Новый Largus FL: что говорят владельцы

Насколько новый мотор дешевле в эксплуатации, куда делись рейлинги, коробка передач как главный кошмар ларгусоводов.

Жертва экономии

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На одном из форумов владелец предыдущего Ларгуса Дмитрий Валерьевич подробно рассказывает о тест-драйве новой машины перед покупкой, касаясь, главным образом, оснащения. Рассматривал универсал в комплектации Comfort (на тот момент завод просил за него 790 000 рублей).

Блок управления климатом на том же неудобном месте — внизу «бороды», с тем же обратным наклоном. Штатная магнитола, как и штатная мультимедиа — устарели еще на первом Ларгусе. У дешёвых версий убрали рейлинги, а ведь Largus-универсал позиционируется как машина для путешествий и семьи.

Дастеровская передняя панель похожа на солдатскую кирзу. Багажное отделение оскудело — в первом Ларгусе с каждой стороны в карманах установлены сетки для мелочевки, а в новом их нет. Нет и копеечных разъемов USB для задних пассажиров. Хорошо, что кнопки стеклоподъемников перенесли на двери (они были на центральной консоли). Но о их блок теперь ударяется левое колено.

Налицо крохоборство по мелочам! Ларгусу как бедному родственнику выдали обноски с других моделей — руль от Весты, панель от Дастера и так далее.

Дмитрий Валерьевич, подумав, купил Гранту-лифтбек, сэкономив более двухсот тысяч рублей.

Замену простецкого руля на «вестовский» с большим количеством кнопок и функций одобряют практически все владельцы.

Двигатель лучше прежнего!

Материалы по теме Новый мотор ВАЗ-11182: как он попал на Ларгус

Интересное мнение изложил в своем блоге известный гонщик Артем Ачкасов (artemspec), подробно анализируя новый восьмиклапанный мотор.

Двигатель ВАЗ-11182 на первых 20 000 км позволяет сэкономить 4900 рублей относительно мотора ВАЗ-11189. Из них 2900 — за счет снижения расхода топлива, остальные 2000 на техобслуживании, в частности за счет замены регулировочных шайб клапанов на толкатели. Раньше на нулевом ТО нужно было регулировать клапаны, теперь это требуется только к 90 000 км.

Перечисляя новации в конструкции мотора, автор объясняет, что теперь следует ожидать меньшего уровня шума и вибраций, снижения расхода топлива и масла, меньше и риск перегрева. По заверениям завода, эксплуатационный ресурс двигателя ВАЗ-11182 составляет 200 тысяч км — на 40 тысяч больше, чем у прародителя ВАЗ-11189. И это похоже на правду.

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Что касается иного оснащения, то на старом Ларгусе возможности круиз-контроля не было вообще. Теперь есть, а заодно датчики света и дождя. Ключ зажигания теперь — нормальный брелок со складываемым жалом. Так что и по части возможного комфорта у обновленной версии некоторый перевес. Если же чего-то не хватает, грех жаловаться — это самый дешевый каблук-фургон-универсал на рынке.

На все вопросы типа «А почему вы не сделали то или это?» инженеры АвтоВАЗа отвечают: «Потому, что так было бы дорого». И им нечего возразить.

Универсальность Ларгуса подчеркивается наличием семиместного исполнения — столь недорогого минивэна (с подвеской «каблука») на рынке никогда не было.

Ощущения после Логана

Владелец Ларгуса Cross в минимальной комплектации, житель Уфы, купил его взамен старого Логана — по работе требовался багажник большей вместимости.

Основное недовольство — коробкой передач. Она просто дубовая: как только выехал с салона, несколько раз вылетала первая передача, будто бы там еще не всё притерлось, и что-то хрустит. На Логане такого не было никогда. Вой коробки слышен в салоне на первой и второй скоростях. По сравнению с Логаном передачи короче, их чаще приходится переключать.

Любопытно, что плюсов в сравнении с Логаном намного больше:

печка греет просто супер

сидения удобнее и мягче

шумоизоляция лучше, чем у Логана

двигатель шустрый, динамики на обгон хватает всегда

внешний вид в новом кузове очень прикольный

энергоемкая и мягкая подвеска (хотя и чуть жестче логановской)

новые зеркала больше и информативнее.