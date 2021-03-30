Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — журнал За рулем

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Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей

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Едва ли не каждый современный автомобиль имеет массу различных электронных узлов и блоков. Что, в свою очередь, требует применения надежных и энергоемких автомобильных батарей (АКБ).

Эту актуальную тему мы обсуждаем с генеральным директором ведущего европейского аккумуляторного холдинга ТАВ (Словения) г-ном Богомиром Ауприхом.

— Не секрет, что ситуация с COVID-19 негативно повлияла на мировую автоиндустрию и на промышленность многих европейских стран. Как из этой сложной ситуации выходит компания TAB?

— Безусловно, нынешняя вирусная ситуация с пандемией повлияла на организацию работы наших предприятий. Влияние COVID-19 в определенной степени отразилось и на экономических показателях компании. В первую очередь это связано с теми ограничительными мерами, которые вводились в нашей стране. Тем не менее, наши заводы не прекращали работу и сейчас функционируют согласно намеченным планам.

Генеральный директор компании TAB г-н Богомир Ауприх
Генеральный директор компании TAB г-н Богомир Ауприх

— Компания TAB тесно связана с российским рынком уже почти 40 лет. Как сегодня позиционирует себя ваша компания в России и каковы ее успехи в качестве поставщика импортных батарей?

 — Россия еще со времен СССР представляет для нас стратегически важный рынок. Мы успешно продвигаем здесь такие бренды аккумуляторов, как TAB, Topla и Vesna, которые пользуются большой популярностью среди российских автомобилистов. Наша компания уже несколько лет подряд занимает второе место среди зарубежных производителей, поставляемых свои батареи на российский рынок. В планах компании — увеличить долю поставок до 8–10% от ежегодных потребностей рынка, составляющих примерно 11 млн АКБ.

— TAB всегда славилась своими высокотехнологичными батареями, выпускаемыми для различных видов транспорта. Какие инновационные решения были реализованы вашей компанией за последнее время в сегменте автомобильных батарей?

— Несмотря на то, что конструкция свинцово-кислотных АКБ мало изменилась за последние десятилетия, стартерные батареи из года в год совершенствуются. Ужесточаются и требования автопроизводителей. Поэтому наши инженеры и химики постоянно работают над новыми рецептами электролитов, над составами активной массы, а также со сплавами, из которых затем делают пластины АКБ.

И результат налицо: сегодня компания ТAB  — это один из лидеров по производству AGM—батарей (АКБ с адсорбированным электролитом), а также EFB—батарей, выпускаемых для «старт-стопных» машин. Так, среди разработок последнего времени особенно стоит отметить аккумуляторы серии EFB+. Они выдерживают в три раза большее количество циклов заряда-разряда в сравнении со стандартными АКБ и более чем в полтора раза — в сравнении с обычными EFB—батареями.

— Примерно полтора года назад фирма TAB стала официальным поставщиком батарей для концерна Volkswagen. Какие батареи вы производите для VW и поставляете ли такие батареи на завод VW в России?

— Да, мы уже не первый год успешно сотрудничаем с концерном Volkswagen. В настоящее время компания TAB поставляет (в том числе и в Россию) для заводской комплектации автомобилей VW одну модель батареи серии EFB+. Кстати, такую же модель оригинального аккумулятора под маркой TAB уже можно увидеть и в розничной продаже на рынке aftermarket. Сегодня мы усиленно работаем над тем, чтобы расширить гамму моделей батарей, поставляемых для конвейерной комплектации автомобилей.

— Известно, что у компании TAB хорошо отлажено сотрудничество со своими российскими дистрибьюторами. Как вы отслеживаете поставки своих батарей в различные регионы нашей страны?

 — На заводах TAB действует система идентификации батарей, сходящих с конвейера. Каждый фирменный аккумулятор получает свой QR—код. Он в дальнейшем позволяет узнать данные не только о параметрах батарея, но и ряд других сведений. Например, где и когда была произведена АКБ, куда и какому дистрибьютору она была отправлена. Контроль за движением батареи ведется от начала ее производства до момента продажи в конкретном регионе страны.

Каждая батарея производства TAB имеет свой уникальный QR —код. Фото производителя
Каждая батарея производства TAB имеет свой уникальный QR —код. Фото производителя

— В России активно развивается интернет-торговля запчастями и комплектующими для автомобилей. Продает ли ТAB свои аккумуляторы через интернет?

 — Интернет-продажи комплектующих — это общемировой тренд, который затронул и сегмент аккумуляторов. Мы тоже внимательно следим за этой тенденцией. Что касается продаж словенских АКБ в России, то этими вопросами занимаются наши дистрибьюторы и дилеры. Многие из них уже имеют интернет-магазины, где можно приобрести батареи Topla или TAB.

— Российские автовладельцы часто спрашивают про гарантийный сервис для АКБ. Есть ли у вас информация о том, сколько батарей ТAB меняется по гарантии, например, за год? И какой гарантийный срок установлен для батарей TAB в России?

 — В Словении, где мы отслеживаем все претензии потребителей, доля подтвержденных гарантийных случаев по нашим батареям не превышает 0,4–0,5%. Это очень хороший показатель, свидетельствующий о их высокой надежности. Можно утверждать, что на рынках других стран, включая Россию, ситуация с АКБ производства TAB примерно такая же.



Теперь что касается заводских гарантийных сроков на выпускаемые АКБ. Эти сроки варьируются от одного года до трех. Всё зависит от типа батареи, ее назначения и применимости на автомобиле. Например, если батарея эксплуатируется на такси, гарантийный срок составит 1 год.

— В конце прошлого и начале этого года во многих регионах России были отмечены аномально сильные морозы, которые негативно сказались на работе автотранспорта. Как выдерживают сильные холода батареи производства TAB?

 — Все разработки фирменных АКБ обязательно ведутся с учетом их эксплуатации в регионах, характеризующихся суровым климатом. Например, зимой там сильные морозы, а летом длительная жара. В России, например, такие условия отмечены в районах Карелии, Сибири, Алтая и Урала, куда каждый год поставляется значительная доля батарей TAB и Topla. Судя по тому, как стабильно продаются там наши батареи, они без проблем переносят суровые сибирские морозы.

Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей

Едва ли не каждый современный автомобиль имеет массу различных электронных узлов и блоков. Что, в свою очередь, требует применения надежных и энергоемких автомобильных батарей (АКБ).

Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — фото 1235330Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — фото 1235331Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — фото 1235329Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — фото 1235332Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей
Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей

Едва ли не каждый современный автомобиль имеет массу различных электронных узлов и блоков. Что, в свою очередь, требует применения надежных и энергоемких автомобильных батарей (АКБ).

Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — фото 1235329Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — фото 1235332Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — фото 1235330Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей — фото 1235331Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей
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