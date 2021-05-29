В автоспорте подбор шин — и наука, и магия, и иногда лотерея. Любители относятся к этому спокойнее. Но есть и «замороченные»: менеджер рекламного бюро «За рулем» рассказывает о своем поиске подходящих покрышек.

Хорошие шины способны сделать плохую машину чуть лучше. Плохие — изуродовать хорошую. К выбору шин я всегда относился очень серьезно, тем более что ездил (и езжу) на автомобилях неординарных. Прошлая машина — Subaru Impreza WRX STI. Нынешняя — BMW 335 Cabrio 2011 года (E93). Разные по всему, кроме одного — спортивного характера. Очевидного, выставленного напоказ в STI, и скрытого за внешней строгостью в BMW. Все-таки 306 л.с. на заднем приводе — это не шутка.

Следуй своей линии

На быстрых автомобилях и шины изнашиваются быстро. Тем более когда участвуешь в соревнованиях (хоть и любительских). Гоняться я начал еще лет двадцать назад — с подъема на холм на Воробьевых горах. И не закончил до сих пор. Впрочем, и не собираюсь заканчивать. В сезон (летом) стараюсь участвовать в гонках хотя бы пару раз в месяц.

На STI пробовал разные марки и модели шин, пока не поставил Bridgestone Potenza S001. Они меня устроили и по цене, и по характеру: никакие предыдущие шины не обеспечивали такого сцепления с покрытием, как «Бридж». На любой дороге и в любую погоду. Удивительно, но при этом и ресурс шин оказался на высоте. Такое сочетание свойств меня очень порадовало.

Когда купил BMW, вопрос с маркой шин уже не стоял — Bridgestone, однозначно. Выбирал только модель, ориентируясь, в первую очередь, не на рекламные материалы и шинные тесты, а на отзывы реальных людей.

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Мне нужно было подобрать разноширокие шины. На переднюю ось — 225/40 R18, на заднюю — 255/35 R18. Выбрал Potenza Adrenalin RE004 с индексом скорости W XL. В России эту модель начали продавать в прошлом году. Вот что писал «За рулем» накануне старта продаж: «Линейка Potenza уже зарекомендовала себя в России — в частности, шина Potenza Adrenalin RE 003 хорошо отметилась в нашем тесте летних 17-дюймовых шин пару лет назад. Модель позиционируется как премиальная с ярко выраженным спортивным характером, и новое поколение, судя по всему, продолжает следовать этой линии».

Смесь из автоспорта

Разумеется, сейчас я знаю об этой шине немало. Она предназначена для наиболее динамичных версий легковых автомобилей. Протекторный рисунок содержит широкое сплошное продольное ребро в центральной части. Еще одна отличительная особенность дизайна — А-образная форма дренажных канавок, ограничивающая подвижность центральных блоков, что улучшает сцепление.

Жесткость боковин существенно увеличена, а брекер под плечевыми зонами усилен нейлоновыми лентами, это позволяет шине безболезненно переносить экстремальное ударное воздействие.

Состав резиновой смеси аналогичен тем, что используется Bridgestone при изготовлении спортивных шин для шоссейно-кольцевых гонок. И судя по поведению шины, эта фраза — не рекламная уловка.

Отзывы и собственные оценки

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В интернете полно доморощенных критиков. По шинам всех марок и моделей (даже премиальным) ездят паровым катком. У этих «держак» в +30 слабоват, эти на 160 «всплывают» и так далее… Удивительно, что Bridgestone Potenza Adrenalin RE004 практически не ругают. Средняя оценка — 4.8, ближе к «отлично». Единственный минус, который находят, — шумность. Как по мне, так это самый субъективный параметр при оценке шин, а во-вторых, спортивные шины с усиленными боковинами и не обязаны быть тихими. Наконец, в-третьих, и ставят их не на самые тихие машины (мягко говоря).

Мои оценки вышли разнообразными:

Управление на сухой дороге — 5

Курсовая устойчивость — 5

Стойкость к аквапланированию — 5

Качество изготовления — 5

Управление на мокрой дороге — 5

Бесшумность в движении — 5

Скоростные характеристики — 5

Комфорт при движении — 5

Эффективность торможения — 5

Износоустойчивость — 5

Оправданность цены — 5

Если выделять главные качества шины, я назову великолепное сцепление и на сухой, и на мокрой дороге и ударопрочность. Усиленные боковины — то, что нужно не только на спортивных трассах, но и на обычных дорогах.

Я никак не оценивал экономичность и не возьмусь это делать: на моей 306-сильной машине при всем желании расход топлива не может быть низким. И насколько в этом расходе «виноваты» именно шины, сказать невозможно.

В боевом режиме

После «обкатки» шин (по городу — в пределах скоростного лимита, через «лежачих» — на 20 км/ч, по трассе — в пределах +20 к разрешенной скорости) отправился на первые в сезоне соревнования.

Автомобили там делились на классы Extra Light, Light, Medium, Advanced, Sport, Unlimited. Последний — очень серьезный, это подготовленные спортивные автомобили на трековой резине. Я на BMW выступал в классе Sport. На слаломной трассе занял второе место. На первом месте оказался Peugeot 208 GTi — со снаряженной массой 1160 кг. Недаром говорят, что слалом — картинг для взрослых. И побеждают в нем, как правило, хот-хэтчи. BMW со снаряженной массой 1810 кг тягаться с «малышом» чуть за тонну трудно.

С чем еще ассоциируется слалом? Со свистом шин в виражах и запахом резины. Но свист значит, что пилот перебрал со скоростью и шины близки к потере сцепления с покрытием. Еще хуже — запах жженой резины. Это явный признак грубой ошибки в скорости. Надо сбрасывать.

После гонок

Формат любительских соревнований смены резины не предполагает. На чем приехал — на том и выступаешь. И на том же едешь домой. То есть шины, помимо спортивных качеств, должны обладать еще и немалым ресурсом. Сейчас мои «Бриджи» пробежали больше 10 тысяч км (пошел второй сезон). При относительно спокойной езде их хватит на три сезона. Как минимум.

Есть минус

Это дорогие шины. Цена за штуку — от 10 000 рублей. Минус? По общим меркам — да. Но, с другой стороны, каждая копейка в этой цене оправдана. Хорошие шины помогают реализовать потенциал автомобиля и делают вождение удовольствием. Я выбором доволен.