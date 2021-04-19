Genesis G80: разбудит водителя, развлечет пассажира

Очень полезная в городском потоке функция, дублирующая боковые зеркала. Включаешь указатель поворота на виртуальной приборной панели — тут же появляется изображение с одной из боковых камер (они расположены в зеркалах заднего вида).

В зависимости от того, в какую сторону совершается маневр, картинка с камеры появляется или вместо спидометра (при включении левого поворотника), или тахометра (при включении правого).

В верхней части «приборки» установлены два датчика, которые отслеживают направление взгляда водителя и вычисляет угол, под которым тот смотрит на панель приборов. На основании полученных данных экран формирует объемное изображение. Ну а если 3D-визуализация не понравится, ее можно отключить.





3. Звуки природы внутри

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Функция «звуки природы» создает в салоне особую атмосферу: можно ехать под шум дождя, треск горящих поленьев в камине, хруст снега под ногами. Эту опцию можно найти в главном меню. А если добавить функцию эффекта звучания со сцены (такая есть у акустики Lexicon), звук получается более реальным и объемным. Одновременно включаем встроенный в водительское кресло массаж… и отдыхаем, а не выматываемся в пробке.





Главное — не уснуть! Но на этот случай есть система мониторинга состояния водителя, все благодаря тем же датчикам в приборной панели (отслеживает даже мимику!). Если заподозрит неладное (водитель надолго отвел глаза от дороги или засыпает) — тут же раздастся предупреждение.





4. Пассажир — главный

В автомобиле, который позиционируют как люксовый, главным часто бывает пассажир. Поэтому на втором ряду есть все, чтобы сделать поездку максимально комфортной: обогрев с вентиляцией, собственный блок климат-контроля и регулировка задних сидений. На спинках передних кресел установлены мониторы. А в центральном подлокотнике — пульт управления. С его помощью можно выбрать, какой из экранов активировать — правый или левый. Есть шайба управления мультимедиасистемой.

Кроме того, задний правый пассажир может сам отрегулировать расположенное перед ним сиденье — например, сдвинуть его вперед и наклонить спинку с помощью дополнительных клавиш регулировки в торце спинки переднего кресла.

5. Разнообразные цвета интерьера и уникальный рисунок обивки

Корейцы очень внимательно отнеслись к отделке салона G80. Все приятно — и на вид, и на ощупь. Явно дорогой ковролин пола. Мягкий пластик (даже на обивке дверных карманов), много кожи. Причем рисунок отделки сидений зависит от комплектации. Он может быть ромбовидным, а в топовом исполнении с отделкой кожей Nappa напоминает логотип Олимпиады-80.









Чувствуется, что в Дженезисе долго колдовали и с цветовой палитрой. Даже деревянные вставки на центральной панели из ясеня разных оттенков. А уж многообразие расцветок интерьера удовлетворит самого придирчивого покупателя. Кстати, на тестовой машине часть элементов салона были темно-зеленые. В тон кузову.

6. Узнаваемый облик

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Новый G80 вобрал в себя все фирменные черты. Это огромная решетка радиатора в форме геральдического щита. Той же формы и раструбы выпускной системы. Еще одна характерная черта всех новых Дженезисов — двухэтажная оптика, как передняя, так и задняя. Двухэтажная конструкция присутствует и в декоративных «жабрах» на передних крыльях.





В отличие от машины первого поколения, нынешний G80 по форме больше напоминает лифтбек. Хотя это по-прежнему седан и небольшая корма отразилась на проеме багажника — он совсем маленький. Но чего не сделаешь ради дизайна.

Ложка дегтя (маленькая)

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Оснащением и комфортом Genesis G80 не уступает основным конкурентам — немцам. К тому же он дешевле — базовая машина стоит 3,7 миллиона, что на несколько сотен тысяч дешевле аналогичных Audi A6 или, скажем, Volvo S90.





Но конкуренты дороже небезосновательно. Несмотря на агрессивную внешность, управляемость Дженезиса пока недотягивает до уровня соперников. Хотя для многих водителей это не так важно. И совсем не важно для тех, кто ездит на заднем сиденье.