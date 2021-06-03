Почините, пока не жарко! 5 основных поломок кондиционера

Вычислить неисправность несложно — доходчивая инструкция вам в помощь.

Простейшая диагностика

В первую очередь полагаемся на собственные ощущения. Если в салоне жарче, чем снаружи, — значит, с кондиционером что-то не так. Проверяем, не выходя из-за руля.

При запущенном двигателе выставите температуру на минимум. Вентилятор климатической системы — на вторую или третью скорость. Потоки направьте через дефлекторы в панели приборов. Включите кондиционер.

Вот что выдал кондиционер Ларгуса после дозаправки. Напомню, было на 15 градусов больше. Температура на выходе из дефлектора при абсолютно исправной системе.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Поднесите руку к дефлекторам — через минуту-другую из них должен пойти холодный воздух. Если есть под рукой электронный термометр — перепроверьте свои ощущения. Если кондиционер исправен, термометр на выходе из дефлектора покажет температуру воздуха не больше 10°С (если за бортом 20–25°С).

Пощупаем трубки под капотом

Видите толстую и тонкую алюминиевые трубки? Обычно они идут от передней части вдоль правого брызговика к щиту, отделяющему моторный отсек от салона.

Потрогайте толстую трубку системы кондиционирования — она должна быть очень холодной.

Возьмитесь за толстую трубку рукой (остерегайтесь вращающихся деталей!). Уже через несколько секунд после запуска мотора трубка низкого давления должна стать холодной. А примерно через минуту — ледяной. Если же трубка охлаждается долго, значит, кондиционер неисправен.

Поломка 1. Мало хладагента

Материалы по теме Мифы и немного правды про автокондиционер

Хладагент может улетучиваться сквозь ставшие негерметичными уплотнители трубок, теплообменников и компрессора. Уплотнители могут раассыхаться от возраста — кондиционер в старой машине уже не охлаждает салон, как раньше.

Встречаются и механические повреждения трубок: от трения, вибраций и ударов камней (часть системы расположена в моторном отсеке).

Если хладагента мало, давление в системе упадет — и датчик просто не даст включиться компрессору кондиционера.

Как выявить дефект?

Отверните защитный колпачок с заправочного вентиля на толстой трубке (обратке) и нажмите тонким предметом на кончик ниппеля (только прикройте пространство вокруг ветошью). Если «пшикнет» интенсивно, значит, хладагент в системе есть. А вот слабое шипение или его полное отсутствие говорит о большой потере рабочего вещества;

Машина на подъемнике или смотровой канаве? Проверьте: нет ли масляных разводов на трубках, шлангах, компрессоре. Хладагент, просачивающийся даже в небольших количествах, будет увлекать с собой кондиционерное масло, которое оставит разводы на поверхности пыльных деталей.

Поломка 2. Слишком много хладагента

Материалы по теме 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер

Высоким давление в системе может стать, если ваш кондиционер накануне неграмотно заправили, «передозировав» хладагент.

В постоявшей на жаре машине давление может превысить заданное, и датчик также запретит включение компрессора.

Как выявить дефект?

Следите за компрессором: он периодически будет на несколько секунд запускаться и тут же переставать работать.

Поломка 3. Отказ компрессора кондиционера

Может выйти из строя обмотка муфты компрессора или электромагнитный клапан, а также проводка и предохранители, защищающие эти электроцепи.

Материалы по теме Готовим кондиционер к жаркому сезону

На многих стареньких автомобилях привод компрессора кондиционера осуществляется отдельным ремнем. Он может ослабнуть, начать проскальзывать. Компрессор в этом случае не будет «гонять» хладагент.

Ну и нельзя исключать внутренние поломки компрессора, которые потребуют его ремонта или замены.

Как выявить дефект?

Если компрессор неисправен, но еще хоть как-то работает, вы услышите шум, грохот или другие посторонние звуки. «Шумно» может быть как во время работы кондиционера, так и при выключенном кондиционере (но при работающем моторе).

Можно проверить электроцепь питания муфты или клапана тестером или контрольной лампой. При включении на провод всегда поступает +12В.

Проверьте наличие, состояние и правильность натяжения ремня (если он есть).

Поломка 4. Забитый грязью радиатор (конденсатор) и испаритель

Материалы по теме Как самостоятельно промыть радиатор — экспертиза ЗР

Для правильной работы кондиционера конденсатор, испаритель и фильтр климатической системы должны быть чистыми и хорошо проводить воздух. Конденсатор нужно периодически осматривать и промывать.

Важно: грязь между сотами радиатора не дает ему охладиться, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости и к перегреву двигателя.

Обращайте внимание на теплоотвод от конденсатора. Если он не охлаждается, испаритель тоже прохлады не даст.

Из дефлекторов слабо дует холодом? Скорее всего, загрязнен салонный фильтр, который затрудняет прохождение воздуха через испаритель. А если ездили вовсе без салонного фильтра, испаритель тоже может зарасти грязью.

Как выявить дефект?

Проверяйте, не забиты ли снаружи соты радиатора;

Грязь внутри так просто не увидишь. Но чистый радиатор греется равномерно везде. Забитый грязью участок будет холоднее — потому что там не циркулирует охлаждающая жидкость.

Очистители кондиционера позволяют промыть и обеззаразить полости климатического блока.

Поломка 5. Механические проблемы

Если заслонки в отопителе работают некорректно, то к воздуху, прошедшему через испаритель кондиционера, будет постоянно подмешиваться теплый воздух от радиатора отопителя. Такое бывает и при механическом приводе заслонок, и при применении электроприводов, и в машинах с климат-контролем (подробнее можно прочитать тут).

Как выявить дефект?

Пощупайте трубку перед самым испарителем. Если она ледяная, а из сопел системы идет теплый воздух — кондиционер пора ремонтировать.

Осторожней на вторичке!

Покупаете автомобиль с пробегом? Имейте в виду, что ремонт неисправного кондиционера может обойтись в круглую сумму. Не поленитесь перед покупкой провести диагностику у специалистов. Даже если продавец утверждает, что все в порядке.

Как быстро охладить салон после стоянки на жару, узнайте тут.

Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.