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Охладить салон быстро можно несколькими способами
- Распахните все двери. Жаркий воздух быстро покинет салон.
- Запускайте двигатель, опускайте все стекла, включайте вентилятор отопителя на полную скорость. Тем самым мы продуем раскаленные воздуховоды отопителя.
- Начинайте движение с опущенными стеклами, и поток воздуха проветрит салон.
- Включайте кондиционер (если есть), но не направляйте поток воздуха на ветровое стекло, потому что оно может треснуть от перепада температур. Воздух придется подавать в дефлекторы на панели приборов, но старайтесь не направлять поток на себя и пассажиров во избежание простуды.
- А вот если кондиционера нет, полезно воспользоваться омывателем ветрового стекла, причем воду полить подольше. Если у вас залита чистая вода, то эффект будет хороший. Охладите и ветровое стекло, и короб воздухопритока, куда стечет вода, — из него происходит забор воздуха отопителем. Таким образом, в салоне станет еще немного прохладней.
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А теперь расскажу о мерах, которые следует предпринять заранее, если уж предстоит длительная стоянка на жаре
- Во время стоянки поверните рулевое колесо на 180 градусов так, чтобы на солнце осталась нижняя часть руля. Места хвата останутся в тени передней панели. Тогда в начале движения вы не будете обжигать руки.
- Используйте белый чехол или накидку хотя бы на водительское сиденье.
- Проверьте работоспособность и эффективность кондиционера, замените салонный воздушный фильтр и проведите антибактериальную обработку всех воздуховодов устройства.
- Установите дефлекторы на стекла дверей — это позволит оставлять автомобиль со слегка приоткрытыми стеклами, и жар будет выходить из салона. А случись летняя гроза, салон не зальет.
- Защищайте панель приборов и переднюю часть салона от солнечных лучей специальной складной шторкой, располагаемой под ветровым стеклом.
- Запаситесь съемными солнцезащитными шторками на присосках для стекол задних дверей.
- Установите сигнализацию с автозапуском, чтобы можно было заранее охладить салон перед поездкой. Только не направляйте поток воздуха на ветровое стекло — треснет!
- Если ваш автомобиль имеет темную окраску, к летнему сезону следует запастись чехлом светлого цвета на весь автомобиль.
Про тонировку все и так известно. Можно тонировать только заднее стекло и боковые стекла, кроме тех, что в передних дверях.
Расскажите в комментариях, какие еще способы борьбы с жарой вы применяете в своем автомобиле.
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