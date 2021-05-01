«За рулем» в мае: всё про ресурс турбо-Арканы, тест радар-детекторов, Нива Трэвел против УАЗа — журнал За рулем

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«За рулем» в мае: всё про ресурс турбо-Арканы, тест радар-детекторов, Нива Трэвел против УАЗа

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №5/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Гран-при «За рулем» 2021 — читатели назвали победителей!
  • Почему устарел знак аварийной остановки
  • Минивэн Hyundai Staria и другие новинки
  • Утильсбор на автомобили: поделится ли с нами государство?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Hyundai Elantra седьмого поколения не боится разбитых дорог
  • Минивэн Kia Carnival: 7 или 8 мест — и вдвое дешевле Тойоты
  • Chery Tiggo 8 Pro с турбомотором, роботом и длинной гарантией
  • Genesis G80 — достойное приобретение или товар со скидкой?
  • Volkswagen Tiguan с передним приводом: брать или подождать?

Материалы по теме
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ЗР АКТИВ

  • Почему дорожает бензин?
  • Где в России больше всего некачественного топлива
  • Москва: борьба с пробками, с автомобилями или с людьми?

ЗР ТЕСТ

  • Новый Renault Duster или все-таки Hyundai Creta? А может — Suzuki Vitara?
  • Большой тест радар-детекторов: кто лучше натаскан на «Стрелку-М»?
  • Летние шины с приставкой «эко»: можно ли хоть что-то сэкономить?
  • Новый Land Rover Defender против старого: что мы потеряли?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Ресурсный тест лампочек H7: полный провал!
  • Как и чем проверить компрессию в цилиндрах
  • Жидкости в багажнике: что нужно возить с собой

ЗР РЕСУРС

  • Марафон «60 часов „За рулем“»: Renault Arkana, турбомотор и вариатор
  • Просто о сложном: трансмиссия автомобиля — что, где и зачем
  • Новая Lada Niva Travel или доработанный шестилетний УАЗ Патриот? Ответ не так прост!
  • Парк ЗР: Skoda Karoq после первой зимы
  • Выбираем б/у: Volkswagen Passat B7

А также:

  • Studebaker US6 с легендарной «Катюшей» — великолепная пара Великой Отечественной
  • ВАЗ‑2121 Нива — уникум или копия иномарки?
  • Полная история автоматических коробок в советском автопроме
  • Porsche Taycan и Porsche 911 на льду Байкала
  • УАЗ Профи Полуторка — имя громкое, а что с надежностью?

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

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