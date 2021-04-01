В Минэнерго поделились «реальной» ценой бензина АИ-92

Если бы не демпфирующий механизм, стоимость одного литра превысила бы 50 рублей.

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В Минэнерго заявили, что меры, предпринятые правительством, позволили снизить цену литра АИ-92 примерно на 5 рублей. Без работы этого механизма стоимость, которая сейчас, в среднем, на АЗС составляет 44,89 руб. за литр, могла бы достичь отметки в 50,08 руб., передает ТАСС слова источника в ведомстве.

По факту, 44,89 руб. за АИ-92 платит покупатель, а 5,19 руб. — государство через демпфирующий механизм, который защищает рынок от скачков цен. То есть в России стоимость топлива стабильна как при высоких, так и при низких мировых ценах.

При падении мировых цен на нефть продавать бензин на внутреннем рынке становится выгоднее, и компании в рамках демпфера делятся с государством сверхприбылью. Таким образом компенсируются затраты на доплату в то время, когда мировые цены росли и доплачивало государство.

В министерстве отметили, что цена бензина в России по-прежнему одна из самых низких в мире. Так, в США, которые являются мировым лидером по добыче нефти, литр аналогичного бензина стоит 63,61 руб., в Китае — 84,18 руб., в Канаде — 86,44 руб., в Германии — 126,76 руб., во Франции — 135,53 руб., а в нефтедобывающей Норвегии — 150,49 руб. за литр.

Как работает демпфер, Минэнерго наглядно показало с помощью инфографики.

Сдерживающих мер, предпринятых государством, недостаточно, считают в Независимом топливном союзе.

Фото: Instagram/Минэнерго