Как быстро охладить салон после стоянки на жаре — народные способы — журнал За рулем

Как быстро охладить салон после стоянки на жаре — народные способы

Машина нагрелась на солнце, а надо срочно ехать. «За рулем» подскажет, как действовать в этой ситуации и как предотвратить чрезмерный нагрев салона.

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Подходите первым по-настоящему жарким и солнечным днем к машине и, открыв дверь, обнаруживаете там настоящее пекло. Усаживаться в раскаленный салон вредно для здоровья. Но выход есть.

Охладить салон быстро можно несколькими способами

  • Распахните все двери. Жаркий воздух быстро покинет салон.
  • Запускайте двигатель, опускайте все стекла, включайте вентилятор отопителя на полную скорость. Тем самым мы продуем раскаленные воздуховоды отопителя.
  • Начинайте движение с опущенными стеклами, и поток воздуха проветрит салон.
  • Включайте кондиционер (если есть), но не направляйте поток воздуха на ветровое стекло, потому что оно может треснуть от перепада температур. Воздух придется подавать в дефлекторы на панели приборов, но старайтесь не направлять поток на себя и пассажиров во избежание простуды.
  • А вот если кондиционера нет, полезно воспользоваться омывателем ветрового стекла, причем воду полить подольше. Если у вас залита чистая вода, то эффект будет хороший. Охладите и ветровое стекло, и короб воздухопритока, куда стечет вода, — из него происходит забор воздуха отопителем. Таким образом, в салоне станет еще немного прохладней.

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Если же в салоне настолько жарко, что даже завести машину нет возможности, то советуем сделать следующее. Откройте заднюю правую дверь. Затем несколько раз интенсивно распахните и закройте водительскую дверь (не обязательно при этом хлопать ею). Всего несколько взмахов — и раскаленный воздух покинет салон. Вы сможете хотя бы вздохнуть, пока будете заводить мотор.

А теперь расскажу о мерах, которые следует предпринять заранее, если уж предстоит длительная стоянка на жаре

  • Во время стоянки поверните рулевое колесо на 180 градусов так, чтобы на солнце осталась нижняя часть руля. Места хвата останутся в тени передней панели. Тогда в начале движения вы не будете обжигать руки.
  • Используйте белый чехол или накидку хотя бы на водительское сиденье.
  • Проверьте работоспособность и эффективность кондиционера, замените салонный воздушный фильтр и проведите антибактериальную обработку всех воздуховодов устройства.
  • Установите дефлекторы на стекла дверей — это позволит оставлять автомобиль со слегка приоткрытыми стеклами, и жар будет выходить из салона. А случись летняя гроза, салон не зальет.
  • Защищайте панель приборов и переднюю часть салона от солнечных лучей специальной складной шторкой, располагаемой под ветровым стеклом.
  • Запаситесь съемными солнцезащитными шторками на присосках для стекол задних дверей.
  • Установите сигнализацию с автозапуском, чтобы можно было заранее охладить салон перед поездкой. Только не направляйте поток воздуха на ветровое стекло — треснет!
  • Если ваш автомобиль имеет темную окраску, к летнему сезону следует запастись чехлом светлого цвета на весь автомобиль.

Про тонировку все и так известно. Можно тонировать только заднее стекло и боковые стекла, кроме тех, что в передних дверях.

Расскажите в комментариях, какие еще способы борьбы с жарой вы применяете в своем автомобиле.

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