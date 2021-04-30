Роскошь недорого: как выбрать Bentley с пробегом (и не разориться потом)

Большое купе класса «гран туризмо» с говорящей литерой «B» на капоте, да еще по цене тривиального кроссовера... Мечта сбывается? Не всегда.

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Bentley Continental GT первого поколения (после него было второе, потом был рестайлинг, а сейчас актуально уже третье) около 10–15 лет назад стоил просто кучу денег и являлся эталоном несомненной роскоши, достатка и успеха. Эталонность за прошедшие годы ничуть не растратилась, и отчасти причина тому — монументальный дизайн, ДНК которого кочует из генерации в генерацию (пятнадцатилетние машины очень близки по внешке к современным), а отчасти — оснащение, характеристики и качество сборки.

А вот купить такую машину, пусть иногда уже сменившую двух-трех хозяев, стало куда проще. Если раньше эта мечта была заоблачной, то сейчас она куда более приземленная, парящая, кажется, на высоте буквально в пару миллионов рублей.

Bentley Continental GT, 2003–2011. Длина — 4,8 метра. Силовой агрегат — W12, 6 л, 560 л.с., 6АКП, 4х4. Разгон до 100 км/ч — 4,8 секунды

Плюсы и минусы

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«Конти» не назовешь редким, хотя и откровенной «попсой» он не является. Некоторые говорят, что он — один из немногих — сохранивший ощущение настоящего автомобиля. Любят его за самобытную внешность, полный привод в любой из версий и оригинальные функции вроде выдвижного антикрыла и саморегулирующейся пневмоподвески. А также за объективные плюсы — роскошный салон, звук мотора и невероятную динамику, при которой он умудряется оставаться комфортным. В общем, за все, чего нет у конкурентов.

Минусы тоже есть: слабая по меркам класса шумоизоляция, неудобная мультимедийка и недостаточная обзорность, особенно у ранних машин без камеры заднего вида. Однако сейчас на рынке полно предложений по исправлению этих врожденных недостатков Бентли.

На что смотреть при выборе?

Достаточно и объявлений о продаже самих Bentley Continental GT первого поколения. Кабриолетов в России совсем немного, поэтому сосредоточимся на купе. Сейчас автомобили 2004–2007 г.в. можно найти по цене от 1,6–2,0 млн рублей, причем и пробег иногда окажется менее 100 тысяч километров. Заманчиво?

Первый Continental GT до сих пор можно встретить в респектабельных автосалонах, но неблагонадежные экземпляры есть и там.

Любые варианты «меньше 100 тысяч» должны вызывать подозрения в честности продавца — вы же помните, мы говорим о машине, которой минимум 10 лет. Возраст выдает салон — царство натурального дерева и кожи. Но и они сдаются под гнетом времени и, извините, пятой точки предыдущего владельца: явно читаемые потертости сиденья, руля и кантов ремня безопасности — однозначный признак того, что пробег скрутили.

Кузов

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Заводское качество покраски у Continental GT даже не эталонное, а превосходящее стандарты, когда-то заданные (и проваленные) другими премиальными брендами. Поэтому, если машина не участвовала в ДТП, насчет влияния времени на кузовной металл можно пока особо не беспокоиться.

Но ключевое слово здесь — «если». Машины с ценой явно ниже средней по рынку стоит внимательно изучать на предмет кузовных зазоров и наличия краски на болтах в подкапотном, а также не стесняться пользоваться толщиномером.

Заводское ЛКП может утратить былой лоск при неправильном уходе, но в целом держится выше всяких похвал не одно десятилетие.

Кстати, вам могут попасться экземпляры, у которых передние крылья толщиномером не бьются вовсе, потому что пластиковые. Такие ставились на машины американской сборки. «Американки» у нас редкость (в основном в РФ попадали «европейки»), а отличить их можно по спидометру с двойной оцифровкой — с милями и километрами. Если у осматриваемой машины спидометр обычный европейский, а крылья — пластик, перед вами битый автомобиль с бюджетным вариантом ремонта: пластиковые крылья стоят куда дешевле металлических.

