Обычно в такой ситуации на знаки не обращают внимание. А зря!

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Водитель легкового автомобиля подъезжает к перекрестку. Как ему дальше быть в этой ситуации?

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