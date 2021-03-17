Счетная палата: цены на топливо могут вырасти (обновлено)

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», говорится в отчете.
Напомним, весной 2018 года выросли цены на мировом рынке, и нефтяники резко подняли цены и внутри страны. Урегулировать ситуацию удалось только с помощью введения механизма демпфера, позволившего убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок. Суть его в том, что государство возмещает нефтяникам часть разницы (если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской),чтобы они не повышали цены в РФ, а если российские цены выше экспортных, нефтекомпании делятся частью прибыли с бюджетом.
В конце 2020 — начале 2021 года стоимость нефти снова росла, и правительство опять было вынуждено стабилизировать ситуацию как на оптовом, так и на розничном рынке.
Счетная палата рекомендовала правительству поручить Минэнерго, органам исполнительной власти и нефтяникам подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. Ведомство указало, что Минэнерго затянуло с подготовкой генеральной схемы, притом что срок действия предыдущей версии документа истек в прошлом году.
Известно, что этот вопрос правительство рассмотрит на заседании 22 апреля.
В прошлую пятницу средняя цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла отметки в 54 574 рубля за тонну, оказавшись близкой к рекордному значению за всю историю наблюдений. В Московской топливной ассоциации также сообщили, что средние цены на бензин на столичных АЗС растут уже тринадцать недель подряд.
Дополнение (12.10)
В Минэнерго заверили, что предпосылок повторения кризиса 2018 года на топливном рынке нет, несмотря на доклад Счетной палаты. Благодаря принятым мерам, в последние четыре торговые сессии на бирже уже снизились оптовые цены на бензин, заявил телеканалу «Россия 24» замглавы ведомства Павел Сорокин.
По его словам, волноваться не о чем, производство бензина увеличено, товарные запасы растут и нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами. А корректировка механизма демпфера позволит удовлетворить растущие потребности в бензине РФ и создать профицит мощностей по производству бензина.
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Фото: Александр Рюмин/ТАСС