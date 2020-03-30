Новый Genesis G80 поступит в продажу осенью

Новый Genesis G80 был представлен сегодня в 6 утра по московскому времени в штаб-квартире компании в Южной Корее.

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Сдвоенные фары и массивная решетка радиатора в форме щита достались седану от кроссовера GV80, как и задние фонари и колесные диски.

Сходство между этими двумя автомобилями наблюдается и в салоне. Здесь есть большой 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, а также 12,3-дюймовая цифровая панель приборов 3D и отдельный сенсорный экран климатической системы. При этом седан получил уникальное рулевое колесо с четырьмя спицами.

Genesis G80 получил ряд новых систем безопасности: автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновений, систему помощи движения по шоссе, которая позволяет автомобилю автоматически менять полосы движения при включении поворотника, а также адаптивный круиз-контроль с машинным обучением. Кстати, все эти системы есть и у кроссовера GV80.

Новый Genesis G80 будет предлагаться, на выбор, с тремя двигателями. Это 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 300 л.с., 3,5-литровый турбированный V6 мощностью 375 л.с.

В линейке моторов есть и турбодизель — 2,2-литровый, рядный, мощностью 227 л.с.

Новый седан Genesis стал на 110 кг легче и построен на заднеприводной платформе третьего поколения, отличающейся более низким центром тяжести и просторным салоном.

Стоимость нового Genesis G80 пока не объявлена, но в Южной Корее уже начался прием заказов на автомобиль. В России седан появится во второй половине 2020 года.

Узнать больше о 3D=панели приборов для Genesis можно здесь.

Фото, видео: Genesis