?
- Peugeot 2008: три цилиндра, передний привод и цена 1,77 млн рублей
ЗР АКТИВ
- Honda и ее автопилот третьего уровня. Водитель уже не нужен?
- Автомагистраль М12 Москва-Казань: когда и почем
ЗР ТЕСТ
- Mazda CX‑30, Skoda Karoq и Subaru XV — полный привод за 2 млн рублей
- Шины для кроссоверов: испытываем дешевые и дорогие
ЗР ЭКСПЕРТ
- Выбираем эндоскоп для мотора: не гонитесь за дешевизной
- Чем наш бензин хуже американского?
- 10 важных вопросов про АКБ: зарядка, емкость, пусковой ток
- Моторное масло: раннее зажигание, зольность и промывка
- Чем страшна детонация и как ее избежать
- Вода в тормозах! Испытываем тестеры для тормозных жидкостей
ЗР РЕСУРС
- Новая Renault Arkana и бэушный Infiniti QX50 — что взять, если цены близки?
- Подержанные премиум-седаны за миллион рублей — можно брать?
- Выбираем б/у: Mazda 6; Лада XRAY; Honda CR-V; Daewoo Nexia
- Вторые руки: Renault Fluence
- Парк ЗР: новый Volkswagen Polo после 15 000 км
А также:
- Легендарный грузовик ГАЗ-51: что в нем от иномарок?
- Автобусы и грузовики из капстран, которые строили социализм в СССР
- По Кольскому полуострову — на обновленном кроссовере Nissan X‑Trail
- Грузовые Гранта, Ларгус и Нива с пневмоподвеской и полной массой за две тонны
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!