Технологии, которые намного повышают ресурс автомобильных батарей

на правах рекламы

Едва ли не каждый современный автомобиль имеет массу различных электронных узлов и блоков. Что, в свою очередь, требует применения надежных и энергоемких автомобильных батарей (АКБ).

Эту актуальную тему мы обсуждаем с генеральным директором ведущего европейского аккумуляторного холдинга ТАВ (Словения) г-ном Богомиром Ауприхом.

— Не секрет, что ситуация с COVID-19 негативно повлияла на мировую автоиндустрию и на промышленность многих европейских стран. Как из этой сложной ситуации выходит компания TAB?

— Безусловно, нынешняя вирусная ситуация с пандемией повлияла на организацию работы наших предприятий. Влияние COVID-19 в определенной степени отразилось и на экономических показателях компании. В первую очередь это связано с теми ограничительными мерами, которые вводились в нашей стране. Тем не менее, наши заводы не прекращали работу и сейчас функционируют согласно намеченным планам.

Генеральный директор компании TAB г-н Богомир Ауприх

— Компания TAB тесно связана с российским рынком уже почти 40 лет. Как сегодня позиционирует себя ваша компания в России и каковы ее успехи в качестве поставщика импортных батарей?

— Россия еще со времен СССР представляет для нас стратегически важный рынок. Мы успешно продвигаем здесь такие бренды аккумуляторов, как TAB, Topla и Vesna, которые пользуются большой популярностью среди российских автомобилистов. Наша компания уже несколько лет подряд занимает второе место среди зарубежных производителей, поставляемых свои батареи на российский рынок. В планах компании — увеличить долю поставок до 8–10% от ежегодных потребностей рынка, составляющих примерно 11 млн АКБ.

— TAB всегда славилась своими высокотехнологичными батареями, выпускаемыми для различных видов транспорта. Какие инновационные решения были реализованы вашей компанией за последнее время в сегменте автомобильных батарей?



— Несмотря на то, что конструкция свинцово-кислотных АКБ мало изменилась за последние десятилетия, стартерные батареи из года в год совершенствуются. Ужесточаются и требования автопроизводителей. Поэтому наши инженеры и химики постоянно работают над новыми рецептами электролитов, над составами активной массы, а также со сплавами, из которых затем делают пластины АКБ.

И результат налицо: сегодня компания ТAB — это один из лидеров по производству AGM—батарей (АКБ с адсорбированным электролитом), а также EFB—батарей, выпускаемых для «старт-стопных» машин. Так, среди разработок последнего времени особенно стоит отметить аккумуляторы серии EFB+. Они выдерживают в три раза большее количество циклов заряда-разряда в сравнении со стандартными АКБ и более чем в полтора раза — в сравнении с обычными EFB—батареями.

— Примерно полтора года назад фирма TAB стала официальным поставщиком батарей для концерна Volkswagen. Какие батареи вы производите для VW и поставляете ли такие батареи на завод VW в России?



— Да, мы уже не первый год успешно сотрудничаем с концерном Volkswagen. В настоящее время компания TAB поставляет (в том числе и в Россию) для заводской комплектации автомобилей VW одну модель батареи серии EFB+. Кстати, такую же модель оригинального аккумулятора под маркой TAB уже можно увидеть и в розничной продаже на рынке aftermarket. Сегодня мы усиленно работаем над тем, чтобы расширить гамму моделей батарей, поставляемых для конвейерной комплектации автомобилей.

— Известно, что у компании TAB хорошо отлажено сотрудничество со своими российскими дистрибьюторами. Как вы отслеживаете поставки своих батарей в различные регионы нашей страны?

— На заводах TAB действует система идентификации батарей, сходящих с конвейера. Каждый фирменный аккумулятор получает свой QR—код. Он в дальнейшем позволяет узнать данные не только о параметрах батарея, но и ряд других сведений. Например, где и когда была произведена АКБ, куда и какому дистрибьютору она была отправлена. Контроль за движением батареи ведется от начала ее производства до момента продажи в конкретном регионе страны.

Каждая батарея производства TAB имеет свой уникальный QR —код. Фото производителя

— В России активно развивается интернет-торговля запчастями и комплектующими для автомобилей. Продает ли ТAB свои аккумуляторы через интернет?

— Интернет-продажи комплектующих — это общемировой тренд, который затронул и сегмент аккумуляторов. Мы тоже внимательно следим за этой тенденцией. Что касается продаж словенских АКБ в России, то этими вопросами занимаются наши дистрибьюторы и дилеры. Многие из них уже имеют интернет-магазины, где можно приобрести батареи Topla или TAB.

— Российские автовладельцы часто спрашивают про гарантийный сервис для АКБ. Есть ли у вас информация о том, сколько батарей ТAB меняется по гарантии, например, за год? И какой гарантийный срок установлен для батарей TAB в России?

— В Словении, где мы отслеживаем все претензии потребителей, доля подтвержденных гарантийных случаев по нашим батареям не превышает 0,4–0,5%. Это очень хороший показатель, свидетельствующий о их высокой надежности. Можно утверждать, что на рынках других стран, включая Россию, ситуация с АКБ производства TAB примерно такая же.





Теперь что касается заводских гарантийных сроков на выпускаемые АКБ. Эти сроки варьируются от одного года до трех. Всё зависит от типа батареи, ее назначения и применимости на автомобиле. Например, если батарея эксплуатируется на такси, гарантийный срок составит 1 год.

— В конце прошлого и начале этого года во многих регионах России были отмечены аномально сильные морозы, которые негативно сказались на работе автотранспорта. Как выдерживают сильные холода батареи производства TAB?

— Все разработки фирменных АКБ обязательно ведутся с учетом их эксплуатации в регионах, характеризующихся суровым климатом. Например, зимой там сильные морозы, а летом длительная жара. В России, например, такие условия отмечены в районах Карелии, Сибири, Алтая и Урала, куда каждый год поставляется значительная доля батарей TAB и Topla. Судя по тому, как стабильно продаются там наши батареи, они без проблем переносят суровые сибирские морозы.