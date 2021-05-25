4 принципа при выборе огнетушителя (важны форма и вес)

Чтобы от огнетушителя был толк, нужно не только знать, как им пользоваться, но и уметь правильно его выбрать. Это не сложно.

Огнетушитель нужен в автомобиле не для того, чтобы инспектор ГИБДД не выписал вам штраф. Этот «багаж» должен уметь тушить огонь, причем быстро и бескомпромиссно, так как автомобили горят быстро и страшно. С таким возгоранием огнетушитель в баночке из-под пены для бритья не справится. Эксперты «За рулем» рассказали, как выбрать правильный огнетушитель и не переплатить за бесполезную игрушку.

При выборе взвесьте огнетушитель хотя бы в руках, прикинув его массу. Сам баллон с рычагами на нем весят около килограмма, а внутри должно быть еще пара килограмм порошка — оптимальное для автомобиля количество.

Затем поставьте огнетушитель на стол или другую ровную поверхность — он не должен шататься. В противном случае, корпус его уже раздулся от огромного внутреннего давления и на солнце или в жару он может даже разгерметизироваться. Проще говоря, взорваться.

Если огнетушитель со шлангом, проверьте, сколько витков на его резьбе. Чем больше их, тем меньше шанс, что шланг во время тушения пожара сорвет.

Отдайте предпочтение тем моделям, которые можно перезаряжать. Стоит это дешевле нового огнетушителя. Плюсом будет и индикатор заряда.

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Фото: Dynamic Wang / Unsplash