Машина нагрелась на солнце, а надо срочно ехать. «За рулем» подскажет, как действовать в этой ситуации и как предотвратить чрезмерный нагрев салона.

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Подходите первым по-настоящему жарким и солнечным днем к машине и, открыв дверь, обнаруживаете там настоящее пекло . Усаживаться в раскаленный салон вредно для здоровья. Но выход есть.

Охладить салон быстро можно несколькими способами

Распахните все двери. Жаркий воздух быстро покинет салон.

Запускайте двигатель, опускайте все стекла, включайте вентилятор отопителя на полную скорость. Тем самым мы продуем раскаленные воздуховоды отопителя.

Начинайте движение с опущенными стеклами, и поток воздуха проветрит салон.

Включайте кондиционер (если есть), но не направляйте поток воздуха на ветровое стекло, потому что оно может треснуть от перепада температур. Воздух придется подавать в дефлекторы на панели приборов, но старайтесь не направлять поток на себя и пассажиров во избежание простуды.

А вот если кондиционера нет, полезно воспользоваться омывателем ветрового стекла, причем воду полить подольше. Если у вас залита чистая вода, то эффект будет хороший. Охладите и ветровое стекло, и короб воздухопритока, куда стечет вода, — из него происходит забор воздуха отопителем. Таким образом, в салоне станет еще немного прохладней.

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Если же в салоне настолько жарко, что даже завести машину нет возможности, то советуем сделать следующее. Откройте заднюю правую дверь. Затем несколько раз интенсивно распахните и закройте водительскую дверь (не обязательно при этом хлопать ею). Всего несколько взмахов — и раскаленный воздух покинет салон. Вы сможете хотя бы вздохнуть, пока будете заводить мотор.

А теперь расскажу о мерах, которые следует предпринять заранее, если уж предстоит длительная стоянка на жаре

Во время стоянки поверните рулевое колесо на 180 градусов так, чтобы на солнце осталась нижняя часть руля. Места хвата останутся в тени передней панели. Тогда в начале движения вы не будете обжигать руки.

Используйте белый чехол или накидку хотя бы на водительское сиденье.

Проверьте работоспособность и эффективность кондиционера, замените салонный воздушный фильтр и проведите антибактериальную обработку всех воздуховодов устройства.

Установите дефлекторы на стекла дверей — это позволит оставлять автомобиль со слегка приоткрытыми стеклами, и жар будет выходить из салона. А случись летняя гроза, салон не зальет.

Защищайте панель приборов и переднюю часть салона от солнечных лучей специальной складной шторкой, располагаемой под ветровым стеклом.

Запаситесь съемными солнцезащитными шторками на присосках для стекол задних дверей.

Установите сигнализацию с автозапуском, чтобы можно было заранее охладить салон перед поездкой. Только не направляйте поток воздуха на ветровое стекло — треснет!

Если ваш автомобиль имеет темную окраску, к летнему сезону следует запастись чехлом светлого цвета на весь автомобиль.

Про тонировку все и так известно. Можно тонировать только заднее стекло и боковые стекла, кроме тех, что в передних дверях.

Расскажите в комментариях, какие еще способы борьбы с жарой вы применяете в своем автомобиле.