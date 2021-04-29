Выбираем правильную аптечку (видеоинструкция)

Многим кажется, что автомобильная аптечка — это формальный аксессуар, нужный только для техосмотра или спасения от штрафа гаишника. Но на самом деле именно аптечка может спасти жизнь и здоровье человека в экстренной ситуации.

Эта копеечная коробочка, кроме прочего, хранит в себе такие важные компоненты, как бинты, марля и жгут для остановки кровотечения. При этом не все аптечки одинаковы!

Рассказываем о том, как правильно выбрать медицинскую аптечку, на примере аптечки под брендом «За рулем», которая доступна в каждом Ашане, интернет-магазине «За рулем» и у целого ряда розничных продавцов.



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