Оригинальное металлическое крыло на «первый» Bentley Continental GT обойдется вам в сумму около 200 тысяч рублей. И да, кузовные детали — самая большая статья расходов по этому автомобилю. Правда, есть вариант поискать аналог или деталь с разборки — обойдется дешевле, даже с учетом доставки из-за границы.

Силовой агрегат

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А вот что касается двигателя и шасси, то тут цены совершенно иные. Все дело — в платформе Volkswagen D1, на которой построен Continental GT, а также его четырехдверный собрат Continental Flying Spur.

Изначально эта платформа принадлежит Volkswagen Phaeton, поэтому большинство компонентов тут от этого представительского седана, а также от первых поколений Touareg и Cayenne,и некоторых Audi — то есть весь VAGовский конструктор тут использовался по полной. Но нужно понимать, что от трат это не избавляет, а просто может сделать их меньшими в сравнении с другими «гран туризмо».

В первую очередь смотрим на состояние поручней и ремней, особенно в случаях с пробегом меньше 100 тысяч км.

Фирменный бензиновый W12 — это, по сути, пара соединенных между собой рядно-смещенных моторов VR6, поэтому большими проблемами движок не докучает даже на внушительных пробегах и диагностируется обычным фольксвагеновским сканером. А вот у 6-ступенчатого автомата ZF 6HP26 запаса прочности почти нет, так что коробку следует беречь, а при возникновении «пинков» при работе готовиться к капитальному ремонту на сумму около 100–150 тысяч рублей.

Слишком затертая обивка руля — признак большого пробега. Состояние кожи сидений у десятилетнего образца очень хорошее. Впрочем, смотреть нужно, прежде всего, на водительское кресло. Пассажиры второго ряда в купе — редкость.

Шасси

Полный привод с несимметричным дифференциалом Torsen — образец живучести. То же самое, в целом, справедливо и для подвески, но тут есть два больших «но», одно из которых — причина, а второе — следствие: во-первых, «отжига» по российским колдобинам компоненты шасси не переносят, а во-вторых, пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами — это довольно затратно: одна стойка в сборе может обойтись в 130–140 тысяч рублей.

Прочие расходы

Тот, кто сейчас присматривается к 10-15-летнему Continental GT, едва ли будет обслуживать его у официального дилера, потому что получится просто запредельно дорого. Благо, есть варианты: на любом СТО, обслуживающем Volkswagen и Audi, без вопросов примут и ваш Континенталь. Цены? Если вы хоть раз владели подержанным Туарегом, можете свериться со старыми заказ-нарядами, получится похоже. Но все же есть нюансы, так что вот свежие цены для Bentley Continental GT в неофициальных сервисах:

фильтр топливный ~800 рублей

фильтр салонный ~2500 рублей

фильтр масляный VAG ~900 рублей

моторное масло (13 литров) ~11 000 рублей

плановое ТО (работа) ~4000 рублей

развал-схождение ~3500 рублей

замена пыльников ШРУС (комплект 2 шт. плюс работа) ~7300 рублей

замена сайлент-блоков передних рычагов (комплект 2 шт. плюс работа) ~9000 рублей

замена передних тормозных колодок (комплект 2 шт. плюс работа) ~7500 рублей

ремень генератора, оригинал ~12 500 рублей

лобовое стекло ~32 500 рублей

комплект колес 19" оригинал ~500 000 рублей

комплект колес 19" б/у ~80 000 рублей

Что в итоге?

С учетом всего вышесказанного получается, что, как и в случае со всеми прочими автомобилями в возрасте, при покупке следует относиться настороженно к самым дешевым образцам — и как минимум не стесняться делать все возможные проверки. Скорее всего, цена на относительно свежие экземпляры, которые будут чистыми с точки зрения серьезных ДТП и не потребуют серьезных вложений в ближайшее время, начнется от 3,5 млн рублей.

А как обычному человеку найти хорошее авто с пробегом? Рассказываем!

Фото: Bentley