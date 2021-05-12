Их мы нашли в майском выпуске «За рулем».

1. Братья Морис и Спенсер Уилксы делали свои первые машины, ставшие впоследствии знаменитыми вседорожниками под маркой Land Rover, из алюминия и красили их в зеленый цвет. Но не ради снижения массы и защиты от коррозии. Уилксы имели доступ к ресурсам авиационной промышленности. А после Второй мировой войны в Великобритании алюминия и зеленой краски было в избытке.

2. Знаете дедовский способ проверки состояния мотора? Нужно заткнуть пальцем свечное отверстие и на пару секунд включить стартер. Если палец не выталкивало, значит компрессии в цилиндре нет и двигатель надо ремонтировать. Жаль, что такая диагностика из-за особенностей компоновки и конструкции современных моторов неприменима сейчас.

3. Лишь 60 тысяч км отходил двигатель редакционного Renault Arkana. Его разобрали для диагностики. По результатам осмотра и пробам масла специалисты независимой лаборатории вынесли вердикт: турбомотор пройдет более 400 тысяч км.

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4. В комплектацию автомобилей ЗАЗ-966Р и ЗАЗ-968Р (модификации для инвалидов) входила 120-граммовая упаковка… ферромагнитного порошка. Его засыпали в электромагнитное сцепление, помогавшее переключать передачи. По инструкции порошок требовалось менять раз в 25–30 тысяч км. А в реальности — чаще.

5. В советское время появился проект производства автоматических коробок передач для Жигулей и автомобилей Skoda. Делать их планировали в Чехословакии. Были разработаны опытные образцы и три готовые коробки, но до автомобилей они не дошли. А так бы Лады с автоматами могли появиться почти на полвека раньше.

6. Тест электрического спорткара Porsche Taycan проходил на льду Байкала. И электророзетки для подзарядки поблизости не нашлось. Поэтому использовали автономный генератор на «жидком топливе».

7. Столица планирует заказывать электробусы с дополнительной водородной установкой на топливных элементах, которая увеличит автономность машин. «Битопливные» электробусы, естественно, будут стоить дороже. Интересно, проезд тоже подорожает?

8. Первый омыватель ветрового стекла появился на Победе. Причем на редкой модификации — полноприводной (ГАЗ М-72). Омыватель был механический — жидкость на стекло подавал ножной насос, расположенный на полу рядом с педалями.

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