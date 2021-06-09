Вас лишат прав за эти лекарства!

Остаться без прав и с 30-тысячным штрафом можно и за безобидную таблетку, в составе которой может быть запрещенный для водителей ингредиент — в законах исключения для лекарств не прописаны.

Мы уже писали о том, какие лекарства можно возить с собой и безопасно принимать, посвятив этому целую статью.

Также у нас есть готовое решение для автомобилистов в виде аптечки «За рулем», которая поможет не только пройти техосмотр, но и пригодится во время поездок благодаря расширенному перечню входящих в него лекарств. Это делает ее не просто оберегом от гаишника, а эффективным набором на экстренный случай. Купить аптечку «За рулем» можно в каждом гипермаркете «Ашан» либо у любого продавца из этого списка.

Спирт — он и есть спирт

В лекарствах может быть небольшое содержание спирта, от которого не опьянеешь. Кроме того, административная ответственность наступает при содержании 0,16 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, и достичь такой концентрации, принимая лекарство, нелегко. Поэтому некоторые водители, не сомневаясь, пьют спиртосодержащие лекарства и садятся за руль, но отстранить водителя от управления инспектор вправе просто за запах алкоголя изо рта. Тогда вместо поездки по делам водителя ждет медицинское освидетельствование.

Вещества под запретом

В некоторых распространенных лекарствах присутствуют наркотические и психотропные вещества, а также их прекурсоры. Обнаружение их в крови чревато лишением прав, даже если концентрация окажется недостаточной для возникновения состояния опьянения. Проблема в том, что в законе не прописаны минимально допустимые концентрации, и все, что выше ноля, ведет к лишению прав.

Не тормози!

Запрещено также принимать препараты, влияющие на реакцию. В п. 2.7 ПДД так и написано, что запрещено «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Поэтому важно читать не только состав лекарств, но и список побочных эффектов. Чтобы упростить подбор лекарства, приводим таблицу наиболее распространенных из них, с пометками, чем они могут быть опасны:

Часто принимаемые лекарства и их показания*

Название Показание Содержит спирт Содержит запрещенные вещества Андипал Спазмоанальгетик (болевой синдром, связанный со спазмом периферических артерий, гладкой мускулатуры ЖКТ, сосудов головного мозга; артериальная гипертензия). — Фенобарбитал Валокордин Препарат с седативным и спазмолитическим действием (кардиалгия; синусовая тахикардия; ранние стадии артериальной гипертензии). Этанол Фенобарбитал Валосердин Седативное и спазмолитическое действие. (функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; состояние возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями). Этанол Фенобарбитал Каффетин Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная и зубная боль, мигрень, миалгия). — Кодеина фосфат Кларитин Противоаллергический препарат, противозудное, сезонный поллиноз и круглогодичный аллергические риниты и аллергический конъюнктивит (для устранения симптомов, связанных с этими заболеваниями, — чиханья, зуда слизистой оболочки носа, ринореи, ощущения жжения и зуда в глазах, слезотечения). — — Коделак Препарат с противокашлевым и отхаркивающим действием (от кашля). — — Корвалол Препарат с седативным и спазмолитическим действием (функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение АД). Этанол Фенобарбитал Нурофен Плюс Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, противокашлевое, обезболивающее (головная боль, мигрень, зубная боль). — Кодеина фосфат Солпадеин Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная боль, ревматическая боль, зубная боль). Этанол Кодеина фосфат Супрастин Противоаллергический препарат (атопический дерматит, крапивница, кожный зуд). — — Тавегил Противоаллергическое, противозудное (зуд, зудящие дерматозы, укусы насекомых, контактный дерматит). — — Телфаст Противоаллергический препарат (сезонный аллергический ринит), симптоматическое лечение хронической крапивницы. — — Тетралгин Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная боль; зубная боль; миалгия). — Фенобарбитал, кодеин Цетиризин Противоаллергический препарат (аллергический ринит, конъюнктивит, дерматит). — —

*Приведенная информация носит обобщающий характер и не может быть использована для принятия окончательного решения о возможности применения конкретного лекарства.

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