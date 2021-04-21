Секреты «перекупа»: как обычному человеку найти хорошее авто с пробегом

Сегодня, если звонить по объявлениям о продаже машин, в восьми случаях из десяти нарвешься на перекупщика. Он только что приобрел эту машину, подшаманил и теперь продает с небольшим «наваром». Не исключено, что машина действительно в хорошем состоянии, но купить ее выгодно уже не получится.

А реально ли вообще найти в продаже хорошую машину от владельца по выгодной цене? Да. Но нужно постараться, а в процессе поиска соблюдать несколько принципов.

Принцип 1

Ищите машину по объявлениям на онлайн-сервисах от владельца. Распознать такое объявление несложно. В большинстве случаев продавец прямо об этом говорит — «машина от владельца», ведь это несомненный плюс. В описании часто встречается много подробной информации о том, когда и какой ремонт был произведен. Что-то вроде «в феврале заменил передние стойки„, „10 000 км назад — замена шаровой“ и т.д. Перекупщик таких подробностей не знает. Да они ему и не интересны.

Обратите внимание на то, где сделаны фотографии машины. Если возле мойки, автосервиса или в какой-то промзоне, то, скорее всего, это перекуп. У реальных владельцев получаются не такие привлекательные фотографии: он снимает где-то во дворе, на тесной парковке. При этом машина не идеально чистая. Обычные люди, как правило, не заморачиваются предпродажной подготовкой.

Если все же сомневаетесь, задайте прямой вопрос продавцу по телефону: «Как долго вы владеете машиной и отражено ли это в документах?». Врать нет смысла — при встрече и проверке документов правда обязательно вскроется.

Принцип 2

Материалы по теме Как нас обманывают продавцы подержанных автомобилей

Чем больше предложений, тем больше шансов найти ухоженный экземпляр по хорошей цене от владельца. Поэтому многие и стремятся в Москву (или крупный город в своем регионе) за покупкой. Имейте в виду, что рассчитывать на сделку в день приезда не стоит. Если ваш бюджет не предполагает дополнительные траты на временное проживание в большом городе хотя бы в течение недели, лучше даже не затевать поездку. Проживание в гостинице оправдано, только если вы ищете относительно дорогую машину. А если присматриваете вариант в пределах 700 000 рублей, то в итоге с учетом дополнительных расходов можете запросто потратить столько же, сколько при покупке такой же машины в своем регионе. Идеальный вариант — остановиться на несколько дней у родственников или знакомых.

Принцип 3

Не ведитесь на предложения сильно ниже рынка. Выясните причину такой низкой цены. Способов обмана 1 масса. Если объявление висит давно, наверняка машина проблемная, иначе ее давно бы уже купили. Часто у таких автомобилей не все ладно с документами или на них наложен запрет на регистрационные действия. Причины могут быть разные. Некоторые — нерешаемые. Так что велик риск остаться в итоге и без денег, и без машины. Об этом мы подробно расписали в этой статье.

Совет: проверьте автоисторию (это можно сделать на сайтах ГИБДД, Автокод, Автотека, Реестр залогов — это госресурс). Чтобы проверить, не «кредитная» ли машина, нужно знать VIN.

Принцип 4

Материалы по теме Этот хлам вам не нужен: 12 признаков «убитой» машины

Если у вас недостаточно опыта, обязательно возьмите на осмотр машины специалиста. Он поможет оценить техническое состояние. Если среди знакомых такого нет, можно воспользоваться услугой по подбору машины. Естественно, такая услуга не бесплатна. Выездная диагностика с экспертом в Москве обойдется в 2000–2500 рублей. Эксперт на день (в течение которого можно посмотреть несколько автомобилей) — от 6000 рублей.

Но если все же полагаетесь на собственные силы, то, как минимум, нужно запастись толщиномером, чтобы оценить состояние лакокрасочного покрытия. Такой прибор можно приобрести, например, на известном сайте AliExpress за 1500–2000 рублей. Он поможет выявить детали кузова, которые подвергались ремонту. Перед встречей поищите в интернете станцию техобслуживания поблизости или бокс для самостоятельного ремонта, который сдается на время, — там можно сделать диагностику двигателя, поднять машину на подъемнике и оценить состояние ходовой.

Толщиномер необязательно покупать. Его можно взять в аренду рублей за двести в сутки.

Принцип 5

И самый важный! Как опередить перекупа?

Обычно при поиске объявления о продаже человек выставляет требуемые фильтры и включает уведомление. Объявление может появиться утром, когда вы на работе. В итоге прочитать его, позвонить продавцу, а тем более встретиться вам удастся только ближе к вечеру. Хорошая машина столько ждать не будет — ее заберет перекуп. На такие объявления нужно реагировать сразу. Отпроситесь с работы, возьмите недельный отпуск на время поиска. В конечном итоге это окупится выгодным приобретением.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

А теперь об уловке, которой пользуются перекупы. Допустим, продавец размещает объявление на какой-нибудь онлайн-площадке, будь то Авито, Авто.ру или любой другой сервис. В открытом доступе объявление появляется не сразу: от нескольких минут до часа уходит на премодерацию — проверку объявления на соответствие требованиям сервиса. Перекупщики почти всегда пользуются сервисами, которые позволяют мониторить доски объявлений и находить только что созданные объявления (с одним или несколькими просмотрами), еще не попавшими в открытый доступ. Называть такие сервисы не будем — их легко найти в интернете. Имейте в виду, что не все имеют бесплатный доступ. Но траты все равно невеликие — по сравнению со стоимостью автомобиля. А главное, такой сервис позволит первым связаться с продавцом и опередить перекупщика.

***

Если соблюсти все вышеперечисленное, то шансов купить ухоженную машину от владельца по выгодной цене у вас будет заметно больше. А если вы все это уже проходили, отпишитесь о своем опыте (удачном или не очень) в комментариях.