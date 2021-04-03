Инспектор ДПС снимает меня на смартфон. А потом в соцсети выложит?

Удивитесь, но закон этого не запрещает. Только если полицейский докажет, что съемка представляет общественный интерес.

Снимаю без предупреждения?

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Сотрудники ДПС имеют право вас снимать, в том числе и на собственные смартфоны. Это право дает им п.33 ст.13 федерального закона «О полиции». Такая необходимость может возникнуть, например, если нет возможности найти понятых. Полицейский обязан предупредить вас о ведущейся видеосъемке, назвать марку и модель устройства и обеспечить непрерывную видеосъемку, без незафиксированных пауз между видеофайлами.

Полицейский — не дорожная камера

Важно помнить: инспектор не может просто снять на видео ваше нарушение и прислать штраф, подобно уличной камере. Он обязан допросить вас, составить протокол.

Полученные видеоматериалы полицейские могут использовать и при рассмотрении дела.

Мой «косяк» увидят миллионы?

Полицейский не имеет права выкладывать видео в интернет без согласия снимаемого. Это запрещает статья 23 Конституции РФ, защищающая неприкосновенность частной жизни , и статья 152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина».

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Впрочем, в той же статье перечислены и исключения. Обнародовать изображение гражданина можно, если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Например, идет кампания против пьяных водителей. Видео с нетвердо стоящим на ногах автолюбителем в этом случае представляет общественный интерес и может быть обнародовано.

Вот только сначала нужно доказать, что человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Иначе он может подать в суд на сотрудников полиции по статье 5.61.1 КоАП РФ за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений.

Штраф за это для юридических лиц — от 500 000 до 3 000 000 рублей.

А я могу снять инспектора?

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Да, только не на охраняемых объектах и не в ходе специальных (например, контртеррористических) операций.

Если сотрудник запрещает снимать, он обязан назвать причину запрета. Иначе его поведение — самоуправство, административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.1 КоАП РФ. Самоуправство попадает и под статью 330 Уголовного кодекса. Либо превышение должностных полномочий. А это — статья 286 УК.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС