Многие (если не большинство!) уверены, что рядом со словами «кондиционер» и «открытое окно» обязательно должно присутствовать слово «нельзя». Это справедливо только отчасти.

Начнем с того, что ездить с включенным кондиционером и открытым окном одновременно нерационально. Первый охлаждает салон, второе открывает доступ неограниченному количеству теплого воздуха снаружи. Вы уж определитесь, жарко вам или холодно.

Некоторым, однако, некомфортно без дополнительного притока свежего (пусть и весьма условно) воздуха с улицы. В этом случае можно приоткрыть окно для проветривания: хуже от щелочки не будет. Хотя риск, что вас продует, остается даже при изнуряющей жаре снаружи.

А правильный ответ на вопрос из заголовка зависит от того, какая система установлена в вашем автомобиле.

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У такой системы нет датчика температуры. А без него она не способна понять, что ее усилия сведены на нет открытыми окнами.

Простой ручной кондиционер автоматическому поведению не обучен. Какую скорость, направления потоков и температуру выставит водитель, те настройки и сохранятся на всю поездку. Вне зависимости от того, что на самом деле творится в салоне!

Запороть компрессор кондиционера чрезмерной нагрузкой на него может лишь сам владелец, выставляя постоянно максимальную скорость вентилятора и минимальную температуру. Открытые окна не при делах. Впрочем, при таком подходе, скорее всего, «кондею» не придется долго трудиться — хозяин сляжет в постель по состоянию здоровья.

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При одинаковых настройках и изолированном от внешней среды салоне система будет работать с гораздо меньшей интенсивностью, нежели при открытых окнах.

Другое дело климат-контроль. В автоматическом режиме работы он анализирует температуру за бортом и в салоне (чем навороченнее модель, тем больше датчиков).Не верите? Нажмите кнопку «Auto» и сравните скорость вращения вентилятора (она обычно отображается на дисплее) в обоих случаях: открытым и закрытым окном.

С климат-контролем увеличивается риск получить простуду или чего посерьезнее. Организм будет сбит с толку царящим вокруг теплом и не заметит холодный сквозняк из дефлекторов. Именно так и будет: автомобильный «климат» не настолько мощен, чтобы побороть постоянный приток летней жары с улицы.

Поэтому, если вы все-таки не можете обойтись без открытого окна в машине, опускайте его совсем ненамного или не пользуйтесь автоматическим режимом управления микроклиматом.