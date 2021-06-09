Вас лишат прав за эти лекарства!

Мы уже писали о том, какие лекарства можно возить с собой и безопасно принимать, посвятив этому целую статью.
Также у нас есть готовое решение для автомобилистов в виде аптечки «За рулем», которая поможет не только пройти техосмотр, но и пригодится во время поездок благодаря расширенному перечню входящих в него лекарств. Это делает ее не просто оберегом от гаишника, а эффективным набором на экстренный случай. Купить аптечку «За рулем» можно в каждом гипермаркете «Ашан» либо у любого продавца из этого списка.
Спирт — он и есть спирт
В лекарствах может быть небольшое содержание спирта, от которого не опьянеешь. Кроме того, административная ответственность наступает при содержании 0,16 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, и достичь такой концентрации, принимая лекарство, нелегко. Поэтому некоторые водители, не сомневаясь, пьют спиртосодержащие лекарства и садятся за руль, но отстранить водителя от управления инспектор вправе просто за запах алкоголя изо рта. Тогда вместо поездки по делам водителя ждет медицинское освидетельствование.
Вещества под запретом
В некоторых распространенных лекарствах присутствуют наркотические и психотропные вещества, а также их прекурсоры. Обнаружение их в крови чревато лишением прав, даже если концентрация окажется недостаточной для возникновения состояния опьянения. Проблема в том, что в законе не прописаны минимально допустимые концентрации, и все, что выше ноля, ведет к лишению прав.
Не тормози!
Запрещено также принимать препараты, влияющие на реакцию. В п. 2.7 ПДД так и написано, что запрещено «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».
Поэтому важно читать не только состав лекарств, но и список побочных эффектов. Чтобы упростить подбор лекарства, приводим таблицу наиболее распространенных из них, с пометками, чем они могут быть опасны:
Часто принимаемые лекарства и их показания*
Название
Показание
Содержит спирт
Содержит запрещенные вещества
Андипал
Спазмоанальгетик (болевой синдром, связанный со спазмом периферических артерий, гладкой мускулатуры ЖКТ, сосудов головного мозга; артериальная гипертензия).
—
Фенобарбитал
Валокордин
Препарат с седативным и спазмолитическим действием (кардиалгия; синусовая тахикардия; ранние стадии артериальной гипертензии).
Этанол
Фенобарбитал
Валосердин
Седативное и спазмолитическое действие. (функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; состояние возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями).
Этанол
Фенобарбитал
Каффетин
Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная и зубная боль, мигрень, миалгия).
—
Кодеина фосфат
Кларитин
Противоаллергический препарат, противозудное, сезонный поллиноз и круглогодичный аллергические риниты и аллергический конъюнктивит (для устранения симптомов, связанных с этими заболеваниями, — чиханья, зуда слизистой оболочки носа, ринореи, ощущения жжения и зуда в глазах, слезотечения).
—
—
Коделак
Препарат с противокашлевым и отхаркивающим действием (от кашля).
—
—
Корвалол
Препарат с седативным и спазмолитическим действием (функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение АД).
Этанол
Фенобарбитал
Нурофен Плюс
Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, противокашлевое, обезболивающее (головная боль, мигрень, зубная боль).
—
Кодеина фосфат
Солпадеин
Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная боль, ревматическая боль, зубная боль).
Этанол
Кодеина фосфат
Супрастин
Противоаллергический препарат (атопический дерматит, крапивница, кожный зуд).
—
—
Тавегил
Противоаллергическое, противозудное (зуд, зудящие дерматозы, укусы насекомых, контактный дерматит).
—
—
Телфаст
Противоаллергический препарат (сезонный аллергический ринит), симптоматическое лечение хронической крапивницы.
—
—
Тетралгин
Анальгетик-антипиретик комбинированного состава (головная боль; зубная боль; миалгия).
—
Фенобарбитал, кодеин
Цетиризин
Противоаллергический препарат (аллергический ринит, конъюнктивит, дерматит).
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*Приведенная информация носит обобщающий характер и не может быть использована для принятия окончательного решения о возможности применения конкретного лекарства.
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