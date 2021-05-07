Перекресток — проще некуда! Но есть подвох — журнал За рулем

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Перекресток — проще некуда! Но есть подвох

Обычно в такой ситуации на знаки не обращают внимание. А зря!

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Водитель легкового автомобиля подъезжает к перекрестку. Как ему дальше быть в этой ситуации?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.

Как поступить водителю легкового автомобиля?

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