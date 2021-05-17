Renault Duster, Hyundai Creta, Suzuki Vitara: чей полный привод лучше

Как новый Renault Duster, Hyundai Creta и Suzuki Vitara ведут себя на трассе и за городом, что у них с эргономикой, вместительностью и комфортом, читайте и смотрите тут.
Испытания на роликах
Все три кроссовера мы испытали на наших фирменных роликовых платформах, имитирующих поверхность с нулевым коэффициентом сцепления.
Сначала загоняем машины передними колесами на две платформы. Creta и Duster съехали с них с минимальным напряжением, а Vitara — после секундной паузы.
Следующее упражнение мы называем диагональ: одну платформу ставим спереди слева, другую — сзади справа. Creta изначальный почин поддержать не сумела. Добрую минуту крутила барабаны, но стоявшие на земле колеса в дело так и не вступили. Блокируем муфту — без толку! Сход с дистанции.
Vitara пыталась подкручивать заземленные колеса, но для покорения снаряда импульса было недостаточно. Стоило заблокировать муфту, и диагональ моментально была преодолена.
А у Дастера даже блокировать ничего не пришлось — съехал с платформ как ни в чем не бывало. Джип!
Наконец, самое сложное: две платформы спереди и одна сзади. Как не пыжились Vitara и Duster, три платформы преодолеть не смогли. Впрочем, это препятствие за всё время испытаний покорилось всего нескольким моделям.
Добрый и злой
По традиции мы прогоняем тестовые автомобили через тарированного «лежачего полицейского». Дорога одна и та же, скорости одинаковые — условия равны для всех.
Для Дастера «полицейский» оказался добрым. И при 40, и при 60, и при 80 км/ч он преодолевал препятствие с минимальной потерей в комфорте: ни подбросов, ни стуков.
Creta на двух первых скоростных рубежах чуть жестче, а вот на 80 км/ч она минует «полисмена» без сучка и задоринки — как будто это соломинка какая-нибудь.
А для Витары любой «лежачий полицейский» — злой. Проезд при 40 и 60 км/ч сопровождается болезненными ударами и подпрыгиванием. При 80 км/ч чуть лучше, но до уровня соперников далеко.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
HYUNDAI CRETA
|
RENAULT DUSTER
|
SUZUKI VITARA
|
Снаряженная / полная масса, кг
|
1472 / 1925
|
1397 / 1958
|
1235 / 1730
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,3 с
|
10,7 с
|
10,2 с
|
Максимальная скорость
|
179 км/ч
|
194 км/ч
|
200 км/ч
|
Топливо / запас топлива, л
|
АИ-92, АИ-95 / 55
|
АИ-92, АИ-95 / 50
|
АИ-95 / 47
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,6 / 6,5 / 8,0 л / 100 км
|
8,1 / 5,9 / 6,7 л / 100 км
|
7,9 / 5,2 / 6,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1999 см³
|
1332 см³
|
1373 см³
|
Мощность
|
110 кВ / 150 л.с. при 6200 об/мин
|
110 кВт /150 л.с. при 5250 об/мин
|
103 кВт /140 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
192 Н·м при 4200 об/мин
|
250 Н·м при 1700 об/мин
|
220 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А6
|
Р6
|
А6
|
Передаточные числа:
|
4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,38
|
4,45 / 2,59 / 1,63 / 1,11 / 0,76 / 0,56 / 4,48
|
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19
|
Главная передача
|
3,65
|
4,86
|
3,50
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
215/60 R17
|
215/60 R17
|
215/55 R17
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
|
|
Hyundai Creta
|
Renault Duster
|
Suzuki Vitara
|
Просвет
|
a
|
170 мм*
|
205 мм*
|
165 мм*
|
b
|
230 мм
|
235 мм
|
180 мм
|
c
|
205 мм
|
250 мм
|
180 мм
|
Угол
|
α
|
22,5°
|
31,5°
|
20,0°
|
β
|
30,5°
|
33,5°
|
29,5°
|
γ
|
19,5°
|
20,0°
|
16,5°
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
HYUNDAI CRETA
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
191
|
RENAULT DUSTER
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
150
|
SUZUKI VITARA
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
58
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
HYUNDAI CRETA
|
RENAULT DUSTER
|
SUZUKI VITARA
|
Капот
|
135–145
|
120–150
|
155–185
|
Крыло переднее
|
110–120
|
130–140
|
145–170
|
Крыло заднее
|
100–120
|
115–135
|
170–190
|
Дверь передняя
|
100–120
|
135–145
|
155–175
|
Дверь задняя
|
115–120
|
135–140
|
150–160
|
Дверь багажника
|
125–130
|
140–155
|
180–190
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Hyundai Creta
|
Renault Duster
|
Suzuki Vita
|
Рабочее место водителя
|
Больше всего понравилось сиденье Креты. У Дастера коротковата подушка, а у Витары неудобный профиль спинки. Эргономику Hyundai и Suzuki оценили одинаково высоко. Renault подвел неоправданно маленький диапазон регулировки рулевой колонки. Француз отыгрался в обзорности — только он в придачу к задней предлагает переднюю и боковые камеры.
|
Сиденье
|
9
|
8
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
9
|
9
|
Салон
|
Внутри Витары тесновато. В Дастере другая напасть — широкие пороги затрудняют посадку. К салону Креты серьезных нареканий нет. Она лидирует и по простору на втором ряду. Vitara — обладатель наименее вместительного багажника.
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
7
|
Багажник
|
8
|
8
|
7
|
Ходовые качества
|
Быстрее всех ускоряется Vitara: 9,9 с до сотни. На другом конце рейтинга — Creta c её 11,6 с. Больше всех понравились тормоза Suzuki — никаких нареканий. И управляется Vitara замечательно. Не хуже, чем Creta. A вот Duster подводит ярко выраженная недостаточная поворачиваемость и легкий руль, к которому надо привыкать.
|
Динамика
|
8
|
9
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
9
|
Управляемость
|
9
|
8
|
9
|
Комфорт
|
По акустическому комфорту лидирует Creta — в ней тише во всех режимах движения. А в арьергарде — Vitara. Плавность хода лучше у Дастера, но Creta отстала лишь на волосок. За микроклимат добавили было французу балл за обогрев второго ряда сидений, но тут же сняли обратно — слишком уж сбивчиво работает его климат-контроль.
|
Шум
|
9
|
8
|
7
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
7
|
Климат
|
8
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Наибольший дорожный просвет у Дастера — 210 мм, это уровень внедорожников. То же самое относится и к углу въезда (31,5°). Самая широкая дилерская сеть — у Hyundai. Creta и Duster отмечены за приспособленность к бензину АИ‑92 и наличие полноразмерной запаски, причем в случае с Hyundai — унифицированной с основными колесами.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
7
|
Сервис
|
9
|
8
|
7
|
Эксплуатация
|
9
|
9
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,53
|
8,33
|
7,93
|
Поведение вне дороги
|
Благодаря отменной «геометрии» Duster чувствует себя вне асфальта очень вольготно. Сложности возникают только если надо красться внатяг: короткая первая передача не заменит понижайку. Автоматы соперников в этом смысле выигрышнее. Вся троица позволяет блокировать межосевую муфту, а ездовая электроника лучше всего ассистирует водителю Дастера. Наименьшие ходы подвески — у Витары.
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
8
|
Выносливость
|
9
|
9
|
9
|
Ходы подвесок
|
8
|
9
|
7
|
Общая оценка
|
8,50
|
8,39
|
7,94
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