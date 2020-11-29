Такой аппарат появился в Москве задолго до Собянина и выполнял роль аэроэкспресса, перевозя пассажиров в аэропорт Внуково.

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Сегодня в Москве почти не осталось троллейбусов, их место заняли электробусы. Между тем, ещё в 1959 году существовал довольно длинный маршрут электробуса — около 40 км! Он тянулся от московского аэровокзала на Ленинградском проспекте до аэропорта Внуково. Фактически электробус выполнял работу нынешних аэроэкспрессов. Опытный аккумуляторный электробус был построен на СВАРЗе на базе троллейбуса ТБЭС.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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