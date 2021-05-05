Масляные форсунки... опасны для мотора?! Ответ эксперта

Не волнуйтесь — для правильной работы системы смазки имеется клапан. Но сама форсунка, разумеется, должна быть исправна.

Вопрос с форума «За рулем» (мы на них отвечаем периодически):

— Правда ли, что форсунки, подающие моторное масло снизу в цилиндры, снижают давление в системе смазки и опасны для двигателя? Зачем их тогда ставят?

— Масляные форсунки, омывающие снизу поршень (а не цилиндр!), решают две задачи. Масло эффективно отводит тепло от поршня, предотвращая его перегрев, который может вызывать задиры и детонацию, а также способствует закоксовыванию поршневых колец. Подача масла форсунками улучшает смазку пары поршень-цилиндр, что важно на высоких оборотах и нагрузках на двигатель. А чтобы не снижать давление в системе на небольших оборотах, в форсунках используют клапан, открывающийся обычно при давлении больше 2–3 бар. Они начинают подавать масло только на тех режимах, когда во всех местах двигателя смазки в избытке.

Проблемы могут возникнуть, если при ремонте погнут носок форсунки, подающей масло на днище поршня. Как случилось в Шевроле Авео из парка «За рулем». В итоге щека коленвала терлась, терлась да и обломила тонкую трубочку. А без охлаждения поршня маслосъемное кольцо залегло — отсюда и повышенный расход масла.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

7 основных недостатков двигателей Opel и Chevrolet — тут.

Если вам удобнее читать (или смотреть) нас в соцсетях, подписывайтесь на «За рулем» в Instagram, Вконтакте, Facebook, Youtube, Яндекс.Дзен.



