Проверено «За рулем»: защита для шин на лето

Предохранить резину от ультрафиолета, а также улучшить внешний вид автомобиля можно, обработав наружные боковины покрышек защитным составом.
Материалы по темеНабор автомобилиста — проверено «За рулем»Самые удобные способы перевозки велосипедаПроверено «За рулем»: универсальное средство для закисшей резьбы
Стоимость одного баллона емкостью 428 мл составляет 350 ₽.Купите в интернет-магазине «За рулем» баллон Rain Dance Wet The Shine (арт. 2233) американского производителя автохимии CYCLO. Нанеся состав, вы улучшите внешний вид колес, придав шинам глубокий влажный блеск и глянец, а также защитите от неблагоприятного воздействия внешней среды.
Аэрозольный состав предотвращает появление налета, развитие трещин и замедляет старение шин. Он безопасен для колесных дисков и колпаков.
Материалы по темеПроверено «За рулем»: аэродинамические поперечины
- Вопрос перевозки велосипедов для большинства автолюбителей все еще не раскрыт до конца! Обращайтесь к нашим менеджерам, и они подберут оптимальный способ перевозки: на крыше, фаркопе или задней двери. Расширяйте возможности автомобиля вместе с «За рулем»!
- Сезон велопрогулок в самом разгаре, и мы напоминаем о недопустимости закрытия номерного знака и световых сигналов при перевозки велосипеда на автомобиле. Подобрать оптимальное решение можно в нашем каталоге велобагажников. Сложно выбрать — приезжайте, звоните или пишите нашим менеджерам.