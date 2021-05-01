118 000 км с VW Golf VII: робот просит масла — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

118 000 км с VW Golf VII: робот просит масла

Коробка DQ200 досаждает не только толчками на первой-второй передаче, но и новыми звуками при переходе на третью-четвертую.

Volkswagen Golf VII

Изготовитель — Volkswagen AG, Германия
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2013 года
Пробег на момент отчета — 118 000 км

Материалы по теме
110 тыс. км с Гольфом: DSG все еще жива

В последние год-два коробка DSG стала грубее работать, выбешивая жесткими, порою толчковыми переключениями на первой-второй передаче, а теперь появились и новые звуки. Либо раньше я их просто не замечал.

Больше всего заботит легкий лепестковый шелест при переключениях, который слышно на малом газу при переходе на третью и четвертую передачи — на скоростях 40–70 км/ч. Причем сами переключения плавные — в отличие от жесткого включения первой передачи.

Памятуя старую присказку о том, что хороший звук себя проявит, продолжаю ездить, но, может, пора во второй раз сменить масло в коробке?

Зато с мотором после замены свечей никаких проблем: тянет отлично, расход низкий — по трассе укладываюсь в 5 литров, по дороге на работу в среднепробочном режиме — в семь с половиной. Лью только «девяносто пятый».

  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
167
Оцените материал
0:0

Отзывы о Volkswagen Golf (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину —Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...