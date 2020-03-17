Придумана приборная 3D-панель. Пойдет в Genesis

Экран имеет многослойную структуру, что позволяет накладывать изображения друг на друга.

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Первым цифровую панель от Continental получит кроссовер Genesis GV80. Технология, используемая в новой панели приборов, опирается на параллакс — изменение положения объекта относительно фона в зависимости от точки зрения наблюдателя. То есть экран имеет многослойную структуру, что позволяет накладывать изображения друг на друга, оставляя между ними некоторое пространство — это создает 3D—эффект.

Для настройки изображения система использует видеокамеру, которая определяет расположение глаз водителя и вычисляет угол, под которым тот смотрит на панель приборов. Кроме того, камера следит, не слишком ли человек увлечен считыванием информации, и предупреждает его, если он засмотрелся. Также камера применяется для определения степени усталости водителя.

«Благодаря дисплею с автостереоскопической 3D-технологией мы выводим общение человека с машиной на новый уровень и закладываем основы для интуитивного общения будущего», — говорит руководитель отдела HMI в Continental Франк Рабе.

В настоящее время Continental работает над трехмерной приборной панелью следующего поколения, которая объединит все дисплеи центральной консоли в единое целое. Это позволит водителю настраивать способ подачи информации, перенося ее с монитора на монитор. Например, он сможет переместить навигационные карты с дисплея центральной консоли на панель приборов.

Компания также разрабатывает новое поколение 3D-дисплеев для переднего пассажира и пассажиров, находящихся на задних сиденьях. Как заявили в Continental, новая технология позволит пассажирам проводить видеоконференции, делать онлайн-покупки, а также играть в игры с дополненной реальностью и смотреть 3D-фильмы.

Continental также вкладывает немало усилий в создание беспилотных технологий, например, для доставки посылок.

Фото: Continental