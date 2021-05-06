Как увезти на дачу все и сразу (и не растерять по дороге)

И чтобы этот «Ноев ковчег» хорошо заходил в повороты. И не опрокинулся на дороге. И при резком торможении по голове никому не прилетело.

Багажник

В первую очередь укладываем самые габаритные сумки или коробки. Их лучше разместить возле спинки заднего сиденья — так получается компактнее и для развесовки (они часто тяжелые) лучше.

Поджимаем с боков

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Разместив крупногабаритный груз, поджимаем его с боков более мелким, по возможности препятствуя «путешествию» груза по багажнику.

Важно: каждый раз при погрузке-разгрузке проверяйте багажник. Ложементы могут расшататься под тяжестью вещей.

А тапочки?

Всю мелочевку упаковываем по пакетам и распихиваем по всевозможным нишам и образовавшимся после укладки крупных вещей пустотам.

Не экономьте на крепеже

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Имеет смысл зафиксировать багаж специальной сеткой, чтобы он плотно лежал единой массой. Особенно если хотя бы часть маршрута пролегает по проселочным дорогам. Этот аксессуар предлагают не только официальные дилеры, но и сторонние фирмы (у них дешевле, а качество порой не хуже). Бывают сетки для крепления поклажи в багажнике, салоне, прицепе и на крыше.

Советуемся с запаской

Если запасное колесо расположено в подполье багажника, заваленного вещами, то держите в легкодоступном месте хотя бы компрессор. Если в дороге спустит колесо, зачастую бывает достаточно немного подкачать его, чтобы дотянуть до шиномонтажа. Возьмите с собой большой кусок полиэтилена — чтобы выложить на него и прикрыть сверху весь скарб (если пятое колесо все-таки понадобится).

Важно: помнить, где лежит баллонник и ключ-секретка от колес!

Салон

Обзор важнее удобства

Пассажиры любят кинуть подушечку или пару свитеров на полку возле заднего стекла. Обзор не должен быть перекрыт!

К ноге!

Тяжелые вещи старайтесь разместить как можно ниже, чтобы машина не опрокинулась при резком маневре из-за смещения центра тяжести.

Если в вашей машине есть пространство под водительским сиденьем, то можно что-то положить и туда, если, конечно, вы уверены, что вещь даже в случае экстренного торможения не выкатится под педали.

Сверху укладывают легкие вещи: детскую одежду, игрушки, инвентарь для занятий спортом, электронные гаджеты.

Верхний багажник

Наиболее удобен багажник типа «корзина»: в нем вещи защищены от падения вперед-назад, а также в стороны. Остается хорошо притянуть их ремнями — и всё.

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Погода весной неустойчива, стоит защитить багаж от влаги полиэтиленовой пленкой. Еще лучше защищает от воды пластиковый бокс. Туда можно упаковать все мягкие вещи.

Важно: нагрузка на крышу не должна превышать разрешенную производителем.

Длинномеры (мачты, серфинговые доски) не должны выступать более чем на 1 м спереди и сзади автомобиля, при этом их следует пометить. Сбоку груз может выступать за габариты машины по 0,4 м на каждую сторону. Фиксируйте длинномеры вдоль центральной оси автомобиля, найдя устойчивое положение.

Прицеп

Располагайте вещи так, чтобы на дышло в районе сцепного устройства приходилось около 50 кг. Дышло не должно задираться вверх, но и слишком сильно давить на шар тоже не следует.

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— Дрова без документов на покупку

— Туши животных без разрешения на отстрел

— Оружие, в том числе и холодное, без разрешения и огнестрел без чехлов

— Легковоспламеняющиеся жидкости в большом объеме (до 240 л — можно).

Не спешите!

Чем тяжелее груз, тем сложнее управлять машиной. Будьте осторожны и не торопитесь — не на пожар едете, а на отдых.