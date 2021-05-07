Материалы по темеКоварный круг! Ошибается каждый второй
Водитель легкового автомобиля подъезжает к перекрестку. Как ему дальше быть в этой ситуации?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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Водитель легкового автомобиля подъезжает к перекрестку. Как ему дальше быть в этой ситуации?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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