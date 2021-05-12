Обновленный Kia Ceed впервые замечен на дороге

Учитывая презентацию фейслифтинга Kia K3, корейского аналога Ceed с кузовом нотчбек, вполне вероятно, что европейский вариант представят уже в 2021 году.

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Приближается презентация Kia Ceed Facelift (2021), считают в немецком издании Auto Zeitung. Есть признаки: в Корее и в некоторых других странах мира в апреле обновили ночбек K3, который занимает то же место, что и компактный хэтчбек Ceed в Европе. K3 получил не только фейслифтинг, но и новый логотип Kia. Решетка радиатора модели теперь еще более отчетливо образует так называемый «нос тигра». Обновлены фары: дневные ходовые огни состоят из трех пунктирных светодиодных полос под и над основными фарами.

Kia Ceed

Корейцы также переработали заднюю часть K3. Световая полоса проходит по всей ширине автомобиля. Модернизированный задний бампер стилистически соответствует дизайну передней части.

Правда, пока неизвестно, все ли эти изменения можно будет увидеть на Kia Ceed Facelift (2021).

Kia Ceed

На фотографиях в камуфляже виден перед, который несколько отличен от передка K3, особенно в части дневных ходовых огней.

А вот интерьер Kia Ceed Facelift (2021) наверняка будет точной копией обновленного Kia K3 с новым экраном большего размера.

Kia K3

В ходе предстоящего рестайлинга европейской модели ожидается обновление систем помощи водителю и двигателей.

В России цены на текущий Kia Ceed начинаются от 1 414 900 рублей (по состоянию на май 2021 года).

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Фото: CarPix