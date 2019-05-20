Начнем с того, что ездить с включенным кондиционером и открытым окном одновременно нерационально. Первый охлаждает салон, второе открывает доступ неограниченному количеству теплого воздуха снаружи. Вы уж определитесь, жарко вам или холодно.
Некоторым, однако, некомфортно без дополнительного притока свежего (пусть и весьма условно) воздуха с улицы. В этом случае можно приоткрыть окно для проветривания: хуже от щелочки не будет. Хотя риск, что вас продует, остается даже при изнуряющей жаре снаружи.
А правильный ответ на вопрос из заголовка зависит от того, какая система установлена в вашем автомобиле.
Запороть компрессор кондиционера чрезмерной нагрузкой на него может лишь сам владелец, выставляя постоянно максимальную скорость вентилятора и минимальную температуру. Открытые окна не при делах. Впрочем, при таком подходе, скорее всего, «кондею» не придется долго трудиться — хозяин сляжет в постель по состоянию здоровья.
С климат-контролем увеличивается риск получить простуду или чего посерьезнее. Организм будет сбит с толку царящим вокруг теплом и не заметит холодный сквозняк из дефлекторов. Именно так и будет: автомобильный «климат» не настолько мощен, чтобы побороть постоянный приток летней жары с улицы.
Поэтому, если вы все-таки не можете обойтись без открытого окна в машине, опускайте его совсем ненамного или не пользуйтесь автоматическим режимом управления микроклиматом.
Читать комментарии