Инспектор ДПС снимает меня на смартфон. А потом в соцсети выложит?

Снимаю без предупреждения?
Сотрудники ДПС имеют право вас снимать, в том числе и на собственные смартфоны. Это право дает им п.33 ст.13 федерального закона «О полиции». Такая необходимость может возникнуть, например, если нет возможности найти понятых. Полицейский обязан предупредить вас о ведущейся видеосъемке, назвать марку и модель устройства и обеспечить непрерывную видеосъемку, без незафиксированных пауз между видеофайлами.
Полицейский — не дорожная камера
Важно помнить: инспектор не может просто снять на видео ваше нарушение и прислать штраф, подобно уличной камере. Он обязан допросить вас, составить протокол.
Полученные видеоматериалы полицейские могут использовать и при рассмотрении дела.
Мой «косяк» увидят миллионы?
Впрочем, в той же статье перечислены и исключения. Обнародовать изображение гражданина можно, если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Например, идет кампания против пьяных водителей. Видео с нетвердо стоящим на ногах автолюбителем в этом случае представляет общественный интерес и может быть обнародовано.
Вот только сначала нужно доказать, что человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Иначе он может подать в суд на сотрудников полиции по статье 5.61.1 КоАП РФ за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений.
Штраф за это для юридических лиц — от 500 000 до 3 000 000 рублей.
А я могу снять инспектора?
Да, только не на охраняемых объектах и не в ходе специальных (например, контртеррористических) операций.
Если сотрудник запрещает снимать, он обязан назвать причину запрета. Иначе его поведение — самоуправство, административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.1 КоАП РФ. Самоуправство попадает и под статью 330 Уголовного кодекса. Либо превышение должностных полномочий. А это — статья 286 УК.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС