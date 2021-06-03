Duster или Kaptur - что выбрать? Однозначный ответ!

Несмотря на общую платформу и схожую стоимость, эти две модели Renault имеют существенные отличия.

Материалы по теме Duster с вариатором: 500 км по магистралям и бездорожью

Новое поколение Дастера стало менее утилитарным и прибавило в цене, из-за чего кажется, что грань между ним и Каптюром стала тоньше. Но, как заявляют эксперты «За рулем», это не так.

Стиль

Kaptur в топовых комплектациях оснащается светодиодными фарами, которые светят ярче. Кроме того, у него бегущие указатели поворотов, а противотуманки подсвечивают тот или иной край дороги в поворотах. Также можно заказать стильную двуцветную окраску кузова.

Duster лишен всех этих красот, но при этом больше похож на настоящий внедорожник, а такой дизайн ценится до сих пор.

Салон

Kaptur не только имеет более богатое оснащение. Например, его двери прикрывают пороги, оставляя их чистыми. Козырек панели выполнен из мягкого пластика, есть дизайнерская подсветка салона с 8 цветами на выбор.

Duster стал удобнее внутри, но материалы отделки жесткие, даже у подлокотников. Но… Здесь пять, а не три USB—разъема, как в Каптюре, панель приборов читается лучше, два режима интенсивности подогревов сидений, а не один, да и кресла немного удобнее.

Салон Renault Kaptur Салон Renault Duster

Мотор

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Kaptur предлагается с двумя бензиновыми двигателями, только одному из которых доступен полный привод. Коробок тоже две — вариатор и механика.

Duster в этом плане проще подобрать под себя — пять двигателей, которые имеют множество вариантов сочетаний с коробками и приводом. Есть даже возможность выбрать 150-сильный мотор на механике, не говоря уже о наличии турбодизельного агрегата.

На дороге и вне ее

Kaptur едет плавнее и комфортнее, в салоне почти не трясет, независимо от того, какого качества дорога летит под колеса. Вне дорог и возле бордюров стоит помнить о низком переднем бампере, который выглядит стильно, но портит геометрическую проходимость.

Duster прекрасно чувствует себя на бездорожье, а также на трассах, не допуская кренов в поворотах. Подвеска проглатывает все большие неровности, пропуская при этом мелкие.

Кроссоверы предназначены для покупателей разного типа. Одни ставят стиль и комфорт выше дополнительных возможностей. Если вы из таких, то вам подойдет Kaptur. Вторые желают, чтобы автомобиль был полностью готов к их образу жизни — ваш выбор Duster.

Узнать о других различиях кроссоверов Duster или Kaptur вы можете в июньском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи «Не пара» Юрия Тимкина, опубликованной в июньском номере журнала «За рулем» за 2021 год.

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