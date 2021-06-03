Duster или Kaptur - что выбрать? Однозначный ответ!

Новое поколение Дастера стало менее утилитарным и прибавило в цене, из-за чего кажется, что грань между ним и Каптюром стала тоньше. Но, как заявляют эксперты «За рулем», это не так.
Стиль
Kaptur в топовых комплектациях оснащается светодиодными фарами, которые светят ярче. Кроме того, у него бегущие указатели поворотов, а противотуманки подсвечивают тот или иной край дороги в поворотах. Также можно заказать стильную двуцветную окраску кузова.
Duster лишен всех этих красот, но при этом больше похож на настоящий внедорожник, а такой дизайн ценится до сих пор.
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Салон
Kaptur не только имеет более богатое оснащение. Например, его двери прикрывают пороги, оставляя их чистыми. Козырек панели выполнен из мягкого пластика, есть дизайнерская подсветка салона с 8 цветами на выбор.
Duster стал удобнее внутри, но материалы отделки жесткие, даже у подлокотников. Но… Здесь пять, а не три USB—разъема, как в Каптюре, панель приборов читается лучше, два режима интенсивности подогревов сидений, а не один, да и кресла немного удобнее.
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Салон Renault Kaptur
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Салон Renault Duster
Мотор
Kaptur предлагается с двумя бензиновыми двигателями, только одному из которых доступен полный привод. Коробок тоже две — вариатор и механика.
Duster в этом плане проще подобрать под себя — пять двигателей, которые имеют множество вариантов сочетаний с коробками и приводом. Есть даже возможность выбрать 150-сильный мотор на механике, не говоря уже о наличии турбодизельного агрегата.
На дороге и вне ее
Kaptur едет плавнее и комфортнее, в салоне почти не трясет, независимо от того, какого качества дорога летит под колеса. Вне дорог и возле бордюров стоит помнить о низком переднем бампере, который выглядит стильно, но портит геометрическую проходимость.
Duster прекрасно чувствует себя на бездорожье, а также на трассах, не допуская кренов в поворотах. Подвеска проглатывает все большие неровности, пропуская при этом мелкие.
Кроссоверы предназначены для покупателей разного типа. Одни ставят стиль и комфорт выше дополнительных возможностей. Если вы из таких, то вам подойдет Kaptur. Вторые желают, чтобы автомобиль был полностью готов к их образу жизни — ваш выбор Duster.
Узнать о других различиях кроссоверов Duster или Kaptur вы можете в июньском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
Материал подготовлен по мотивам статьи «Не пара» Юрия Тимкина, опубликованной в июньском номере журнала «За рулем» за 2021 год.
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