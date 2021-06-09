Вас лишат прав за эти лекарства! — журнал За рулем

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Вас лишат прав за эти лекарства!

Остаться без прав и с 30-тысячным штрафом можно и за безобидную таблетку, в составе которой может быть запрещенный для водителей ингредиент — в законах исключения для лекарств не прописаны.

Мы уже писали о том, какие лекарства можно возить с собой и безопасно принимать, посвятив этому целую статью.

Также у нас есть готовое решение для автомобилистов в виде аптечки «За рулем», которая поможет не только пройти техосмотр, но и пригодится во время поездок благодаря расширенному перечню входящих в него лекарств. Это делает ее не просто оберегом от гаишника, а эффективным набором на экстренный случай. Купить аптечку «За рулем» можно в каждом гипермаркете «Ашан» либо у любого продавца из этого списка.

Спирт — он и есть спирт

В лекарствах может быть небольшое содержание спирта, от которого не опьянеешь. Кроме того, административная ответственность наступает при содержании 0,16 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, и достичь такой концентрации, принимая лекарство, нелегко. Поэтому некоторые водители, не сомневаясь, пьют спиртосодержащие лекарства и садятся за руль, но отстранить водителя от управления инспектор вправе просто за запах алкоголя изо рта. Тогда вместо поездки по делам водителя ждет медицинское освидетельствование.

Вещества под запретом

В некоторых распространенных лекарствах присутствуют наркотические и психотропные вещества, а также их прекурсоры. Обнаружение их в крови чревато лишением прав, даже если концентрация окажется недостаточной для возникновения состояния опьянения. Проблема в том, что в законе не прописаны минимально допустимые концентрации, и все, что выше ноля, ведет к лишению прав.

Не тормози!

Запрещено также принимать препараты, влияющие на реакцию. В п. 2.7 ПДД так и написано, что запрещено «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Поэтому важно читать не только состав лекарств, но и список побочных эффектов. Чтобы упростить подбор лекарства, приводим таблицу наиболее распространенных из них, с пометками, чем они могут быть опасны:

Часто принимаемые лекарства и их показания*

Название

Показание

Содержит спирт

Содержит запрещенные вещества

Андипал

Спазмоанальгетик (болевой синдром, связанный со спазмом периферических артерий, гладкой мускулатуры ЖКТ, сосудов головного мозга; артериальная гипертензия).

Фенобарбитал

Валокордин

Препарат с седативным и спазмолитическим действием (кардиалгия; синусовая тахикардия; ранние стадии артериальной гипертензии).

Этанол

Фенобарбитал

Валосердин

Седативное и спазмолитическое действие. (функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; состояние возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями).

Этанол

Фенобарбитал

Каффетин

Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная и зубная боль, мигрень, миалгия).

Кодеина фосфат

Кларитин

Противоаллергический препарат, противозудное, сезонный поллиноз и круглогодичный аллергические риниты и аллергический конъюнктивит (для устранения симптомов, связанных с этими заболеваниями, — чиханья, зуда слизистой оболочки носа, ринореи, ощущения жжения и зуда в глазах, слезотечения).

Коделак

Препарат с противокашлевым и отхаркивающим действием (от кашля).

Корвалол

Препарат с седативным и спазмолитическим действием (функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение АД).

Этанол

Фенобарбитал

Нурофен Плюс

Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, противокашлевое, обезболивающее (головная боль, мигрень, зубная боль).

Кодеина фосфат

Солпадеин

Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная боль, ревматическая боль, зубная боль).

Этанол

Кодеина фосфат

Супрастин

Противоаллергический препарат (атопический дерматит, крапивница, кожный зуд).

Тавегил

Противоаллергическое, противозудное (зуд, зудящие дерматозы, укусы насекомых, контактный дерматит).

Телфаст

Противоаллергический препарат (сезонный аллергический ринит), симптоматическое лечение хронической крапивницы.

Тетралгин

Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная боль; зубная боль; миалгия).

Фенобарбитал, кодеин

Цетиризин

Противоаллергический препарат (аллергический ринит, конъюнктивит, дерматит).

*Приведенная информация носит обобщающий характер и не может быть использована для принятия окончательного решения о возможности применения конкретного лекарства.

Фото: Depositphotos

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