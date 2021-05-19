Проверено «За рулем»: защита для шин на лето

Весной и летом шины автомобиля подвергаются интенсивному старению под действием солнечных лучей.

Предохранить резину от ультрафиолета, а также улучшить внешний вид автомобиля можно, обработав наружные боковины покрышек защитным составом.

Стоимость одного баллона емкостью 428 мл составляет 350 ₽.

Купите в интернет-магазине «За рулем» баллон Rain Dance Wet The Shine (арт. 2233) американского производителя автохимии CYCLO. Нанеся состав, вы улучшите внешний вид колес, придав шинам глубокий влажный блеск и глянец, а также защитите от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Аэрозольный состав предотвращает появление налета, развитие трещин и замедляет старение шин. Он безопасен для колесных дисков и колпаков.

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