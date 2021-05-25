4 принципа при выборе огнетушителя (важны форма и вес) — журнал За рулем

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4 принципа при выборе огнетушителя (важны форма и вес)

Чтобы от огнетушителя был толк, нужно не только знать, как им пользоваться, но и уметь правильно его выбрать. Это не сложно.

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Огнетушитель нужен в автомобиле не для того, чтобы инспектор ГИБДД не выписал вам штраф. Этот «багаж» должен уметь тушить огонь, причем быстро и бескомпромиссно, так как автомобили горят быстро и страшно. С таким возгоранием огнетушитель в баночке из-под пены для бритья не справится. Эксперты «За рулем» рассказали, как выбрать правильный огнетушитель и не переплатить за бесполезную игрушку.

  • При выборе взвесьте огнетушитель хотя бы в руках, прикинув его массу. Сам баллон с рычагами на нем весят около килограмма, а внутри должно быть еще пара килограмм порошка — оптимальное для автомобиля количество.
  • Затем поставьте огнетушитель на стол или другую ровную поверхность — он не должен шататься. В противном случае, корпус его уже раздулся от огромного внутреннего давления и на солнце или в жару он может даже разгерметизироваться. Проще говоря, взорваться.
  • Если огнетушитель со шлангом, проверьте, сколько витков на его резьбе. Чем больше их, тем меньше шанс, что шланг во время тушения пожара сорвет.
  • Отдайте предпочтение тем моделям, которые можно перезаряжать. Стоит это дешевле нового огнетушителя. Плюсом будет и индикатор заряда.

Правильный огнетушитель можно приобрести по этой ссылке.

Фото: Dynamic Wang / Unsplash

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