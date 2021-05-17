Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше — журнал За рулем

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Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше

Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — способностям на бездорожье.

Как новый Renault Duster, Hyundai Creta и Suzuki Vitara ведут себя на трассе и за городом, что у них с эргономикой, вместительностью и комфортом, читайте и смотрите тут.

Испытания на роликах

Все три кроссовера мы испытали на наших фирменных роликовых платформах, имитирующих поверхность с нулевым коэффициентом сцепления.

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Сначала загоняем машины передними колесами на две платформы. Creta и Duster съехали с них с минимальным напряжением, а Vitara — после секундной паузы.

Следующее упражнение мы называем диагональ: одну платформу ставим спереди слева, другую — сзади справа. Creta изначальный почин поддержать не сумела. Добрую минуту крутила барабаны, но стоявшие на земле колеса в дело так и не вступили. Блокируем муфту — без толку! Сход с дистанции.

Vitara пыталась подкручивать заземленные колеса, но для покорения снаряда импульса было недостаточно. Стоило заблокировать муфту, и диагональ моментально была преодолена.

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А у Дастера даже блокировать ничего не пришлось — съехал с платформ как ни в чем не бывало. Джип!

Наконец, самое сложное: две платформы спереди и одна сзади. Как не пыжились Vitara и Duster, три платформы преодолеть не смогли. Впрочем, это препятствие за всё время испытаний покорилось всего нескольким моделям.

Добрый и злой

По традиции мы прогоняем тестовые автомобили через тарированного «лежачего полицейского». Дорога одна и та же, скорости одинаковые — условия равны для всех.

Для Дастера «полицейский» оказался добрым. И при 40, и при 60, и при 80 км/ч он преодолевал препятствие с минимальной потерей в комфорте: ни подбросов, ни стуков.

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Creta на двух первых скоростных рубежах чуть жестче, а вот на 80 км/ч она минует «полисмена» без сучка и задоринки — как будто это соломинка какая-нибудь.

А для Витары любой «лежачий полицейский» — злой. Проезд при 40 и 60 км/ч сопровождается болезненными ударами и подпрыгиванием. При 80 км/ч чуть лучше, но до уровня соперников далеко.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI CRETA

RENAULT DUSTER

SUZUKI VITARA

Снаряженная / полная масса, кг

1472 / 1925

1397 / 1958

1235 / 1730

Время разгона 0–100 км/ч

11,3 с

10,7 с

10,2 с

Максимальная скорость

179 км/ч

194 км/ч

200 км/ч

Топливо / запас топлива, л

АИ-92, АИ-95 / 55

АИ-92, АИ-95 / 50

АИ-95 / 47

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,6 / 6,5 / 8,0 л / 100 км

8,1 / 5,9 / 6,7 л / 100 км

7,9 / 5,2 / 6,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1999 см³

1332 см³

1373 см³

Мощность

110 кВ  / 150 л.с. при 6200 об/мин

110 кВт /150 л.с. при 5250 об/мин

103 кВт /140 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

192 Н·м при 4200 об/мин

250 Н·м при 1700 об/мин

220 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

А6

Р6

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,38

4,45 / 2,59 / 1,63 / 1,11 / 0,76 / 0,56 / 4,48

4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19

Главная передача

3,65

4,86

3,50

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / барабанные

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

215/60 R17

215/60 R17

215/55 R17

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Hyundai Creta

Renault Duster

Suzuki Vitara

Просвет

a

170 мм*

205 мм*

165 мм*

b

230 мм

235 мм

180 мм

c

205 мм

250 мм

180 мм

Угол

α

22,5°

31,5°

20,0°

β

30,5°

33,5°

29,5°

γ

19,5°

20,0°

16,5°

*По защите силового агрегата.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

HYUNDAI CRETA

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

191

RENAULT DUSTER

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

150

SUZUKI VITARA

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

58

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

HYUNDAI CRETA

RENAULT DUSTER

SUZUKI VITARA

Капот

135–145

120–150

155–185

Крыло переднее

110–120

130–140

145–170

Крыло заднее

100–120

115–135

170–190

Дверь передняя

100–120

135–145

155–175

Дверь задняя

115–120

135–140

150–160

Дверь багажника

125–130

140–155

180–190

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Hyundai Creta

Renault Duster

Suzuki Vita

Рабочее место водителя

Больше всего понравилось сиденье Креты. У Дастера коротковата подушка, а у Витары неудобный профиль спинки. Эргономику Hyundai и Suzuki оценили одинаково высоко. Renault подвел неоправданно маленький диапазон регулировки рулевой колонки. Француз отыгрался в обзорности — только он в придачу к задней предлагает переднюю и боковые камеры.

Сиденье

9

8

8

Органы управления

9

8

9

Обзор

8

9

9

Салон

Внутри Витары тесновато. В Дастере другая напасть — широкие пороги затрудняют посадку. К салону Креты серьезных нареканий нет. Она лидирует и по простору на втором ряду. Vitara — обладатель наименее вместительного багажника.

Передняя часть

9

8

8

Задняя часть

9

8

7

Багажник

8

8

7

Ходовые качества

Быстрее всех ускоряется Vitara: 9,9 с до сотни. На другом конце рейтинга — Creta c её 11,6 с. Больше всех понравились тормоза Suzuki — никаких нареканий. И управляется Vitara замечательно. Не хуже, чем Creta. A вот Duster подводит ярко выраженная недостаточная поворачиваемость и легкий руль, к которому надо привыкать.

Динамика

8

9

9

Тормоза

8

8

9

Управляемость

9

8

9

Комфорт

По акустическому комфорту лидирует Creta — в ней тише во всех режимах движения. А в арьергарде — Vitara. Плавность хода лучше у Дастера, но Creta отстала лишь на волосок. За микроклимат добавили было французу балл за обогрев второго ряда сидений, но тут же сняли обратно — слишком уж сбивчиво работает его климат-контроль.

Шум

9

8

7

Плавность хода

8

9

7

Климат

8

8

8

Приспособленность к России

Наибольший дорожный просвет у Дастера — 210 мм, это уровень внедорожников. То же самое относится и к углу въезда (31,5°). Самая широкая дилерская сеть — у Hyundai. Creta и Duster отмечены за приспособленность к бензину АИ‑92 и наличие полноразмерной запаски, причем в случае с Hyundai — унифицированной с основными колесами.

Геометрическая проходимость

8

9

7

Сервис

9

8

7

Эксплуатация

9

9

8

Промежуточная оценка

8,53

8,33

7,93

Поведение вне дороги

Благодаря отменной «геометрии» Duster чувствует себя вне асфальта очень вольготно. Сложности возникают только если надо красться внатяг: короткая первая передача не заменит понижайку. Автоматы соперников в этом смысле выигрышнее. Вся троица позволяет блокировать межосевую муфту, а ездовая электроника лучше всего ассистирует водителю Дастера. Наименьшие ходы подвески — у Витары.

Энерговооруженность

8

8

8

Выносливость

9

9

9

Ходы подвесок

8

9

7

Общая оценка

8,50

8,39

7,94



Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше

Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — способностям на бездорожье.

Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше — фото 1246337Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше — фото 1246336Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше — фото 1246333Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше
Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше

Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним. Особое внимание — способностям на бездорожье.

Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше — фото 1246336Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше — фото 1246337Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше — фото 1246333Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше

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