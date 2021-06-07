Тянуть или дергать: какой трос мне нужен?

Нужна ли вам динамическая стропа и как правильно подобрать рабочее усилие троса — отвечаем на важные вопросы!

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Вопрос в заголовке не праздный — тросы действительно различаются по сфере применения. Динамические (или рывковые) тросы еще называют стропами, и предназначены они для именно для вытягивания машины с непроходимого участка.

В процессе работы рывковый трос сначала растягивается, чтобы затем сжаться. Опытный буксировщик в этот момент нажимает на тормоз — так вся энергия сокращающейся стропы достается застрявшему авто. С помощью динамического троса, сложив его пополам, можно заниматься и обычной буксировкой. Но такие тросы дороже обычных.

Если у вас легковушка снаряженной массой до 2 тонн, в качестве троса «на повседнев» можно выбрать полиэстеровый ремень с рабочей нагрузкой 4 тонны и минимальной разрывной 6 тонн. А самыми распространенными являются 5-тонные (рабочая нагрузка, указываемая на упаковке) тросы, которые подойдут для буксировки практически любого легкового авто.

Лучшим выбором при буксировке могут стать тросы «За рулем», которые мы кладем в наши фирменные наборы. Купить их можно в каждом супермаркете «Ашан» и в интернет-магазине «За рулем».

Фото: «За рулем», Depositphotos.com, компании-производители