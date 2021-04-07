Подробная инструкция, как получить кэшбек от налоговой.

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Купили недвижимость, оплатили медицинские услуги или образовательные курсы? Вы вправе претендовать на предоставление налогового вычета. Проще говоря, вам вернут часть уплаченного подоходного налога.

Налоговым кодексом РФ предусмотрено пять групп таких вычетов: стандартные, имущественные, инвестиционные, профессиональные и социальные. Налоговый вычет на обучение в автошколе относится к последней, социальной группе.

Вы имеете право на вычет, если:

Официально трудоустроены и платите подоходный налог. Или имеете другой официальный источник дохода, с которого платите 13% налога. Например, сдаете квартиру в аренду или выиграли в лотерею. Являетесь гражданином РФ. Или иностранцем, который проживает на территории России более 183 дней в году подряд и платит подоходный налог. Оплатили обучение в лицензированной автошколе. Автошкола без лицензии считается нелегальной. Готовы предоставить договор и платежные документы, подтверждающие, что именно вы платили за обучение.

Вычет не удастся получить, если вы:

ИП, работающий «на упрощенке» (УСН);

неработающий пенсионер или студент;

оплатили обучение средствами материнского капитала.

А какой кэшбек?

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В ваш кошелек вернется 13% от потраченной суммы. Правда, у государственной щедрости есть предел.

Максимальная сумма, с которой вам могут предоставить налоговый вычет, составляет 120 000 рублей в год (если вы учились сами или оплачивали учебу брата/сестры). Если платили за детей, «лимит» уже 50 000 рублей на каждого ребенка.

Допустим, вы потратили на свое обучение 200 000 рублей. Налоговый вычет все равно будет рассчитываться со 120 000 рублей и составит 15 600 рублей. В реальности обучение на «механике» в Москве стоит примерно 30 000 рублей, значит, вы получите 13% от этой суммы — 3900 рублей.

Плохая новость: нельзя вернуть больше, чем заплатили налогов за год. Поэтому дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно (один раз в год).

Хорошая новость: можно получить два социальных вычета за год — например, если платили за себя и за ребенка.

«Лазейка» для жены

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Вернуть часть денег за обучение своих детей, братьев и сестер можно при условии, что они младше 24 лет, учились очно, а платежные документы оформлены на вас (пп. 2 ст. 219 НК РФ).

Как ни странно, получить налоговый вычет за обучение жены или мужа сложнее, чем за обучение брата/сестры. Формально это сделать нельзя, поскольку все в той же ст. 219 НК РФ про супругов нет ни слова. То есть, если муж оплатил учебу жены, сам он вычет получить не может.

Но попытаться вернуть деньги можно, опираясь на вот это письмо Министерства финансов РФ. Его суть сводится к следующему: если вы оплатили автошколу жены со своей банковской карты, супруга вправе сама оформить налоговый вычет за обучение. Согласно ст. 34 СК РФ ваши доходы являются совместно нажитым имуществом, поэтому не важно, кто именно из вас платил.

Сергей Горшков, адвокат правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

Не платите физлицу!

«Если вас просят перевести деньги не на расчетный счет организации, а на банковскую карту, не соглашайтесь. В удовлетворении заявления о налоговом вычете в данном случае будет отказано — в учет принимаются только перечисления юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию, подтверждающую их право проводить обучение».

Сколько у меня есть времени, чтобы подать на вычет?

Налоговый вычет можно получить в течение трех лет после оплаты. Важна именно дата оплаты, а не дата начала обучения. Иными словами, если вы оплатили обучение в автошколе в 2021 году, то заявление на получение вычета вы сможете подать в 2022, 2023 и 2024 году. В 2025-м будет уже поздно.

Если не хотите ждать так долго, можете оформить вычет через своего работодателя. Учтите, что в этом случае «правило трех лет» не работает — возврат вычета возможен только в том же году, в котором было произведена оплата за обучение. То есть в 2021-м.

Какие документы нужны?

Есть два способа подать заявление на получение налогового вычета — через налоговую и через работодателя. Чтобы получить вычет через налоговую, подготовьте:

паспорт;

договор с автошколой;

лицензию автошколы;

квитанцию на оплату обучения;

свидетельство о рождении ребенка (если вы хотите вернуть деньги за его обучение);

справку 2-НДФЛ о доходах за тот год, когда производилась оплата обучения;

декларацию 3-НДФЛ за отчетный период, в течение которого оплачивались услуги автошколы;

заявление на возврат НДФЛ (в нем необходимо указать сумму вычета и банковские реквизиты счета, на который вы хотите получить деньги).

Налоговая проверит документы, и если все оформлено правильно, средства будут перечислены в полном объеме на указанный вами расчетный счет. Как правило, деньги поступают через четыре месяца.

Если вы планируете получить вычет через работодателя, обратитесь в ИФНС с заявлением на возврат НДФЛ и приложите документы, которые подтверждают расходы на обучение. Взамен получите уведомление о праве на вычет. Этот документ отдайте в бухгалтерию вашей организации.

С этого месяца работодатель начнет возвращать вам деньги, но не целиком, а частями. С вашей зарплаты просто перестанут удерживать 13% НДФЛ — пока не выплатят причитающуюся вам сумму. Вот такая «прибавка» к зарплате.

Фото на заставке: depositphotos