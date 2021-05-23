Грузовички pick-up всегда были популярны за океаном — свое видение автомобиля предложили и газовцы. Машинка могла перевозить 400 кг груза или шестерых человек на откидных скамейках, закрепленных вдоль бортов.
Кабину позаимствовали у грузового ГАЗ-АА. Бензин поступал в карбюратор самотеком. Стеклоочиститель имел вакуумный привод от входного трубопровода. За ступицей руля находились рычажки необычного назначения: левый — для ручной корректировки опережения зажигания, а правый — для фиксации положения дроссельной заслонки.
С 1933 по 1936 год было изготовлено более пяти тысяч пикапов ГАЗ‑4.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что к Олимпиаде-80 во Франции создали красивейший пожарный автомобиль на базе грузовика ЗИЛ-131?
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