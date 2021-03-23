Тревожнo: бензин может подорожать на 14%

О риске подорожания бензина предупредил Независимый топливный союз. Предпринятых властями мер — недостаточно. В Минэнерго считают иначе.

Материалы по теме Правительство изменит формирование цен на бензин и дизтопливо

С начала марта поползли тревожные слухи о возможном повторении топливного кризиса 2018 года. Подтверждаются они и цифрами: цены на бензин АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно. А ведь в сезон повышенного спроса рынок входит только с конца марта, и что будет с ценами тогда? Этим обеспокоен Независимый топливный союз (НТС), где говорят, что цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 13,77%.

Чтобы предотвратить топливный кризис, представители отрасли написали письмо председателю правительства Михаилу Мишустину (с ним ознакомились «Известия»), в котором призвали принять дополнительные действия по стабилизации рынка.

Среди мер, предложенных специалистами отрасли, называют снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса и отмену демпфера, который не сглаживает скачки цен, а дестабилизирует ситуацию. Также в НТС предложили увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. Налоговые льготы предлагается сохранить лишь для тех компаний, которые выполняют нормативы.

В Совете Федерации озвучили свое решение проблемы: нужно раскрыть для участников топливного рынка планы-графики ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы избежать дефицита бензина и роста цен на него. У участников рынка нет информации о запасах, экспорте и сроках плановых ремонтов на НПЗ, что провоцирует слухи на тему возможного дефицита, дестабилизирует рынок и грозит необоснованным ростом цен, говорится в письме, которое сенатор Андрей Кутепов направил вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Выслушав все стороны, в Минэнерго заявили, что принятых властями мер достаточно для стабилизации топливного рынка и демпфер отменять не будут, так как это прекрасный защитный механизм. В ведомстве продолжат мониторить рынок, чтобы в случае необходимости принять дополнительные действия, пока же волноваться не о чем. Комментируя письмо НТС, замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что ситуация на биржевых торгах стабилизировалась еще 10 марта и на АЗС рост цен в пределах инфляции.

О том, что топливо в рознице может подорожать, ранее предупреждала и Счетная палата.

Фото: Depositphotos