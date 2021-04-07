ФАС обвинила в росте цен на топливо холодную погоду

С тем, что именно морозы виноваты в том, что, например, бензин АИ-92 стал дороже на 8,5%, бизнес не согласился.

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Под обвинительным заключением холодам стоит подпись начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна. В документе также указывается, что на стоимость топлива в нефтедобывающей России повлияли рост экспортных цен на нефть и вообще мировых цен, а также повышение спроса на топливо в нашей стране и за границей, которым, оказалось, грех не воспользоваться, увеличение мировых цен на нефть и другие факторы.

Что касается торговцев нефтью и топливом, то они во всем винят несовершенство демпферного механизма и акцизной политики, из-за которой процент налога в стоимости одно литра топлива составляет более 60%.

«Практически со всем, что оговорено в ответном письме ФАС, мы не согласны, и большинство их доводов у нас вызывает удивление. В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке. Создается впечатление, что в ФАС не знают, что I квартал года — это всегда минимальный объем потребления бензина в стране и АЗС не продают топливо, которое используется в котельных для отопления зданий», — объяснил «Известиям» гендиректор АО «Осколнефтеснаб» Александр Масалитин.

Кроме того, аномальных холодов в России и не было: никаких отклонений от норм последних 30 лет не наблюдалось, отметили в центре «Фобос». В среднем, зима была холоднее всего на 1,4 градуса, а март оказался даже теплее обычного.

«Странно слышать о снижении температур, когда весь мир говорит о глобальном потеплении. Почему-то в рекордно теплые зимы цены на нефтепродукты не снижались», — отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

В итоге, по разным причинам, теперь еще и погодным, бензин может подорожать на 14%.

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