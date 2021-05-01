118 000 км с VW Golf VII: робот просит масла

Volkswagen Golf VII
Изготовитель — Volkswagen AG, Германия
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2013 года
Пробег на момент отчета — 118 000 км
В последние год-два коробка DSG стала грубее работать, выбешивая жесткими, порою толчковыми переключениями на первой-второй передаче, а теперь появились и новые звуки. Либо раньше я их просто не замечал.
Больше всего заботит легкий лепестковый шелест при переключениях, который слышно на малом газу при переходе на третью и четвертую передачи — на скоростях 40–70 км/ч. Причем сами переключения плавные — в отличие от жесткого включения первой передачи.
Памятуя старую присказку о том, что хороший звук себя проявит, продолжаю ездить, но, может, пора во второй раз сменить масло в коробке?
Зато с мотором после замены свечей никаких проблем: тянет отлично, расход низкий — по трассе укладываюсь в 5 литров, по дороге на работу в среднепробочном режиме — в семь с половиной. Лью только «девяносто пятый».
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