Новая трасса Москва — Казань станет длиннее? Ответ эксперта — журнал За рулем

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Новая трасса Москва — Казань станет длиннее? Ответ эксперта

Маршрут некоторых участков строящейся трассы М‑12 был изменен после протестных акций в Татарстане и Владимирской области.

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:

— В материале про новую магистраль М‑12 «Москва — Казань» сказано, что длина дороги, возможно, изменится под влиянием протестов населения. А такие прецеденты уже известны?

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— Протестных акций было несколько. Населению сельской местности, а также владельцам дач не нравится идея четырехполосного освещенного шоссе непосредственно возле жилья.

Трасса М‑12 — первой технической категории, ей положено не менее двух полос в каждом направлении и освещение по всем 794 км. Длину магистрали, возможно, скорректируют: не всем жителям хочется иметь перед окнами дома оживленное шоссе Шанхай — Гамбург.

Самыми крупными были акции в поселках Тарлаши (Татарстан) и Гридино (Владимирская обл.), собравшие примерно по 700 человек. Маршрут в ряде случаев изначально был проложен прямо по многим мелким населенным пунктам, так что некоторые постройки даже требовали сноса. После акций администрация дороги М‑12 рапортовала о локальной модернизации маршрута.

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У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: VK.COM

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