Почему растут цены на бензин: 5 причин

В кризисном (пандемия!) апреле 2020 года биржевая цена российской нефти Urals была минус 2 доллара за баррель. Но бензин нам даром и тогда не заливали.

Каждую весну нам рассказывают, почему опять подорожал бензин. Вроде ненамного, на 50 копеек или рубль, но везде и «внезапно»...

Причина 1

Первыми объяснения дают продавцы топлива: розничные цены выросли, потому что вырос спрос, вызвав повышение оптовых цен на биржах. Деваться некуда, в убыток торговать не можем.

Логично, но почему топливо не дешевеет «обратно», когда спрос падает, а оптовые цены понижаются? Кстати, они вообще когда-нибудь понижаются? На топливо — иногда и ненадолго. На нефть — даже до отрицательных значений. Так, в кризисном апреле прошлого года биржевая цена российской нефти Urals была минус 2 доллара за баррель. Но бензин нам даром и тогда не заливали.

Нам ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены [на бензин], это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованными. Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно для экономики в целом в конечном итоге.

Владимир Путин, президент РФ, 14.07.2017

Причины 2, 3, 4

У чиновников — свои объяснения того, почему бензин всё время только дорожает, тогда как нефть то дорожает, то дешевеет.

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Первое: бензин в России продается за рубли, а курс рубля не укрепился. Связь прослеживается плохо, поскольку практически весь бензин в стране сделан из отечественной нефти на отечественных НПЗ, и все расчеты в цепочке идут в рублях.

Второе: рост топливных цен — не что иное, как движение за инфляцией, естественным рыночным процессом. Если бы колебания цен на бензин всё время шли в ногу с колебанием цен на нефть, прыгали туда-сюда, это тоже вызвало бы негатив у населения, считает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Поэтому в России работает демпферный механизм, удерживающий цену бензина сообразно инфляции.

Правительство будет контролировать всеми доступными ему методами… Но в любом случае не допустим стремительного роста цен на моторное топливо.

Дмитрий Козак, зампред Правительства РФ, 25.01.2019





продавцы вообще не любят снижать цены — и до введения демпфера бензин никогда не дешевел.

Причина 5

Повышение топливных акцизов на 4% с 1 января дает неизбежную прибавку в 50–60 копеек. Индексация сообразно инфляции тарифов системы «Платон» для перевозчиков — плюс 14 копеек за километр.

Что в итоге?

Соглашение правительства и нефтяных компаний действительно работает. Вплоть до того, что власти эпизодически прямым указанием замораживают розничные цены на фиксированный срок. К примеру, в прошлом году заморозку включали с конца марта до начала июля.

По итогам 2020‑го бензин даже немного отстал от инфляции. По оценке Росстата, она составила 4,9%, при этом АИ‑95 в рознице поднялся всего на 2,4%, АИ‑92 — на 2,1%, дизтопливо — на 1,6%. А в начале апреля цена 95‑го бензина в Московском регионе добралась до психологической отметки в 50 рублей за литр.

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И еще о том, что особенно беспокоит людей. Это цены на бензин. Надо сказать, что, каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных.

Михаил Мишустин, глава Правительства РФ, 12.05.2021

Для среднестатистического водителя (годовой пробег 17 500 км, средний расход 9 л на сотню) при годовом росте цен на бензин на 1,5 рубля расходы вырастут примерно на 2000 рублей. Но столь же «несущественно» дорожает практически всё, от еды до жилья. И доводы про инфляцию, демпферы и убытки НПЗ совершенно нас не греют.

Госрегулирование цен на топливо в других странах

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Большинство развитых стран отказались от прямого регулирования топливного рынка в 1980-х и 1990-х годах. Контроль цен на бензин доказал неэффективность из-за неизбежного дефицита, очередей, нормирования потребления, ограничения стимулов к развитию сектора нефтепереработки. Сейчас механизмы верхнего предела роста цен или прямой фиксации используются, в основном, небогатыми африканскими и азиатскими странами, а также крупными производителями нефти из ОПЕК, и, прежде всего, по политическим, а не экономическим причинам.

Главный способ регулирования цен на автомобильное топливо — через налоги и акцизы. Там, где рынок полностью либерализован, как, например, в Европе, доля налогов в конечной стоимости топлива на АЗС может достигать 65%. Поэтому, в среднем, цены на бензин в странах с различными вариантами регулирования примерно на треть ниже.

Почему дорожает топливо? У Федеральной антимонопольной службы есть своя версия.

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