5 новых моделей Kia. Скоро в России

В ближайшее время появятся не только новые топовые модели, но и редкие, и даже экзотические машины.

За последние полтора года Kia поставила рекорд по количеству новинок. У нас появились рестайлинговые Picanto, Rio, Stinger и Mohave. Сменили поколения Optima (став Kia K5) и Sorento. Вышли новые Xceed, Seltos и Carnival. А что дальше?

Cerato: обновлению быть

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Первым в череде новинок стоит обновленный Kia Cerato. Машине всего три года, но недавно вышел новый Hyundai Elantra, и на его фоне Cerato быстро устарел. Но ничего: во второй половине года рестайлинговая версия уже поступит к российским дилерам.

Четырехдверка уже представлена в версиях для США и Кореи. Набор моторов и коробок не поменялся. Значит, и у нас останутся бензиновые атмосферники 1.6 и 2.0 в сочетании с 6-ступенчатым автоматом. А вот машины с механикой могут исчезнуть. Как это cлучилось родственницей по концерну — Hyundai Elantra: она больше не продается с «ручкой».

Kia Cerato получил броский узор оптики спереди и сзади. Габаритные огни теперь светят пунктиром из множества линий. Появились дистанционный запуск двигателя с брелока, рисованная комбинация приборов, электропривод ручника, дисплей мультимедийного комплекса вырос с 8 до 10,25 дюйма. И еще: Cerato примерил новое начертание фирменной эмблемы — другим шрифтом и без овала.

Sportage: кроссовер нового поколения

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Вторая по популярности модель Kia в России (после Rio) и один из лидеров среди компактных кроссоверов. Sportage часто опережает столь популярные в нашей стране автомобили как Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

Рассекретят свежее поколение в июне. Когда модель появится у нас — официальной информации пока нет. Можно предположить, что в нынешнем году ее локализовать едва ли успеют, зато в следующем — гарантированно.

Машина пока скрывается под плотным камуфляжем. На всех отрисованных рендерах кроссовер представлен с вычурной головной оптикой: корейцы полюбили с ней экспериментировать. В салоне цифровая комбинация приборов и центральный дисплей (по инсайдерской информации и шпионским фото) будут объединены в единый изогнутый вокруг водителя модуль. Kia Sportage продолжит делить платформу с Hyundai Tucson, который в свежем поколении вышел в версиях с двумя колесными базами. Вероятно, так же будет и у Спортиджа.

EV6: электрохэтч

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Если Kia EV6 доберется до России — это будет смелый шаг. Но шансы есть, ведь родственный бренд Hyundai уже объявил, что его электромобиль Ioniq 5 у нас появится (причем чуть ли не в этом году).

В основе лежит платформа E-GMP. Визуально это большой хэтчбек (4680×1880×1550 мм при базе 2900 мм), но для привлекательности он получил приставку «кросс». Интерьер в духе начала 2020-х: два сенсорных экрана по 12,3 дюйма и три десятка разбросанных по салону выживших физических клавиш.

Анонсированы пять версий. В «базе» стоит один мотор на 170 л.с. и аккумулятор емкостью 58 кВт∙ч. Топовый EV6 GT — это два мотора, выдающих суммарно 585 л.с., и батарея 77,4 кВт∙ч. Запас хода у них одинаковый — 400 км при положительных температурах. Больше всего, 510 км, можно проехать на промежуточной версии. Она заднеприводная, умеренной мощности в 228 сил, но с батареей на 77,4 кВт∙ч. От количества электродвигателей немного зависят грузовые возможности. Основной задний багажник всегда вмещает 520 л. В передний войдет 52 л при отсутствии силового агрегата спереди и всего 20 л, если это машина с полным приводом.

Спустя несколько дней после премьеры появился фирменный видеоролик: EV6 GT вышел на дистанцию в четверть мили против монстров Lamborghini Urus, Ferrari California, Porsche 911 Targa 4, Mercedes-AMG GT и McLaren 570S. Для корейской «электрички» заявлен разгон за 3,5 с до сотни, так что амбиции понятны. Но результаты превзошли ожидания! За 402 метра обогнать Kia сумел только McLaren — и то всего на корпус.

Telluride: еще один трехрядный

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Самый большой Kia был представлен еще в январе 2019 года. Telluride — «близнец» кроссовера Hyundai Palisade, который у нас начал продаваться в этом году. Поэтому не видно поводов игнорировать вторую модель. Однако официально в представительстве говорят, что положительное решение еще не принято.

А будет ли дизель? Ведь Telluride создавали для США, а там такие моторы не пользуются популярностью. Но и Palisade презентовали только с бензиновым V6 3.8 мощностью 295 л.с. А к нам привезли — с налоговыгодным V6 3.5 на 249 «лошадей» и даже дизелем 2.2 мощностью 200 л.с. Оба агрегата ставятся и на другие продающиеся у нас модели Kia и Hyundai. Так что технических проблем нет.

Ceed: под грифом «секретно» (пока)

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А вот тут пока ни фотографий (если не считать пару шпионских в глухом камуфляже), ни слухов, ни официальных данных. Только предположения, но обоснованные. Сerato вышел в том же 2018 году, что и нынешний Ceed, и только что обновился. Значит, не за горами и рестайлинг Сида и его появление у нас. Gо нашим расчетам это случится в первой половине 2022 года.

А еще что будет?

Kia выпускает новинки, как очереди из автомата. И очевидно, что в ближайшие полтора года компания не ограничится всего пятью новыми моделями. Корейцы умеют умеют хранить секреты.