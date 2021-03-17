Счетная палата: цены на топливо могут вырасти (обновлено)

Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года, считают в ведомстве, и в связи с этим рекомендуют Минэнерго и нефтяникам подготовить схему развития отрасли на период до 2035 года.

Материалы по теме Правительство изменит формирование цен на бензин и дизтопливо

В отчете по итогам 2020 года Счетная палата назвала риск роста цен на топливо одной из проблем аудита в прошедшем году и считает, что Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года, сообщает ТАСС. Ведомство напомнило, что тогда рост цен потребовал от правительства принять экстренные меры.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», говорится в отчете.

Напомним, весной 2018 года выросли цены на мировом рынке, и нефтяники резко подняли цены и внутри страны. Урегулировать ситуацию удалось только с помощью введения механизма демпфера, позволившего убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок. Суть его в том, что государство возмещает нефтяникам часть разницы (если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской),чтобы они не повышали цены в РФ, а если российские цены выше экспортных, нефтекомпании делятся частью прибыли с бюджетом.

В конце 2020 — начале 2021 года стоимость нефти снова росла, и правительство опять было вынуждено стабилизировать ситуацию как на оптовом, так и на розничном рынке.

Счетная палата рекомендовала правительству поручить Минэнерго, органам исполнительной власти и нефтяникам подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. Ведомство указало, что Минэнерго затянуло с подготовкой генеральной схемы, притом что срок действия предыдущей версии документа истек в прошлом году.

Известно, что этот вопрос правительство рассмотрит на заседании 22 апреля.

В прошлую пятницу средняя цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла отметки в 54 574 рубля за тонну, оказавшись близкой к рекордному значению за всю историю наблюдений. В Московской топливной ассоциации также сообщили, что средние цены на бензин на столичных АЗС растут уже тринадцать недель подряд.

Дополнение (12.10)

В Минэнерго заверили, что предпосылок повторения кризиса 2018 года на топливном рынке нет, несмотря на доклад Счетной палаты. Благодаря принятым мерам, в последние четыре торговые сессии на бирже уже снизились оптовые цены на бензин, заявил телеканалу «Россия 24» замглавы ведомства Павел Сорокин.

По его словам, волноваться не о чем, производство бензина увеличено, товарные запасы растут и нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами. А корректировка механизма демпфера позволит удовлетворить растущие потребности в бензине РФ и создать профицит мощностей по производству бензина.

Как клиентов обманывают на АЗС, рассказали в Росстандарте.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС